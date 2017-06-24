حدث في مثل هذا اليوم June 24, 2017

أحداث سياسية وعامة

109 - الإمبراطور الروماني تراجان يدشن قناة تراجان، وهي قناة أنشئت لنقل الماء من «بحيرة براتشيانو» شمال غرب روما.

1374 - الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز في معركة بانوكبيرن ويعلنون إستقلال اسكتلندا.

1497 - جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنج ـ ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية.

1529 - التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.

1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك.

1859 - نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هنري دونانت.

1910 - اليابان تغزو كوريا.

1932 - استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.

1963 - زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.

1977 - انتخاب حسن جوليد رئيسًا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها.

1978 - اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد حسين الغشمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1985 - مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.

2016 - المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.

مواليد

·1753 - وليام هال، حاكم مقاطعة ميشغان (ولاية ميشيغان حالياً)، وبراغادير جنرال في الجيش الأمريكي.

1850 - اللورد هربرت كتشنر، قائد عسكري بريطاني.

1883 - فيكتور هس، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1936.

1888 - غيريت ريتفيلد، مهندس معماري ومصمم هولندي.

1927 - مارتن بيرل، عالم فيزياء بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1995.

وفيات

1768 - ماريا ليزينسكا، زوجة الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا.

1908 - جروفر كليفلاند، رئيس الولايات المتحدة الثاني والعشرون والرابع والعشرون.

1978 - أحمد حسين الغشمي، رئيس الجمهورية العربية اليمنية الرابع.