حدث في مثل هذا اليوم June 20, 2017

أحداث سياسية وعامة

1824 - انتصار الأسطول المصري على الأسطول اليوناني في «موقعة ستمبالا».

1890 - وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفة مما حتم إصدار تشريع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.

1940 - مملكة رومانيا توقع اتفاقًا للتحالف مع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان فيما عرف باسم دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1989 - هدم جدار برلين بالكامل.

1991 - انتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا لخافيير بيريز دي كويلار على أن يتسلم عمله رسميًا في 1 يناير 1992.

2003 - الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات شعبية واسعة على إثر نتائج الانتخابات فيما عرف بثورة الزهور.

2005 - انتخاب إلين جونسون سيرليف رئيسة لليبيريا، وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا كلها.

2010 - كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية على جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار دفاعًا عن النفس .

2015 - انتخاب المعارض ماوريسيو ماكري رئيساً للأرجنتين خلفاً لكريستينا كيرشنر.

مواليد

912 - الإمبراطور أوتو الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1221 - الملك ألفونسو العاشر، ملك مملكة قشتالة.

1616 - جون واليس، عالم رياضيات إنجليزي.

1715 - بيير شارل لومونييه، عالم فرنسي في علم الفلك.

1804 - فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة الرابع عشر.

1837 - يوهانس ديديريك فان دير فالس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910.

1859 - الولد بيلي، أمريكي خارج عن القانون.

1860 - كارل هايلمار برانتينج، رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

1876 - مانويل دي فايا، موسيقي أسباني.

1883 - خوسيه كليمنتي أوروزكو، رسام مكسيكي.

1887 -هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي.

1890 - إل ليسيتزكي، معماري روسي.

1897 - كارل غيبهارت - طبيب نازي اشتهر بتجاربه الطبية البشعة على سجناء مراكز الاعتقال.

وفيات

1572 - أنيولو دي كوزيمو، فنان وشاعر إيطالي.

1616 - ريتشارد هاكلوت، جغرافي إنكليزي.

1890 - الملك ويليام الثالث، ملك هولندا.

1957 - إيليا أبو ماضي، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.

1976 - أندريه مالرو، كاتب فرنسي.

1990 - روالد دال، روائي وكاتب بريطاني.