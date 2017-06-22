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حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2017

آخر تحديث: منذ 22 ساعة 11 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2017

أحداث سياسية وعامة

971 - افتتاح الجامع الأزهر للصلاة، وهو الجامع الذي بدأ جوهر الصقلي بنائه في 4 أبريل 970.

1120 - معركة كتندة، بين قوات ألفونسو الأول ملك أراغون والجيش المرابطي تحت قيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين

1527 - فتح الله طرد البرتغاليين من ميناء سوندا كيلابا (جاكرتا الآن)، الذي يحتفل به الآن كذكرى انشاء المدينة.

1941 - بدء الهجوم الالماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور.

1973 - كندا تلغي عقوبة الإعدام.

1986 - لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.

2002 - زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخص.

2004 - البحرين توقف ستة أشخاص لمنعهم من القيام بأعمال تمس الأرواح والممتلكات ولاشتباه صلتهم بتنظيم القاعدة.

2004 - مقتل المختطف الكوري الجنوبي في العراق بعد انتهاء المدة المقترحة من خاطفيه لانسحاب القوات الكورية من العراق.

2009 - نجاة رئيس جمهورية إنغوشيتيا المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية يونس بك يفكيروف من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه.

 

 

مواليد

1757 - جورج فانكوفر، مستكشف إنجليزي.

1767 - فيلهلم فون همبولت، فيلسوف وسياسي ألماني.

1805 - جوزيبي مازيني، سياسي إيطالي.

1856 - هنري رايدر هاجرد، كاتب إنجليزي.

1864 - هيرمان مينكوفسكي، عالم رياضيات ألماني.

1897 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع.

1940 - عباس كيارستمي، مخرج سينمائي إيراني.

1942 - أشرف عبد الغفور، ممثل مصري.

1964 - دان براون، كاتب الأمريكي.

 

وفيات

1429 - غياث الدين الكاشي، عالم فارسي في علم الفلك والرياضيات.

1691 - سليمان الثاني، سلطان عثماني.

1990 - إليا فرانك، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

 

أعياد ومناسبات

يوم المعلم في السلفادور.

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