- هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
- «خبصة» تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018!
- البداوي: ترتدي الثوب الطرابلسي الانتخابي، و″المستقبل″ يتراجع!
- الحريري يُضرب من بيت أبيه .. ويصمت!
- إسقاط مقاتلة وصواريخ إيرانية.. التوتر الدولي يتصاعد بسوريا
- فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين
- الإرهاب
- طريق بغداد - دمشق مفتوح في الاتجاهين
- الرجل الذي ارتدى «معطف التاريخ»
- ملك عصري يستضيف رئيسا عصريا
- توقعات الأبراج ليوم June 19, 2017
- عن البغدادي الذي قتله الروس
- ازمة الخليج تقلب المعادلات الفلسطينية رأسا على عقب.. التقارب “الحمساوي الدحلاني” يبني جسرا مصريا اماراتيا سعوديا الى قطاع غزة على حساب قطر ويخرج “حماس″ من قوائم “الإرهاب” مؤقتا.. “منظمة تحرير” بديلة في الطريق.. وعباس يعيش أسوأ ايامه
- ترحيب دولي بإنجاز قانون الانتخاب اللبناني وتلويح بعقوبات قاسية على «حزب الله»
- مصدر: كتلة «المستقبل» من 34 نائباً إلى 18 بعد الانتخابات
- خطّة الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟
- لمَن تقترع «السنة الإقليمية اللاهِبة» في انتخابات 2018 اللبنانية؟
- قاسم : علاقتنا بـ «التيار» راسخة... وتوقعوا مُفاجآت.. باسيل: نحن وحزب الله «الحضن»... وتحالفنا ثابت
- التعقيدات التطبيقية في قانون الانتخاب الجديد
- لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة
- حدث في مثل هذا اليوم June 19, 2017
- «حزب الله» وعون والحسابات غير الإنتخابية
- قانونٌ وَليدُ صيغةٍ بَلغَت «سِنَّ اليأس»
- حبيش يفوز بكرسي في إفطار العونيين
- «تهريبة» فصل المنية عن الضنية: المستقبل متّهمٌ أول
حدث في مثل هذا اليوم June 19, 2017
أحداث سياسية وعامة
1269 - ملك فرنسا لويس التاسع يصدر قانونًا بتغريم كل يهودي لا يضع الشعار الأصفر على ثيابة بدفع غرامة قدرها عشرة فرنكات فضية أو السجن.
1856 - اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في فيلادلفيا، وتم فيه ترشيح جون فريمونت من كاليفورنيا رئيسًا للحزب.
1862 - الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
1885 - وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك.
1940 - القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خلال "معركة دنكرك".
1944 - القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو فيما سمي باسم عملية "ضربة الديك الرومي"، وحققوا فيها نصرًا حاسمًا وذلك ضمن الحرب العالمية الثانية.
1948 - بنما وكوستاريكا تعترفان بإسرائيل.
1961 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها.
1965 - انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.
1970 - الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل.
1976 - ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف يتزوج من الألمانية سيلفيا سومرلاث.
1987 - منظمة إيتا الإنفصالية الداعية لانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا تعلن مسئوليتها عن تفجير أكبر سوبر ماركت في مدريد والذي خلف 25 قتيل وحوالي 80 جريح.
1999 - الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من "صوفي رايز جونز" في قلعة وندسور.
2003 - إلقاء القبض على السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق عبد حمود.
2004 - السعودية تعلن عن مقتل عبد العزيز المقرن زعيم تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
2007 - تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل حوالي 60 شخص وجرح 214 أخرىن.
2014 - فيليب أمير أستورياس يصبح ملك إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش.
2015 - كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقوم بعملية هجومية على مستوطنة دولف قرب رام الله وتتمكن من قتل مستوطن وإصابة آخر.
مواليد
1566 - الملك جيمس الأول، ملك إنجلترا.
1896 - واليس سمبسون، دوقة وندسور وزوجة الملك إدوارد الثامن ملك المملكة المتحدة الأسبق.
1906 - إرنست تشين، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.
1910 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.
1922 - آجي بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.
1941 - فاتسلاف كلاوس، رئيس التشيك.
1945 - أون سان سو تشي، سياسية بورمية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.
1951 - أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
1959 - كريستيان فولف، رئيس ألمانيا الرابع عشر.
1960 - عمر شارماركي، رئيس وزراء الصومال.
وفيات
1867 - ماكسيميليان إمبراطور المكسيك.
1993 - ويليام غولدنغ، كاتب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983.
أعياد ومناسبات
ذكرى الاستقلال في الكويت.
عيد القديس رومولاد.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم June 19, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 23, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)