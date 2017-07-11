حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1811 - عالم الفيزياء الإيطالي أميديو أفوجادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل المولي للغاز.
1921 - استقلال منغوليا عن الصين.
1971 - حكومة الوحدة الشعبية بتشيلي بزعامة سلفادور أليندي تؤمم مناجم النحاس.
1973 - الكشف عن محاولة لاغتيال القيادي الفلسطيني سعيد السبع فى مدينة طرابلس شمال لبنان كان يقف خلفها جهاز الموساد.
1978 - وقوع «كارثة لوس ألفاكيس» في إسبانيا عندما لقي 215 شخصاً حتفهم بعدما انحرفت شاحنة محملة بالوقود عن مسارها لتنفجر وسط مخيم بالقرب من الطريق.
1979 - عودة سفينة الفضاء سكاي لاب الأمريكية إلى كوكب الأرض.
1982 - تتويج المنتحب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم لثالث مرة بتاريخها بعد فوزها على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.
1987 - الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليار نسمة وذلك حسب تقديراتها.
1991 - سقوط طائرة تابعة الخطوط الجوية النيجيرية من الرحلة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة 2120 بالقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتسفر عن مصرع 261 شخص.
2008 - الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الحكومة الأولى بعهد الرئيس ميشال سليمان .
2010 - منتخب إسبانيا يتوج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.
مواليد
1274 - روبرت الأول، ملك إسكتلندي.
1767 - جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة.
1832 - خاريلاوس تريكوبيس، رئيس وزراء اليونان.
1916 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
1920 - يول براينر، ممثل أمريكي.
1930 - جابر العبد الله الجابر الصباح، وزير كويتي سابق.
1934 - جورجو أرماني، مصمم أزياء إيطالي.
1958 - هوغو سانشيز، لاعب كرة قدم مكسيكي.
1959 - ريتشي سامبورا، مغني أمريكي.
1966 - غريغ غرونبرغ، ممثل أمريكي.
1970 - جستين تشامبرس، ممثل أمريكي.
1974 -أندري أويير، لاعب كرة قدم هولندي.
1975 - روبن باراخا، لاعب كرة قدم إسباني.
1979 - سوسن أرشيد، ممثلة سورية.
1986 - يوان غوركوف، لاعب كرة قدم فرنسي.
1987 - هبة نور، ممثلة سورية.
1988 - حسين الموسوي، لاعب كرة قدم كويتي.
1990 - كارولين فوزنياكي، لاعبة كرة مضرب دنماركية.
وفيات
969 - أولكا بريكراسا، ملكة أوكرانية.
1183 - أوتو الأول، دوق بافاري.
1905 - الإمام محمد عبده، رجل دين مصري.
1920 - الإمبراطورة أوجيني.
1937 - جورج غيرشوين، مؤلف موسيقي أمريكي.
1974 - بار لاغركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.
2008 - مايكل دبغي، طبيب أمريكي من أصل لبناني.
2009 - آماليا العريس، ممثلة لبنانية.
2012 - سلامة أحمد سلامة، صحفي مصري.
2013 - نضال سيجري، ممثل سوري.
2015 - ساتورو إواتا، رجل أعمال ياباني.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للسكان.
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