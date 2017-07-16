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حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017

آخر تحديث: منذ 12 ساعة 6 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017

أحداث سياسية وعامة

1856 - بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعوم من حكومته.

1863 - أعمال الشغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجًا على قانون التجنيد.

1926 - أحمد سكيرج يلقي أول خطبة جمعة في مسجد باريس بعد تدشينه بيوم واحد من قبل السلطان مولاي يوسف.

1945 - الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبداية السباق النووي.

1952 - الأمم المتحدة توافق على اعتبار إرتريا وحدة مستقلة منظمة لإثيوبيا في اتحاد كونفدرالي.

1974 - إنشاء قلادة مبارك الكبير في الكويت بأمر من الشيخ صباح السالم الصباح وذلك تخليدًا لذكرى الشيخ مبارك الصباح، وتعطى هذه القلادة لرؤساء الدول.

1982 - متظاهرون في بنغلاديش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا وذلك إحتجاجًا على دعمها لإسرائيل.

1990 - وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة كل الشركات والوكالات الغربية التي تساهم بتهجير اليهود السوفييت إلى إسرائيل.

1990 - زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب الفلبين ويحصد 1600 قتيل.

1999 - تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث.

2003 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم أميري بتلقيب رئيس مجلس الوزراء بلقب سمو الشيخ وذلك بعد فصل منصب ولي العهد عن منصب رئاسه الحكومة.

2004 - مقتل 90 طفل إثر حريق شب في مدرسة ابتدائية جنوب الهند.

2013 - إسبانيا تسلم المغرب رسميا نسخ ميكروفيلم من الخزانة الزيدانية، التي فقدها سلاطين المغرب وطالبوا بها منذ 1612م.

 

 

مواليد

1872 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.

1888 - فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.

1896 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

1911 - جنجر روجرز، ممثلة ومغنية أمريكية.

1926 - إروين روز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.

1936 - ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان.

1939 - ليدو فييري، لاعب كرة قدم إيطالي.

1941 - يوسف درويش، ممثل كويتي.

1942 - مارغريت سميث كورت، لاعبة كرة مضرب أسترالية.

1957 - فلودزميزيرز سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.

1962 - أحمد منصور، إعلامي مصري.

1963 - سريتشكو كاتانيتش، لاعب ومدرب كرة قدم سلوفيني.

1967 - ويل فيرل، ممثل أمريكي.

1976 - نسرين الحكيم، ممثلة سورية

1979 - أحمد السعدني، ممثل مصري.

1981 - ماهر زين، منشد سويدي.

1984 -كاترينا كايف، ممثلة هندية.بدر الميمني لاعب كرة قدم عُماني.

1988 - سيرجيو بوسكيتس لاعب كرة قدم إسباني.

1989 - غاريث بيل، لاعب كرة قدم ويلزي.

 

 

وفيات

1557 - الملكة آن من كليفز، الزوجة الرابعة لهنري الثامن ملك إنجلترا.

1764 - القيصر إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1916 - إيليا ميتشنيكوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

1951 - رياض الصلح، رئيس وزراء لبنان.

1960 - ألبرت كسلرنغ، قائد عسكري ألماني.

1982 - محمود الكويتي، مغني كويتي.

1985 - هاينريش بول، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1972.

1989 - هيربرت فون كارايان، موسيقي نمساوي.

1994 - جوليان شفينجر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

2012 - ستيفن كوفي، كاتب أمريكي.

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