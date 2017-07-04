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حدث في مثل هذا اليوم July 4, 2017
أحداث سياسية وعامة
1187 - انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين.
1636 - تأسيس مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود آيلاند.
1827 - ولاية نيويورك تصدر قرارًا تمنع فيه الرق على أراضيها.
1837 - تدشين أول خط للسكة الحديدية طويلة المدى في العالم يربط بين برمينغهام وليفربول بإنجلترا.
1886 - إقامة تمثال الحرية في ولاية نيويورك.
1918 - تتويج السلطان محمد السادس على عرش الدولة العثمانية خلفًا لأخيه محمد الخامس رشاد.
1953 - افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة.
1993 - منتخب الأرجنتين لكرة القدم يفوز على نظيره المكسيكي ويحرز كأس كوبا أمريكا.
1997 - نزول المسبار الفضائي «باث فايندر» على سطح كوكب المريخ.
2004 - بداية العمل في برج الحرية الذي سيحل مكان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.
منتخب اليونان لكرة القدم يفوز على نظيره البرتغالي بهدف مقابل صفر ويتوج بطلًا لكأس أوروبا.
2013 - افتتاح لندن أري، وهي أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.
2015 - بعد 236 عام، وتخليدا للمشاركة الفرنسية في الثورة الأمريكية، نسخة مطابقة من السفينة العسكرية الفرنسية إرميون تصل إلى تمثال الحرية في نيويورك للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي.
منتخب تشيلي لكرة القدم يفوز ببطولة كوبا أمريكا 2015 بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح.
مواليد
1546 - السلطان مراد الثالث، سلطان عثماني.
1715 - كريستيان فورشتيغوت غيلرت، أديب ألماني.
1790 - جورج إيفرست، جغرافي ومسّاح ويلزي، أُطلق اسمه على جبل إيفرست.
1804 - ناثانيال هاوثورن، روائي أمريكي.
1807 - جوزيبي غاريبالدي، عسكري وسياسي إيطالي.
1872 - كالفين كوليدج، رئيس الولايات المتحدة.
1918 - الملك تاوفآهاو توبو الرابع، ملك تونغا.
1921 - جيرارد ديبرو، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.
1927 - نيل سيمون، كاتب أمريكي.
1952 - ألفارو أوريبي بيليث، رئيس كولومبيا.
1964 - إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا.
1979 - ريمى بندلي، مغنية لبنانية.
وفيات
1541 - بيدرو دي ألفارادو، مستكشف إسباني.
1826 - جون آدامز، رئيس الولايات المتحدة.
توماس جفرسون، رئيس الولايات المتحدة.
1831 - جيمس مونرو، رئيس الولايات المتحدة.
1881 - يوهان فيلهلم سنلمان، سياسي وفيلسوف فنلندي.
1910 - جيوفاني إسكيابارلي، عالم إيطالي في علم الفلك.
1934 - ماري كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية حاصلة على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911.
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