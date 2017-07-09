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حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2017

آخر تحديث: منذ 13 ساعة 33 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 106
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حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2017

أحداث سياسية وعامة

711 - القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا.

1816 - استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.

1900 - الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.

1991 - إعادة انضمام جنوب أفريقيا إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها قبل ثلاثين سنة.

2002 - تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية.

2006 - المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.

 

مواليد

1879 - كارلوس شاغاس، طبيب برازيلي.

1894 - بيوتر كابيتسا، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

1894 - روبي موزلي هولين، قاضٍ أمريكي.

1911 - جون أرتشيبالد ويلر، عالم فيزياء أمريكي.

1916 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1926 - بن روي موتيلسون، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

1929 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.

1934 - ميشايل غرافيس، معماري أمريكي.

1951 - كريس كوبر، ممثل أمريكي.

1954 - تيوفيل أبيغا، لاعب كرة قدم كاميروني.

1956 - توم هانكس، ممثل أمريكي.

1976 - محمد الوادي، ممثل كويتي.

1981 - صالح مهدي، حارس مرمى كرة قدم كويتي.

1985 - أشلي يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

 

وفيات

518 - أناستاسيوس الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1706 - سيور د إبرفيل، بحار ومستكشف فرنسي.

1746 - الملك فيليب الخامس، ملك إسبانيا.

1797 - إدموند بيرك، مفكر سياسي أيرلندي.

1850 - زكاري تايلور، رئيس الولايات المتحدة.

1856 - أميديو أفوجادرو، عالم فيزياء إيطالي.

2001 - عبد العزيز فهد المساعيد، سياسي وإعلامي كويتي.

2006 - عبد المنعم مدبولي، ممثل مصري.

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