- مجلس بولايتين.. وثالثة؟!
- مهرجانات الفرح انطلقت بقوة بعد استعادة الموصل رسميا وانهيار اهم معاقل “الدولة الاسلامية” ما هي المخاوف من مرحلة ما بعد الانتصار؟ وهل سيستمر التحالف؟ وهل ستبقى القوات الاجنبية؟ وهل ستبدأ الحرب الكردية العربية.. واين سيقف الامريكان فيها؟ وهل تصلح الحكومة الحالية لقيادة معركة الاعمار؟ وهل ستختفي “داعش”
- هل تعلم؟
- بعضهم في العاشرة من العمر!.. زواج أكثر من 200 ألف طفل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة
- مادة تقود لثورة بقطاع الطيران.. من لندن إلى نيويورك بساعتين
- العماد جوزيف عون تحت الإقامة الجبرية في ملامح نصرالله والأسد
- نجمة عالمية صدرها الكبير يحرمها من التمثيل !!
- قطر بين كلفة التكيّف وكلفة المواجهة
- الجنس أثناء الرضاعة.. فيديو يثير الجدل على يوتيوب
- محكمة أسترالية تصدم سليم مهاجر بهذا القرار
- خبير اقتصادي يكشف حقيقة "الفقاعة العقارية" في أستراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 9, 2017
- الإعلام القطري..! الخطاب الداخلي.. الخطاب الخارجي
- أجندة «حزب الله» تُسابِق زيارة الحريري إلى واشنطن
- الرئيس الأميركي يأمر بمواجهة القوات الإيرانية في سورية
- «سلسلة الرتب» ستقر بعد عودة بري الاسبوع المقبل.. الحكومة امام امتحان التعيينات... والآلية محسومة
- مبلغ قياسي من وولفرهامبتون للشاب نيفيز
- المغرب يستهدف إنتاج مليون سيارة سنوياً
- قمة هامبورغ لا تزيل «العقدة الروسية»
- جنبلاط: ليت الطبقة السياسية تتنحى ... والصوت التفضيلي يفرض تسويات
- جنبلاط : أجندة إيران مختلفة عن روسيا في سورية
- أجواء هامبورغ «سكّنت» ملف النازحين السوريين في لبنان
- «المستقبل» رفع الغطاء... فدَهم الجيش المخيم وقضى نازحون في السجن
- أسبوع الخلافات: ترنُّح «وثيقة بعبدا» بانتظار زيارة واشنطن
حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2017
أحداث سياسية وعامة
711 - القائد طارق بن زياد ينجح في السيطرة على شمال إسبانيا في بداية الفتح الإسلامي لشبه جزيرة أيبيريا.
1816 - استقلال الأرجنتين عن إسبانيا.
1900 - الملكة فيكتوريا تقر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء الكومنويلث الأسترالي، وهو المرسوم الذي أقر توحيد المستعمرات المتواجدة القارة الأسترالية وجعلها تحت حكومة فيدرالية واحدة.
1991 - إعادة انضمام جنوب أفريقيا إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها قبل ثلاثين سنة.
2002 - تأسيس المقر الجديد للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بعدما تحولت من منظمة الوحدة الأفريقية.
2006 - المنتخب الإيطالي يتغلب على المنتخب الفرنسي بالركلات الترجيحية ويستحوذ على كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عشر.
مواليد
1879 - كارلوس شاغاس، طبيب برازيلي.
1894 - بيوتر كابيتسا، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.
1894 - روبي موزلي هولين، قاضٍ أمريكي.
1911 - جون أرتشيبالد ويلر، عالم فيزياء أمريكي.
1916 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1926 - بن روي موتيلسون، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.
1929 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.
1934 - ميشايل غرافيس، معماري أمريكي.
1951 - كريس كوبر، ممثل أمريكي.
1954 - تيوفيل أبيغا، لاعب كرة قدم كاميروني.
1956 - توم هانكس، ممثل أمريكي.
1976 - محمد الوادي، ممثل كويتي.
1981 - صالح مهدي، حارس مرمى كرة قدم كويتي.
1985 - أشلي يونغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.
وفيات
518 - أناستاسيوس الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1706 - سيور د إبرفيل، بحار ومستكشف فرنسي.
1746 - الملك فيليب الخامس، ملك إسبانيا.
1797 - إدموند بيرك، مفكر سياسي أيرلندي.
1850 - زكاري تايلور، رئيس الولايات المتحدة.
1856 - أميديو أفوجادرو، عالم فيزياء إيطالي.
2001 - عبد العزيز فهد المساعيد، سياسي وإعلامي كويتي.
2006 - عبد المنعم مدبولي، ممثل مصري.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 2, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 1, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)