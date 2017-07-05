إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017
المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017

آخر تحديث: منذ 12 ساعة 38 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 75
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017

أحداث سياسية وعامة

1687 - الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن.

1811 - فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.

1945 - الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.

1954 - قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.

1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.

1970 - تحطم طائرة كندية بالقرب من «مطار تورونتو الدولي»، وأدى الحادث إلى مقتل 108 شخص.

1971 - إصدار قانون بالولايات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة.

1975 - استقلال جزر الرأس الأخضر عن البرتغال.

1975 - أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.

1998 - اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.

2004 - إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.

2010 - الإعلان عن فوز رئيس بولندا المؤقت برونيسواف كوموروفسكي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 53% من جملة الناخبين.

2015 - سيدات الولايات المتحدة الأمريكية يتوجن بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تفوقهن في المباراة النهائية على نظيراتهن اليابانيات بنتيجة 5-2.

2015 - اليونانيون يصوتون بالضد على مقترحات لإنقاذ البلد من أزمة الدين الحكومي بنسبة 61% في الاستفتاء.

2016 - مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب.

 

 

مواليد

1029 - المستنصر بالله الفاطمي، خليفة فاطمي.

1853 - سيسل رودس، سياسي بريطاني.

1857 - كلارا زتكن، سياسية ألمانية.

1885 - بلاس إنفانتي، سياسي ومفكر وكاتب إسباني.

1888 - هربرت سبنسر غاسر، عالم فيزيولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

1891 - جون نورثروب، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1911 - جورج بومبيدو، رئيس فرنسا.

1912 - سميرة خلوصي، ممثلة مصرية.

1918 - زكريا محيي الدين، عسكري وسياسي مصري.

1929 - تشيكاو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1936 - جيمس ميرليس، اقتصادي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.

1938 - الشيخ راغب مصطفى غلوش، من مشاهير قراء القرآن الكريم.

1941 - محمود الحديني، ممثل مصري.

1941 - يحيى العلمي، مخرج مصري.

1942 - يوهانز لوهر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1946 - جيرارت هوفت، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1999.

1963 - إدي فالكو، ممثلة أمريكية.

1968 - إدريس الروخ، ممثل ومخرج مغربي.

1969 - جيهان قمري، ممثلة لبنانية.

1973 - ماركوس ألباك، لاعب كرة قدم سويدي.

1974 - أموروزو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1975 - هرنان كريسبو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1976 - نونو غوميز، لاعب كرة قدم برتغالي.

1977 - نيكولاس كيفر، لاعب كرة مضرب ألماني.

1979 - ستيليان بيتروف، لاعب كرة قدم بلغاري.

1980 - إيفا جرين، ممثلة فرنسية.

1980 - دارين حمزة، ممثلة لبنانية.

1982 - ألبيرتو جيلاردينو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1989 - ديان لوفرين، لاعب كرة قدم كرواتي.

1989 - أميرة هاني، ممثلة مصرية.

 

 

وفيات

1826 - توماس ستامفورد رافلز، مؤسس سنغافورة.

1833 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي.

1911 - جورج ستوني، عالم فيزياء إيرلندي.

1927 - ألبرشت كوسل، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1910.

1934 - أحمد زكي باشا، من رواد إحياء التراث العربي الإسلامي بمصر والملقب بشيخ العروبة.

1966 - جورج هيفيشي، صيدلي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.

1968 - عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.

1969 - والتر غروبيوس، معماري ألماني.

1973 - يوسف القناعي، أحد رواد النهضة في تاريخ الكويت.

1994 - توفيق زياد، شاعر فلسطيني.

2003 - إبراهيم علي خريبط، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.

2010 - نصر حامد أبو زيد، مفكر مصري.

2012 - حسن يعقوب العلي، كاتب ومؤلف مسرحي كويتي.

 

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في الجزائر.

عيد الاستقلال في فنزويلا.

عيد الاستقلال في الرأس الأخضر.

يوم الدستور في أرمينيا.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)