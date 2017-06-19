حدث في مثل هذا اليوم June 19, 2017

أحداث سياسية وعامة

1269 - ملك فرنسا لويس التاسع يصدر قانونًا بتغريم كل يهودي لا يضع الشعار الأصفر على ثيابة بدفع غرامة قدرها عشرة فرنكات فضية أو السجن.

1856 - اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في فيلادلفيا، وتم فيه ترشيح جون فريمونت من كاليفورنيا رئيسًا للحزب.

1862 - الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

1885 - وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك.

1940 - القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خلال "معركة دنكرك".

1944 - القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو فيما سمي باسم عملية "ضربة الديك الرومي"، وحققوا فيها نصرًا حاسمًا وذلك ضمن الحرب العالمية الثانية.

1948 - بنما وكوستاريكا تعترفان بإسرائيل.

1961 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها.

1965 - انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.

1970 - الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل.

1976 - ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف يتزوج من الألمانية سيلفيا سومرلاث.

1987 - منظمة إيتا الإنفصالية الداعية لانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا تعلن مسئوليتها عن تفجير أكبر سوبر ماركت في مدريد والذي خلف 25 قتيل وحوالي 80 جريح.

1999 - الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من "صوفي رايز جونز" في قلعة وندسور.

2003 - إلقاء القبض على السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق عبد حمود.

2004 - السعودية تعلن عن مقتل عبد العزيز المقرن زعيم تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

2007 - تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل حوالي 60 شخص وجرح 214 أخرىن.

2014 - فيليب أمير أستورياس يصبح ملك إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش.

2015 - كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقوم بعملية هجومية على مستوطنة دولف قرب رام الله وتتمكن من قتل مستوطن وإصابة آخر.

مواليد

1566 - الملك جيمس الأول، ملك إنجلترا.

1896 - واليس سمبسون، دوقة وندسور وزوجة الملك إدوارد الثامن ملك المملكة المتحدة الأسبق.

1906 - إرنست تشين، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1910 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.

1922 - آجي بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

1941 - فاتسلاف كلاوس، رئيس التشيك.

1945 - أون سان سو تشي، سياسية بورمية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.

1951 - أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.

1959 - كريستيان فولف، رئيس ألمانيا الرابع عشر.

1960 - عمر شارماركي، رئيس وزراء الصومال.

وفيات

1867 - ماكسيميليان إمبراطور المكسيك.

1993 - ويليام غولدنغ، كاتب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983.

أعياد ومناسبات

ذكرى الاستقلال في الكويت.

عيد القديس رومولاد.