حدث في مثل هذا اليوم July 1, 2017

أحداث سياسية وعامة

251 - وقوع «معركة أبريتاس» بين الرومان والقوط وانتهت بهزيمة الروم ومقتل كل من الإمبراطورين الرومانيين «ديكيوس» و«هيرينيوس اتروسكوس» في المعركة.

1097 - وقوع «موقعة ضوريليوم» بين الصليبيين بقيادة بوهيموند الأول والسلاجقة بقيادة قلج أرسلان الأول.

1674 - إسبانيا وفرنسا وهولندا يوقعون تحالف ثلاثي ضد بريطانيا.

1782 - قراصنة أمريكيون يهاجمون مدينة ونينبورغ.

1798 - وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب.

1839 - عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني تحت اسم عبد المجيد الأول.

1862 - تأسيس المكتبة الوطنية الروسية.

1867 - مرسوم أمريكا الشمالية البريطانية يدخل حيز التنفيذ والذي يمنح بموجبه كونفدرالية كندا الحكم الذاتي، وكانت الكونفدرالية تتكون من 4 محافظات.

1873 - جزيرة الأمير إدوارد تنضم لكونفدرالية كندا.

1890 - إنجاز خط تلغراف يصل بين جزر برمودا وكندا.

1904 - انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طبعتها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة.

1923 - البرلمان الكندي يوقف مؤقتًا الهجرة الصينية إلى بلاده.

1930 - الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالًا اسميًا أكثر من كونه استقلالًا حقيقيًا.

1936 - افتتاح محطة إذاعة بغداد.

1942 - بدء معركة العلمين الأولى.

1948 - الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك.

1957 - انطلاق فعاليات السنة العالمية للجيوفيزياء، والتي استمرت حتى 31 ديسمبر 1958.

1960 - استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند (مستعمرة الصومال البريطانية) لتشكلا جمهورية الصومال الديموقراطية.

1962 - الإعلان عن استقلال رواندا وبوروندي.

1968 - 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.

1990 - ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسميًا، وذلك بعدما وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية.

1991 - حل حلف وارسو رسميًا بعد اجتماع في براغ.

1994 - ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى.

1997 - المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إلى الصين.

2000 - افتتاح جسر أوريسند الذي يصل بين كوبنهاغن ومدينة مالمو في السويد.

2004 - محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه.

2012 - منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

2013 - كرواتيا تصبح العضوة الثامنة والعشرين المكونة ‏للاتحاد الأوروبي.

مواليد

965 - ابن الهيثم، عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.

1506 - الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر وبوهيميا.

1646 - غوتفريد لايبنتز، عالم رياضيات وفيلسوف ألماني.

1804 - جورج ساند، كاتبة فرنسية.

1872 - خليل مطران، شاعر لبناني.

1879 - ليون جوو، زعيم العمال بفرنسا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951.

1914 - أحمد حسن البكر، رئيس العراق.

1918 - أحمد ديدات، داعية إسلامي هندي.

1926 - روبرت فوغل، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1993.

1927 - يوسف العاني، ممثل ومخرج عراقي.

1929 - جيرالد إيدلمان، عالم بيولوجيا أمريكي حائز على جائزة نوبل في الطب عام 1972.

1930 - مصطفى العقاد، منتج ومخرج سينمائي سوري / أمريكي.

1934 - كلود بيري، ممثل ومخرج ومنتج سينمائي فرنسي.

1934 - سيدني بولاك، مخرج ومنتج وممثل أفلام سينمائية أمريكي.

1940 - كريغ براون، لاعب ومدرب كرة قدم اسكتلندي.

1941 - مايرون سكولز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.

1945 - ديبي هاري، ممثلة ومغنية أمريكية.

1948 - أديب قدورة، ممثل سوري من أصل فلسطيني.

1952 - دان أيكرويد، ممثل كندي.

1956 - ألان راك، ممثل أمريكي.

1960 - كوجي إيشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1961 - ديانا سبينسر، زوجة ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز السابقة وأميرة ويلز.

1962 - أندريه بروير، ممثل أمريكي.

1966 - سمير زيد الرفاعي، رئيس وزراء الأردن.

1967 - باميلا أندرسون، ممثلة أمريكية.

1969 - بدرية أحمد، ممثلة إماراتية.

1970 - ناريمان عبد الكريم، ممثلة أردنية.

1972 - سامر المرطة، لاعب كرة قدم كويتي.

1976 - رود فان نيستلروي، لاعب كرة قدم هولندي.

1977 - ليف تايلر، ممثلة أمريكية.

1978 - معن عبد الحق، ممثل سوري.

1987 - محمد راشد الفضلي، لاعب كرة قدم كويتي.

وفيات

251 - ديكيوس، إمبراطور روماني.

552 - توتيلا، ملك القوط الشرقيين.

868 - الإمام علي الهادي، عاشر أئمة الشيعة الاثنا عشرية.

1109 - ألفونسو السادس، ملك مملكة قشتالة.

1277 - الظاهر بيبرس، سلطان المماليك.

1681 - أوليفر بلانكيت، لاهوتي أيرلندي.

1736 - السلطان أحمد الثالث، السلطان العثماني الرابع والعشرون.

1782 - ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1839 - السلطان محمود الثاني، سلطان عثماني.

1860 - تشارلز جوديير، عالم كيمياء ومخترع أمريكي.

1896 - هيريت ستاو، روائية أمريكية.

1905 - جون هاي، سياسي أمريكي.

1971 - وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

1974 - خوان بيرون، رئيس الأرجنتين.

1978 - كورت شتودنت، عسكري ألماني.

1995 - محمد الموجي، موسيقي مصري.

2001 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

2004 - مارلون براندو، ممثل أمريكي.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للهندسة المعمارية.

يوم كندا، اليوم الوطني في كندا.

عيد الجمهورية في غانا.

عيد الاستقلال في الصومال.

يوم الطبيب في الهند.