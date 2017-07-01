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- حدث في مثل هذا اليوم July 1, 2017
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حدث في مثل هذا اليوم July 1, 2017
أحداث سياسية وعامة
251 - وقوع «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من الإمبراطورين الرومانيين «ديكيوس» و«هيرينيوس اتروسكوس» في المعركة.
1097 - وقوع «موقعة ضوريليوم» بين الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان الأول.
1674 - إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا.
1782 - قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.
1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.
1839 - عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول.
1862 - تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.
1867 - مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي، وكانت الكونفدرالية تتكون من 4 محافظات.
1873 - جزيرة الأمير إدوارد تنضم لكونفدرالية كندا.
1890 - إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.
1904 - انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.
1923 - البرلمان الكندي يوقف مؤقتًا الهجرة الصينية إلى بلاده.
1930 - الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا.
1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.
1942 - بدء معركة العلمين الأولى.
1948 - الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.
1957 - انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.
1960 - استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند (مستعمرة الصومال البريطانية) لتشكلا جمهورية الصومال الديموقراطية.
1962 - الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.
1968 - 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
1990 - ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسميًا، وذلك بعدما وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية.
1991 - حل حلف وارسو رسميًا بعد اجتماع في براغ.
1994 - ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.
1997 - المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.
2000 - افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.
2004 - محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه.
2012 - منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
2013 - كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة للاتحاد الأوروبي.
مواليد
965 - ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.
1506 - الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر وبوهيميا.
1646 - غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيلسوف ألماني.
1804 - جورج ساند، كاتبة فرنسية.
1872 - خليل مطران، شاعر لبناني.
1879 - ليون جوو، زعيم العمال بفرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951.
1914 - أحمد حسن البكر، رئيس العراق.
1918 - أحمد ديدات، داعية إسلامي هندي.
1926 - روبرت فوغل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.
1927 - يوسف العاني، ممثل ومخرج عراقي.
1929 - جيرالد إيدلمان، عالم بيولوجيا أمريكي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1972.
1930 - مصطفى العقاد، منتج ومخرج سينمائي سوري / أمريكي.
1934 - كلود بيري، ممثل ومخرج ومنتج سينمائي فرنسي.
1934 - سيدني بولاك، مخرج ومنتج وممثل أفلام سينمائية أمريكي.
1940 - كريغ براون، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.
1941 - مايرون سكولز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.
1945 - ديبي هاري، ممثلة ومغنية أمريكية.
1948 - أديب قدورة، ممثل سوري من أصل فلسطيني.
1952 - دان أيكرويد، ممثل كندي.
1956 - ألان راك، ممثل أمريكي.
1960 - كوجي إيشي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1961 - ديانا سبينسر، زوجة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز السابقة وأميرة ويلز.
1962 - أندريه بروير، ممثل أمريكي.
1966 - سمير زيد الرفاعي، رئيس وزراء الأردن.
1967 - باميلا أندرسون، ممثلة أمريكية.
1969 - بدرية أحمد، ممثلة إماراتية.
1970 - ناريمان عبد الكريم، ممثلة أردنية.
1972 - سامر المرطة، لاعب كرة قدم كويتي.
1976 - رود فان نيستلروي، لاعب كرة قدم هولندي.
1977 - ليف تايلر، ممثلة أمريكية.
1978 - معن عبد الحق، ممثل سوري.
1987 - محمد راشد الفضلي، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيات
251 - ديكيوس، إمبراطور روماني.
552 - توتيلا، ملك القوط الشرقيين.
868 - الإمام علي الهادي، عاشر أئمة الشيعة الاثنا عشرية.
1109 - ألفونسو السادس، ملك مملكة قشتالة.
1277 - الظاهر بيبرس، سلطان المماليك.
1681 - أوليفر بلانكيت، لاهوتي أيرلندي.
1736 - السلطان أحمد الثالث، السلطان العثماني الرابع والعشرون.
1782 - ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1839 - السلطان محمود الثاني، سلطان عثماني.
1860 - تشارلز جوديير، عالم كيمياء ومخترع أمريكي.
1896 - هيريت ستاو، روائية أمريكية.
1905 - جون هاي، سياسي أمريكي.
1971 - وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.
1974 - خوان بيرون، رئيس الأرجنتين.
1978 - كورت شتودنت، عسكري ألماني.
1995 - محمد الموجي، موسيقي مصري.
2001 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
2004 - مارلون براندو، ممثل أمريكي.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للهندسة المعمارية.
يوم كندا، اليوم الوطني في كندا.
عيد الجمهورية في غانا.
عيد الاستقلال في الصومال.
يوم الطبيب في الهند.
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