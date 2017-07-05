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- حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017
- النظام القطري
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حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017
أحداث سياسية وعامة
1687 - الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن.
1811 - فنزويلا تعلن استقلالها عن إسبانيا لتكون أول دولة في أمريكا الجنوبية تحصل على الاستقلال.
1945 - الإعلان عن تحرير الفلبين من أيدي اليابانيين في الحرب العالمية الثانية.
1954 - قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.
1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة.
1970 - تحطم طائرة كندية بالقرب من «مطار تورونتو الدولي»، وأدى الحادث إلى مقتل 108 شخص.
1971 - إصدار قانون بالولايات المتحدة يقر بموجبه تخفيض حق التصويت من 21 سنة إلى 18 سنة.
1975 - استقلال جزر الرأس الأخضر عن البرتغال.
1975 - أرثور أش أول رجل من أصول أفريقية يفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس.
1998 - اليابان ترسل بعثة استكشافية إلى كوكب المريخ لتصبح ثالث دولة تهتم باستكشاف الفضاء بعد روسيا والولايات المتحدة.
2004 - إجراء أول انتخابات رئاسية في إندونيسيا.
2010 - الإعلان عن فوز رئيس بولندا المؤقت برونيسواف كوموروفسكي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 53% من جملة الناخبين.
2015 - سيدات الولايات المتحدة الأمريكية يتوجن بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد تفوقهن في المباراة النهائية على نظيراتهن اليابانيات بنتيجة 5-2.
2015 - اليونانيون يصوتون بالضد على مقترحات لإنقاذ البلد من أزمة الدين الحكومي بنسبة 61% في الاستفتاء.
2016 - مسبار جونو يدخل مدار المشتري ليبدأ عملية مسح ستستغرق 20 شهراً للكوكب.
مواليد
1029 - المستنصر بالله الفاطمي، خليفة فاطمي.
1853 - سيسل رودس، سياسي بريطاني.
1857 - كلارا زتكن، سياسية ألمانية.
1885 - بلاس إنفانتي، سياسي ومفكر وكاتب إسباني.
1888 - هربرت سبنسر غاسر، عالم فيزيولوجي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.
1891 - جون نورثروب، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
1911 - جورج بومبيدو، رئيس فرنسا.
1912 - سميرة خلوصي، ممثلة مصرية.
1918 - زكريا محيي الدين، عسكري وسياسي مصري.
1929 - تشيكاو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1936 - جيمس ميرليس، اقتصادي اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1996.
1938 - الشيخ راغب مصطفى غلوش، من مشاهير قراء القرآن الكريم.
1941 - محمود الحديني، ممثل مصري.
1941 - يحيى العلمي، مخرج مصري.
1942 - يوهانز لوهر، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
1946 - جيرارت هوفت، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1999.
1963 - إدي فالكو، ممثلة أمريكية.
1968 - إدريس الروخ، ممثل ومخرج مغربي.
1969 - جيهان قمري، ممثلة لبنانية.
1973 - ماركوس ألباك، لاعب كرة قدم سويدي.
1974 - أموروزو، لاعب كرة قدم برازيلي.
1975 - هرنان كريسبو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
1976 - نونو غوميز، لاعب كرة قدم برتغالي.
1977 - نيكولاس كيفر، لاعب كرة مضرب ألماني.
1979 - ستيليان بيتروف، لاعب كرة قدم بلغاري.
1980 - إيفا جرين، ممثلة فرنسية.
1980 - دارين حمزة، ممثلة لبنانية.
1982 - ألبيرتو جيلاردينو، لاعب كرة قدم إيطالي.
1989 - ديان لوفرين، لاعب كرة قدم كرواتي.
1989 - أميرة هاني، ممثلة مصرية.
وفيات
1826 - توماس ستامفورد رافلز، مؤسس سنغافورة.
1833 - نسيفور نيبس، عالم فيزياء فرنسي.
1911 - جورج ستوني، عالم فيزياء إيرلندي.
1927 - ألبرشت كوسل، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1910.
1934 - أحمد زكي باشا، من رواد إحياء التراث العربي الإسلامي بمصر والملقب بشيخ العروبة.
1966 - جورج هيفيشي، صيدلي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.
1968 - عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.
1969 - والتر غروبيوس، معماري ألماني.
1973 - يوسف القناعي، أحد رواد النهضة في تاريخ الكويت.
1994 - توفيق زياد، شاعر فلسطيني.
2003 - إبراهيم علي خريبط، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.
2010 - نصر حامد أبو زيد، مفكر مصري.
2012 - حسن يعقوب العلي، كاتب ومؤلف مسرحي كويتي.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في الجزائر.
عيد الاستقلال في فنزويلا.
عيد الاستقلال في الرأس الأخضر.
يوم الدستور في أرمينيا.
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