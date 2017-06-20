حدث في مثل هذا اليوم June 20, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1824 - انتصار الأسطول المصري على الأسطول اليوناني في «موقعة ستمبالا».
1890 - وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفة مما حتم إصدار تشريع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.
1940 - مملكة رومانيا توقع اتفاقًا للتحالف مع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان فيما عرف باسم دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1989 - هدم جدار برلين بالكامل.
1991 - انتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا لخافيير بيريز دي كويلار على أن يتسلم عمله رسميًا في 1 يناير 1992.
2003 - الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات شعبية واسعة على إثر نتائج الانتخابات فيما عرف بثورة الزهور.
2005 - انتخاب إلين جونسون سيرليف رئيسة لليبيريا، وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا كلها.
2010 - كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية على جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار دفاعًا عن النفس .
2015 - انتخاب المعارض ماوريسيو ماكري رئيساً للأرجنتين خلفاً لكريستينا كيرشنر.
مواليد
912 - الإمبراطور أوتو الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1221 - الملك ألفونسو العاشر، ملك مملكة قشتالة.
1616 - جون واليس، عالم رياضيات إنجليزي.
1715 - بيير شارل لومونييه، عالم فرنسي في علم الفلك.
1804 - فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة الرابع عشر.
1837 - يوهانس ديديريك فان دير فالس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910.
1859 - الولد بيلي، أمريكي خارج عن القانون.
1860 - كارل هايلمار برانتينج، رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
1876 - مانويل دي فايا، موسيقي أسباني.
1883 - خوسيه كليمنتي أوروزكو، رسام مكسيكي.
1887 -هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي.
1890 - إل ليسيتزكي، معماري روسي.
1897 - كارل غيبهارت - طبيب نازي اشتهر بتجاربه الطبية البشعة على سجناء مراكز الاعتقال.
وفيات
1572 - أنيولو دي كوزيمو، فنان وشاعر إيطالي.
1616 - ريتشارد هاكلوت، جغرافي إنكليزي.
1890 - الملك ويليام الثالث، ملك هولندا.
1957 - إيليا أبو ماضي، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
1976 - أندريه مالرو، كاتب فرنسي.
1990 - روالد دال، روائي وكاتب بريطاني.
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