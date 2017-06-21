حدث في مثل هذا اليوم June 21, 2017

أحداث سياسية وعامة

217 ق م - قوات قرطاجنة بقيادة حنبعل تنصب كمينا للجيش الروماني بقيادة جايوس فلامينيوس وتلحق به الهزيمة في معركة بحيرة تراسمانيا خلال الحرب البونيقية الثانية.

1318 - وقوع «معركة البيرة» في غرناطة بين النصارى القشتاليين والمسلمين، وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين.

1582 ـ انتحار الداي-ميو الياباني أودا نوبوناغا في «معبد هونو جي» في كيوتو.

1621 ـ إعدام 27 من النبلاء التشيك في ساحة المدينة القديمة في براغ في أعقاب معركة الجبل الأبيض.

1749 ـ تأسيس مدينة «هاليفاكس» في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.

1788 - ولاية نيوهامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأمريكية.

1824 - القوات المصرية تستولي على «جزيرة بسارا» اليونانية الواقعة في بحر إيجة إبان حرب الاستقلال اليونانية.

1898 - الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.

1854 - منح صليب فيكتوريا للمرة الأولى، وذلك أثناء قصف «بومارزوند» في جزر أولند.

1940 - القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1942 - الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا، وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم، واستسلام أكثر من ثلاثين ألف جندي للقوات الألمانية.

1958 - إعلان الجمهورية في موريتانيا.

1963 - الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.

1976 - قوات الردع العربية تصل إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الإقتتال الدائر هناك.

2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

2005 - اغتيال جورج حاوي في تفجير سيارته في لبنان.

2009 - جرينلاند تحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي.

2011 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.

2016 - محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.

مواليد

598 - ثيودور الأول.

1002 - ليون التاسع.

1528 - ماريا من النمسا.

1535 - ليونهارت راوولف، طبيب وعالم نبات ألماني.

1639 - إنكريس ميذر، مؤلف ووزير أمريكي.

1646 - ماريا فرانسيسكا من سافوي.

1730 - موتوري نوريناغا، باحث وشاعر ياباني.

1759 - الكسندر جاي دالاس، محامي وسياسي أمريكي ووزير الخزانة الأمريكي السادس.

1764 - سيدني سميث، أدميرال وسياسي أنجليزي.

1774 - دانيال تومبكينس، محامي وسياسي أمريكي ونائب رئيس الولايات المتحدة السادس.

1884 - كلود أوكنلك، عسكري إنجليزي.

1887 - محمد عزة دروزة، مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي.

1891 - بيير لويجي نيرفي، معماري إيطالي.

1892 - سليمان نجيب، ممثل مصري.

1905 - جان بول سارتر، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 (رفضها).

1914 - ويليام فيكري، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.

1925 - جيوفاني سبادوليني، رئيس وزراء إيطالي.

1929 - عبد الحليم حافظ، مغني مصري.

1940 - فاروق فلوكس، ممثل مصري.

1947 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وناشطة في حقوق الإنسان حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.

1951 - جيم دوغلاس، سياسي أمريكي.

1953 - بينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان.

1954 - عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية .

1955 - ميشيل بلاتيني، لاعب كرة قدم فرنسي.

1964 - محمد خير الجراح، ممثل سوري.

1967 - ينغلوك شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند.

1969 - جمعان الرويعي، ممثل ومخرج بحريني.

1970 - جبران باسيل، سياسي لبناني.

1972 - نرمين الفقي، ممثلة مصرية.

1973 - جوليت لويس، ممثلة أمريكية.

1978 - كريستيانو لوباتيلي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1979 - كوستاس كاتسورانيس، لاعب كرة قدم يوناني.

1982 -الأمير ويليام، دوق كامبريدج.

1982 -ريما الشيخ، ممثلة سورية.

1985 - كريس ألن، مغني أمريكي.

1987 - سيباستيان برودل، لاعب كرة قدم نمساوي.

وفيات

870 - أبو إسحاق محمد المهتدي بالله، خليفة عباسي

1037 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم شيعي إيراني.

1208 - فيليب السوابي.

1305 - فينسيسلاوس الثاني ملك بوهيميا.

1377 - الملك إدوارد الثالث، ملك المملكة المتحدة.

1527 - نيكولو مكيافيلي، فيلسوف إيطالي.

1591 - لويجي غونزاغا، يسوعي إيطالي.

1874 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.

1876 - أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا، رئيس المكسيك الثامن.

1885 - محمد أحمد المهدي، زعيم سوداني.

1908 - نيكولاي ريمسكي كورساكوف، موسيقي روسي.

1914 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.

1932 - حافظ إبراهيم، شاعر مصري.

1957 - يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.

1970 - أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.

1986 - عاصي الرحباني، موسيقي لبناني.

2001 - سعاد حسني، فنانة مصرية.

2003 - عبد الله القواسمي، مجاهد وقائد عسكري فلسطيني.

2005 - جورج حاوي، سياسي لبناني.

2012 - راماز شينغيليا، لاعب كرة قدم جورجي.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في جرينلاند.

الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي.