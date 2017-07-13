حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1837 - الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تنتقل إلى قصر بكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة الملكية.
1930 - انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي.
2011 - وقوع ثلاث تفجيرات في مومباي أدت إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 143.
2014 - المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للاشيء في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
2015 - بعد رحلة دامت تسع سنوات ونصف مُنذ انطلاقه في 19 يناير عام 2006، نَجحَ المسبار الفضائي نيوهورايزونز في التحليق لأول مرَّة فوق كوكب بلوتو والتقط أقرب صورة ملونة للكوكب.
2016 - وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تعلن مقتل الرجل الثاني في التنظيم وقائد القُوَّات المُسلَّحة فيه أبو عمر الشيشاني.
2016 - تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل.
مواليد
100 ق.م - الإمبراطور يوليوس قيصر، أول الأباطرة الرومان
1527 - جون دي، عالم إنجليزي في علم الفلك والرياضيات والجغرافيا والتنجيم.
1608 - الإمبراطور فرديناند الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1887 - علي الكسار، ممثل مصري
1906 - فردوس محمد، ممثلة مصرية.
1921 - إرنست غولد، موسيقي أمريكي من أصل نمساوي.
1922 - أنكار يورغنسن، رئيس وزراء الدنمارك.
1934 - وولي سوينكا، كاتب نيجيري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1986.
1935 - جاك كمب، سياسي أمريكي.
1941 - أحمد خليل، ممثل مصري.
1942 - هاريسون فورد، ممثل أمريكي.
1944 - إرنو روبيك، معماري هنغاري.
1950 - ما يينغ جيو، رئيس تايوان.
1954 - سيزين آكسو، مغنية وممثلة تركية.
1979 - كريغ بيلامي، لاعب كرة قدم ويلزي.
1985 - غييرمو أوتشوا، حارس مرمى كرة قدم مكسيكي.
وفيات
678 - السيدة عائشة بنت أبي بكر، زوجة الرسول محمد.
1854 - عباس حلمي الأول، والي مصر.
1995 - علي الوردي، عالم اجتماع ومؤرخ عراقي.
1921- غبريال ليبمان، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908.
1974 - باتريك بلاكيت، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1948.
1977 - كمال رفعت، سياسي وعسكري مصري.
1989 - عبد الرحمن قاسملو، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني.
2009 - أمين الحافظ، رئيس وزراء لبنان.
2009 -عبد الله بن جبرين، عالم دين سعودي.
2011 - حسن دكاك، ممثل سوري.
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