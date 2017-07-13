إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2017
المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2017

آخر تحديث: منذ 11 ساعة 29 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2017

أحداث سياسية وعامة

1837 - الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تنتقل إلى قصر بكنغهام لتصبح أول ملكة تسكن في هذا القصر الذي ما زال المقر الرسمي للأسرة الملكية.

1930 - انطلاق أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي.

2011 - وقوع ثلاث تفجيرات في مومباي أدت إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 143.

2014 - المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف للاشيء في المباراة النهائية التي أقيمت علي ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

2015 - بعد رحلة دامت تسع سنوات ونصف مُنذ انطلاقه في 19 يناير عام 2006، نَجحَ المسبار الفضائي نيوهورايزونز في التحليق لأول مرَّة فوق كوكب بلوتو والتقط أقرب صورة ملونة للكوكب.

2016 - وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تعلن مقتل الرجل الثاني في التنظيم وقائد القُوَّات المُسلَّحة فيه أبو عمر الشيشاني.

2016 - تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل.

 

مواليد

100 ق.م - الإمبراطور يوليوس قيصر، أول الأباطرة الرومان

1527 - جون دي، عالم إنجليزي في علم الفلك والرياضيات والجغرافيا والتنجيم.

1608 - الإمبراطور فرديناند الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1887 - علي الكسار، ممثل مصري

1906 - فردوس محمد، ممثلة مصرية.

1921 - إرنست غولد، موسيقي أمريكي من أصل نمساوي.

1922 - أنكار يورغنسن، رئيس وزراء الدنمارك.

1934 - وولي سوينكا، كاتب نيجيري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1986.

1935 - جاك كمب، سياسي أمريكي.

1941 - أحمد خليل، ممثل مصري.

1942 - هاريسون فورد، ممثل أمريكي.

1944 - إرنو روبيك، معماري هنغاري.

1950 - ما يينغ جيو، رئيس تايوان.

1954 - سيزين آكسو، مغنية وممثلة تركية.

1979 - كريغ بيلامي، لاعب كرة قدم ويلزي.

1985 - غييرمو أوتشوا، حارس مرمى كرة قدم مكسيكي.

 

وفيات

678 - السيدة عائشة بنت أبي بكر، زوجة الرسول محمد.

1854 - عباس حلمي الأول، والي مصر.

1995 - علي الوردي، عالم اجتماع ومؤرخ عراقي.

1921- غبريال ليبمان، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908.

1974 - باتريك بلاكيت، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1948.

1977 - كمال رفعت، سياسي وعسكري مصري.

1989 - عبد الرحمن قاسملو، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني.

2009 - أمين الحافظ، رئيس وزراء لبنان.

2009 -عبد الله بن جبرين، عالم دين سعودي.

2011 - حسن دكاك، ممثل سوري.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)