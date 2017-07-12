حدث في مثل هذا اليوم July 12, 2017

أحداث سياسية وعامة

1921 - إندلاع ثورة الريف في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاحتلالين الإسباني والفرنسي.

1960 - فرنسا توافق على استقلال كل من النيجر وتشاد وفولتا العليا وساحل العاج وأفريقيا الوسطى.

1996 - إعادة انتخاب الرئيس إدريس ديبي رئيسًا لجمهورية تشاد.

1998 - المنتخب الفرنسي لكرة القدم يفوز ببطولة كأس العالم المقامة على أرضه بعد تغلبه على بطل العالم المنتخب البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

2002 - محكمة كندية تعطي المثليين الحق في الزواج فيما بينهم.

2006 - مجلس الأمة الكويتي ينتخب جاسم محمد الخرافي رئيسًا له وذلك في جلسته الإفتتاحية.

2013 - حادث قطار بريتني يخلف ستة قتلى وحوالي 30 جريحًا في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

2014 - 18 قتيلًا في مجزرة عائلة البطش إثر قصف إسرائيلي لأحد منازل العائلة في اليوم الخامس من الحرب على غزة.

2016 - مقتل 25 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة أندريا بجنوب إيطاليا.

مواليد

1596 - القيصر ميخايل رومانوف، قيصر روسيا القيصرية.

1817 - هنري ديفد ثورو، كاتب أمريكي.

1849 - ويليام أوسلر، طبيب كندي.

1904 - بابلو نيرودا، شاعر من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1971.

1913 - ويليس لامب، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1955.

1928 - إلياس جيمس خوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1990.

1931 - إريك آيفيس، مؤرخ بريطاني.

1932 - فايدة كامل، مغنية وممثلة وسياسية مصرية.

1937 - ليونيل جوسبان، رئيس وزراء فرنسا.

1940 - مظهر أبو النجا، ممثل مصري.

1946 - روبرت فيسك، صحفي بريطاني.

1948 - كوجي توتاني، ممثل أداء صوتي ياباني.

1955 - غنتر بينكو، حكم كرة قدم نمساوي.

1973 - كريستيان فييري، لاعب كرة قدم إيطالي.

1974 - ستيلوس جياناكابولوس، لاعب كرة قدم يوناني.

1976 -روعة ياسين، ممثلة سورية.نهير الشمري، لاعب كرة قدم كويتي.

1978 - مروة مهران، ممثلة مصرية.

1982 - أنطونيو كاسانو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1991 - خاميس رودريغيز، لاعب كرة قدم كولمبي.

وفيات

1536 - دسيدريوس إراسموس، فيلسوف هولندي.

1645 - القيصر ميخايل رومانوف، قيصر روسيا القيصرية.

1931 - لارس أولف ناثان سود بريلوم، رجل دين سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1930.

1949 - دوغلاس هايد، شاعر ورئيس جمهورية أيرلندا.

1984 - جوهر سالم، ممثل كويتي.

2011 - أحمد والي كرزاي، سياسي أفغاني.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في ساو توميه وبرينسيب.