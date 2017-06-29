حدث في مثل هذا اليوم June 29, 2017

أحداث سياسية وعامة

1236 - سقوط قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس وكبرى قواعدها في يد فرناندو الثالث ملك مملكة قشتالة، بعد أن تخلى عنها "محمد بن يوسف بن هود".

1732 - الأسبان يستعيدون السيطرة على ميناء ومدينة وهران من العثمانيين.

1832 - اندلاع ثورة المفتي عبد الغني آل جميل ضد الوالي العثماني في بغداد.

1835 - محمد علي باشا يصدر أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وأسند إدارتهما إلى "يوسف ضياء أفندي" بإشراف رفاعة الطهطاوي.

1913 - نشوب حرب البلقان الثانية والتي كانت بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم "مقدونيا الشمالية" من صربيا، وإنتهت هذه الحرب بعد 42 يومًا من اشتعالها بالتوقيع على اتفاقية بوخارست في 10 أغسطس.

1928 - اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

1938 - إجراء انتخابات المجلس التشريعي في الكويت، وهو أول مجلس تشريعي فيها، وتم خلال هذه الانتخابات اختيار 14 عضو من بين 20 مرشح.

1949 - الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا تبدأ في تطبيق قوانين الفصل العنصري ضد السود فيما عرف بسياسة الأبارتيد.

1960 - الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يمنع شركة البترول الأمريكية "تكساكو" ويصادر ممتلكاتها.

1964 - شقيقة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو تفر من كوبا وتطلق تصريحات مناهضة له.

1965 - القوات الأمريكية التي أرسلت إلى فيتنام تبدأ أول عملياتها القتالية إلى جانب قوات فيتنام الجنوبية.

1974 - إيزابيلا بيرون أرملة الرئيس خوان بيرون تقسم اليمين كأول رئيسة لجمهورية الأرجنتين.

1986 - منتخب الأرجنتين لكرة القدم يحرز لقبه الثاني في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في النسخة الثالثة عشر من بطولة كأس العالم المقامة في المكسيك.

1992 - اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف أثناء احتفال رسمي بأحد المسارح في عنابة وذلك بعد 166 يوم من توليه الرئاسة.

2008 - مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت بأغلبيه على عملية تبادل أسرى مع حزب الله تقضي بإطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين من بينهم سمير القنطار مقابل تسلم جثتي الجنديين الإسرائيليين الذي اختطفهم حزب الله في يوليو من عام 2006.

2008 - منتخب إسبانيا يحرز كأس أوروبا الثالثة عشر بعد فوزه على المنتخب الألماني بهدف وحيد بالمباراة التي أجريت بالعاصمة النمساوية فيينا.

2009 - مجلس صيانة الدستور في إيران يؤكد نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس محمود أحمدي نجاد وذلك بعد إعادة فرز جزئي لأصوات الناخبين.

2014 - الدولة الإسلامية في العراق والشام تعلن قيام الخلافة الاسلامية في الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا والعراق تحت اسم الدولة الاسلامية وتعين أبو بكر البغدادي خليفة فيها.

2015 - قوات الاحتلال الإسرائيلي تعترض أسطول الحرية 3 الذي يتجه إلى قطاع غزة وتقتاده لميناء أشدود بمن فيه.

2015 - مقتل هشام بركات النائب العام المصري نتيجة انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في القاهرة.

مواليد

1886 - روبرت شومان، رئيس وزراء فرنسا.

1925 - جورجو نابوليتانو، رئيس إيطاليا.

1945 - تشاندريكا كماراتونغا، رئيسة سريلانكا.

1962 - خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

وفيات

1875 - الإمبراطور فرديناند الأول، إمبراطور النمسا.

1992 - محمد بوضياف، رئيس الجزائر.

1998 - أحمد حماني، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

2015 - هشام بركات، النائب العام المصري.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في سيشيل.