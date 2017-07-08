حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2017

أحداث سياسية وعامة

951 - تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

1497 - فاسكو دا غاما يغادر بأربع سفن من ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند.

1709 - وقوع "معركة بولتافا" التي هزم فيها القيصر الروسي بطرس الأكبر الملك السويدي شارل الثاني عشر ، ادت إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا.

1760 - وقوع "معركة ريستيغوش" بين المملكة المتحدة وفرنسا في إطار حرب السبع سنين التي وقعت في منطقة مجرى "نهر ريستيغوش" بين قوات البلدين وانتهت بهزيمة فرنسا مما أدى إلى وقوع كل المستعمرات الفرنسية المتواجدة بشمال القارة الأمريكية في قبضة البريطانيين.

1889 - صدور العدد الأول من صحيفة وال ستريت جورنال.

1892 - النيران تجتاح مدينة سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا.

1937 - إبرام "اتفاقية سعد أباد" بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان ضد الحركة الكردية.

1940 - حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يومًا خلال الحرب العالمية الثانية.

1949 - إعدام مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة.

1966 - انقلاب عسكري بمملكة بوروندي ضد الملك "موامبوتسا الرابع"، وإعتلاء ابنه الأمير "نديزي الخامس" العرش.

1972 - اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.

1982 - وقوع "أحداث الدجيل" في العراق، وذهب ضحية تلك الأحداث 140 شخص.

1982 - الاعتراف رسميًا بشرعية "الحزب التروتسكي السنغالي" في السنغال ذو الفكر الشيوعي.

1986 - أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا.

1989 - كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين.

1990 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة الرابعة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا.

1997 - حلف الناتو يدعو كل من التشيك وهنغاريا وبولندا إلى الإنظمام إلى الحلف في عام 1999.

1999 - إعدام آلان لي ديفيس بالكرسي الكهربائي، وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا.

2003 - السلطات الإسرائيلية تقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى.

2009 - انعقاد القمة الخامسة والثلاثين لمجموعة الثماني في لاكويلا بإيطاليا.

2010 - إيفيتا راديكوفا تتولى رئاسة وزراء سلوفاكيا.

2013 - مقتل واحد وخمسين شخصًا وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس محمد مرسي فيما سمي بأحداث دار الحرس الجمهوري.

2014 - انتخاب هادي البحرة رئيساً جديداً للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

2014 - سيطرة الحوثيين على مدينة عمران شمال اليمن بعد اقتحام مقر اللواء 310 مدرع في معركة عمران.

2014 - ميروسلاف كلوزه يصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم أثناء مباراة في نصف النهائي سُجِّلت فيها العديد من الأرقام القياسيَّة.

2015 - روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يصف مذبحة سربرنيتسا بالإبادة الجماعية.

2016 - هجوم على مرقد سبع الدجيل في شمال بغداد جنوب محافظة صلاح الدين أدت الى مقتل أكثر من 50 شخص واصابة أكثر من 70 آخرين.

2016 - انتخاب إبراهيم غالي أميناً عاماً لجبهة البوليساريو ورئيساً للجمهورية العربية الصحراوية خلفاً لمحمد عبد العزيز.

2016 - مقتل 5 عناصر من الشرطة الأمريكية برصاص قناصين في مدينة دالاس.

مواليد

1939 - محمد باقر الحكيم، المرجع الديني الشيعي العراقي ومؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

1895 - إيجور تام، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

1952 - أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر.

وفيات

1979 - شينيتشيرو توموناغا، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

1979 - روبرت وودورد، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1965.

1994 - كيم إل سونغ، رئيس كوريا الشمالية.

2003 - لاله ولادن بيجاني، التوأم السيامي الإيراني بعد عملية فاشلة لفصلهما من الرأس، وقد ضلتا ملتصقتين حتى الممات.

2012 - الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة.

أعياد ومناسبات

عيد القديس إفوديوس.