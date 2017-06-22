حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2017

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أحداث سياسية وعامة
971 - افتتاح الجامع الأزهر للصلاة، وهو الجامع الذي بدأ جوهر الصقلي بنائه في 4 أبريل 970.
1120 - معركة كتندة، بين قوات ألفونسو الأول ملك أراغون والجيش المرابطي تحت قيادة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين
1527 - فتح الله طرد البرتغاليين من ميناء سوندا كيلابا (جاكرتا الآن)، الذي يحتفل به الآن كذكرى انشاء المدينة.
1941 - بدء الهجوم الالماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور.
1973 - كندا تلغي عقوبة الإعدام.
1986 - لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك.
2002 - زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 شخص.
2004 - البحرين توقف ستة أشخاص لمنعهم من القيام بأعمال تمس الأرواح والممتلكات ولاشتباه صلتهم بتنظيم القاعدة.
2004 - مقتل المختطف الكوري الجنوبي في العراق بعد انتهاء المدة المقترحة من خاطفيه لانسحاب القوات الكورية من العراق.
2009 - نجاة رئيس جمهورية إنغوشيتيا المتمتعة بالحكم الذاتي ضمن روسيا الاتحادية يونس بك يفكيروف من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه.
مواليد
1757 - جورج فانكوفر، مستكشف إنجليزي.
1767 - فيلهلم فون همبولت، فيلسوف وسياسي ألماني.
1805 - جوزيبي مازيني، سياسي إيطالي.
1856 - هنري رايدر هاجرد، كاتب إنجليزي.
1864 - هيرمان مينكوفسكي، عالم رياضيات ألماني.
1897 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع.
1940 - عباس كيارستمي، مخرج سينمائي إيراني.
1942 - أشرف عبد الغفور، ممثل مصري.
1964 - دان براون، كاتب الأمريكي.
وفيات
1429 - غياث الدين الكاشي، عالم فارسي في علم الفلك والرياضيات.
1691 - سليمان الثاني، سلطان عثماني.
1990 - إليا فرانك، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.
أعياد ومناسبات
يوم المعلم في السلفادور.
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