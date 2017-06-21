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- لماذا الشيخ محمد بن زايد الأكثر سعادة بتولي الأمير بن سلمان ولاية العهد في السعودية؟ ولماذا بالغ الأخير بتقبيل يد خصمه الأمير بن نايف بعد عزله؟ وهل نشهد تصعيدا في حرب اليمن والخلاف مع دولة قطر والمواجهة مع ايران؟ ومن هم الذين عارضوا من أبناء الاسرة الحاكمة؟ اليكم الجواب
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حدث في مثل هذا اليوم June 21, 2017
أحداث سياسية وعامة
217 ق م - قوات قرطاجنة بقيادة حنبعل تنصب كمينا للجيش الروماني بقيادة جايوس فلامينيوس وتلحق به الهزيمة في معركة بحيرة تراسمانيا خلال الحرب البونيقية الثانية.
1318 - وقوع «معركة البيرة» في غرناطة بين النصارى القشتاليين والمسلمين، وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين.
1582 ـ انتحار الداي-ميو الياباني أودا نوبوناغا في «معبد هونو جي» في كيوتو.
1621 ـ إعدام 27 من النبلاء التشيك في ساحة المدينة القديمة في براغ في أعقاب معركة الجبل الأبيض.
1749 ـ تأسيس مدينة «هاليفاكس» في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.
1788 - ولاية نيوهامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدستور وثيقة قانونية حاكمة على الأراضي الأمريكية.
1824 - القوات المصرية تستولي على «جزيرة بسارا» اليونانية الواقعة في بحر إيجة إبان حرب الاستقلال اليونانية.
1898 - الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.
1854 - منح صليب فيكتوريا للمرة الأولى، وذلك أثناء قصف «بومارزوند» في جزر أولند.
1940 - القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في الحرب العالمية الثانية.
1942 - الجنرال إرفين رومل يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا، وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم، واستسلام أكثر من ثلاثين ألف جندي للقوات الألمانية.
1958 - إعلان الجمهورية في موريتانيا.
1963 - الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.
1976 - قوات الردع العربية تصل إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الإقتتال الدائر هناك.
2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
2005 - اغتيال جورج حاوي في تفجير سيارته في لبنان.
2009 - جرينلاند تحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي.
2011 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية تبدأ في 1 يناير 2012.
2016 - محكمة القضاء الإداري المصريَّة تقضي بِبُطلان تنازل الحُكومة المصريَّة عن جزيرة تيران لِصالح المملكة العربيَّة السُعوديَّة الذي تمَّ في شهر أبريل الفائت.
مواليد
598 - ثيودور الأول.
1002 - ليون التاسع.
1528 - ماريا من النمسا.
1535 - ليونهارت راوولف، طبيب وعالم نبات ألماني.
1639 - إنكريس ميذر، مؤلف ووزير أمريكي.
1646 - ماريا فرانسيسكا من سافوي.
1730 - موتوري نوريناغا، باحث وشاعر ياباني.
1759 - الكسندر جاي دالاس، محامي وسياسي أمريكي ووزير الخزانة الأمريكي السادس.
1764 - سيدني سميث، أدميرال وسياسي أنجليزي.
1774 - دانيال تومبكينس، محامي وسياسي أمريكي ونائب رئيس الولايات المتحدة السادس.
1884 - كلود أوكنلك، عسكري إنجليزي.
1887 - محمد عزة دروزة، مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي.
1891 - بيير لويجي نيرفي، معماري إيطالي.
1892 - سليمان نجيب، ممثل مصري.
1905 - جان بول سارتر، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1964 (رفضها).
1914 - ويليام فيكري، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.
1925 - جيوفاني سبادوليني، رئيس وزراء إيطالي.
1929 - عبد الحليم حافظ، مغني مصري.
1940 - فاروق فلوكس، ممثل مصري.
1947 - شيرين عبادي، محامية إيرانية وناشطة في حقوق الإنسان حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.
1951 - جيم دوغلاس، سياسي أمريكي.
1953 - بينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان.
1954 - عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية .
1955 - ميشيل بلاتيني، لاعب كرة قدم فرنسي.
1964 - محمد خير الجراح، ممثل سوري.
1967 - ينغلوك شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند.
1969 - جمعان الرويعي، ممثل ومخرج بحريني.
1970 - جبران باسيل، سياسي لبناني.
1972 - نرمين الفقي، ممثلة مصرية.
1973 - جوليت لويس، ممثلة أمريكية.
1978 - كريستيانو لوباتيلي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1979 - كوستاس كاتسورانيس، لاعب كرة قدم يوناني.
1982 -الأمير ويليام، دوق كامبريدج.
1982 -ريما الشيخ، ممثلة سورية.
1985 - كريس ألن، مغني أمريكي.
1987 - سيباستيان برودل، لاعب كرة قدم نمساوي.
وفيات
870 - أبو إسحاق محمد المهتدي بالله، خليفة عباسي
1037 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم شيعي إيراني.
1208 - فيليب السوابي.
1305 - فينسيسلاوس الثاني ملك بوهيميا.
1377 - الملك إدوارد الثالث، ملك المملكة المتحدة.
1527 - نيكولو مكيافيلي، فيلسوف إيطالي.
1591 - لويجي غونزاغا، يسوعي إيطالي.
1874 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.
1876 - أنطونيو لوبيز دي سانتا أنا، رئيس المكسيك الثامن.
1885 - محمد أحمد المهدي، زعيم سوداني.
1908 - نيكولاي ريمسكي كورساكوف، موسيقي روسي.
1914 - برتا فون سوتنر، ناشطة سلام نمساوية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1905.
1932 - حافظ إبراهيم، شاعر مصري.
1957 - يوهانس شتارك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1919.
1970 - أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.
1986 - عاصي الرحباني، موسيقي لبناني.
2001 - سعاد حسني، فنانة مصرية.
2003 - عبد الله القواسمي، مجاهد وقائد عسكري فلسطيني.
2005 - جورج حاوي، سياسي لبناني.
2012 - راماز شينغيليا، لاعب كرة قدم جورجي.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في جرينلاند.
الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي.
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