حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017

أحداث سياسية وعامة

1687 - الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن.

1811 - فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.

1945 - الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.

1954 - قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.

1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.

1970 - تحطم طائرة كندية بالقرب من «مطار تورونتو الدولي»، وأدى الحادث إلى مقتل 108 شخص.

1971 - إصدار قانون بالولايات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة.

1975 - استقلال جزر الرأس الأخضر عن البرتغال.

1975 - أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.

1998 - اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.

2004 - إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.

2010 - الإعلان عن فوز رئيس بولندا المؤقت برونيسواف كوموروفسكي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 53% من جملة الناخبين.

2015 - سيدات الولايات المتحدة الأمريكية يتوجن بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تفوقهن في المباراة النهائية على نظيراتهن اليابانيات بنتيجة 5-2.

2015 - اليونانيون يصوتون بالضد على مقترحات لإنقاذ البلد من أزمة الدين الحكومي بنسبة 61% في الاستفتاء.

2016 - مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب.

مواليد

1029 - المستنصر بالله الفاطمي، خليفة فاطمي.

1853 - سيسل رودس، سياسي بريطاني.

1857 - كلارا زتكن، سياسية ألمانية.

1885 - بلاس إنفانتي، سياسي ومفكر وكاتب إسباني.

1888 - هربرت سبنسر غاسر، عالم فيزيولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

1891 - جون نورثروب، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1911 - جورج بومبيدو، رئيس فرنسا.

1912 - سميرة خلوصي، ممثلة مصرية.

1918 - زكريا محيي الدين، عسكري وسياسي مصري.

1929 - تشيكاو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1936 - جيمس ميرليس، اقتصادي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.

1938 - الشيخ راغب مصطفى غلوش، من مشاهير قراء القرآن الكريم.

1941 - محمود الحديني، ممثل مصري.

1941 - يحيى العلمي، مخرج مصري.

1942 - يوهانز لوهر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1946 - جيرارت هوفت، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1999.

1963 - إدي فالكو، ممثلة أمريكية.

1968 - إدريس الروخ، ممثل ومخرج مغربي.

1969 - جيهان قمري، ممثلة لبنانية.

1973 - ماركوس ألباك، لاعب كرة قدم سويدي.

1974 - أموروزو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1975 - هرنان كريسبو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1976 - نونو غوميز، لاعب كرة قدم برتغالي.

1977 - نيكولاس كيفر، لاعب كرة مضرب ألماني.

1979 - ستيليان بيتروف، لاعب كرة قدم بلغاري.

1980 - إيفا جرين، ممثلة فرنسية.

1980 - دارين حمزة، ممثلة لبنانية.

1982 - ألبيرتو جيلاردينو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1989 - ديان لوفرين، لاعب كرة قدم كرواتي.

1989 - أميرة هاني، ممثلة مصرية.

وفيات

1826 - توماس ستامفورد رافلز، مؤسس سنغافورة.

1833 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي.

1911 - جورج ستوني، عالم فيزياء إيرلندي.

1927 - ألبرشت كوسل، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1910.

1934 - أحمد زكي باشا، من رواد إحياء التراث العربي الإسلامي بمصر والملقب بشيخ العروبة.

1966 - جورج هيفيشي، صيدلي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.

1968 - عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.

1969 - والتر غروبيوس، معماري ألماني.

1973 - يوسف القناعي، أحد رواد النهضة في تاريخ الكويت.

1994 - توفيق زياد، شاعر فلسطيني.

2003 - إبراهيم علي خريبط، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.

2010 - نصر حامد أبو زيد، مفكر مصري.

2012 - حسن يعقوب العلي، كاتب ومؤلف مسرحي كويتي.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في الجزائر.

عيد الاستقلال في فنزويلا.

عيد الاستقلال في الرأس الأخضر.

يوم الدستور في أرمينيا.