- رجل أعمال إسرائيلي الأصل يقدم طلاء أظافر حلال للسيدات المسلمات
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- حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017
- الخطوط القطرية
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- داعش هدد بهدم كربلاء وتم هدم الموصل في النهاية
- بري: اتفقت والحريري على السلسلة والجيش وحده سيخوض المعارك حدوداً
- قائد الجيش يرجح احتمال عمل عسكري في الجرود وبري: «الحرامي في قلب البيت ويجب إبعاده»
- «سلسلة» في لبنان تستعد للحرب و«سلسلة» تُقارِع المخاطر المالية
- السلّة عند باب الحسم .. وتباين حول زيادة الكلفة .. والقرار الإثنين
- «داعش» سيستأنف عمله قريباً في الموصل... والأرجح أنه استأنفه
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- الفعل الروسي المعولم خنجراً في الخاصرة الأمريكية
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
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- أكبر مناورة عسكرية روسية تدفع دولة أوروبية للاستعداد لساعة الصفر بالأنفاق والملاجئ..
- ميقاتي استقبل محفوض: نضالاته وتضحياته ستثمر
- المساعدات لمن يحتاجها: الوزارة اولاً.. ثم النازحون!
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حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017
أحداث سياسية وعامة
1856 - بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعوم من حكومته.
1863 - أعمال الشغب في مدينة نيويورك تدخل يومها الرابع وذلك احتجاجًا على قانون التجنيد.
1926 - أحمد سكيرج يلقي أول خطبة جمعة في مسجد باريس بعد تدشينه بيوم واحد من قبل السلطان مولاي يوسف.
1945 - الولايات المتحدة تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية، وبداية السباق النووي.
1952 - الأمم المتحدة توافق على اعتبار إرتريا وحدة مستقلة منظمة لإثيوبيا في اتحاد كونفدرالي.
1974 - إنشاء قلادة مبارك الكبير في الكويت بأمر من الشيخ صباح السالم الصباح وذلك تخليدًا لذكرى الشيخ مبارك الصباح، وتعطى هذه القلادة لرؤساء الدول.
1982 - متظاهرون في بنغلاديش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا وذلك إحتجاجًا على دعمها لإسرائيل.
1990 - وزراء خارجية الدول العربية يقررون في اجتماعهم المنعقد في تونس مقاطعة كل الشركات والوكالات الغربية التي تساهم بتهجير اليهود السوفييت إلى إسرائيل.
1990 - زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب الفلبين ويحصد 1600 قتيل.
1999 - تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور تؤدي إلى وفاته مع زوجته وأختها جراء الحادث.
2003 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم أميري بتلقيب رئيس مجلس الوزراء بلقب سمو الشيخ وذلك بعد فصل منصب ولي العهد عن منصب رئاسه الحكومة.
2004 - مقتل 90 طفل إثر حريق شب في مدرسة ابتدائية جنوب الهند.
2013 - إسبانيا تسلم المغرب رسميا نسخ ميكروفيلم من الخزانة الزيدانية، التي فقدها سلاطين المغرب وطالبوا بها منذ 1612م.
مواليد
1872 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.
1888 - فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.
1896 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
1911 - جنجر روجرز، ممثلة ومغنية أمريكية.
1926 - إروين روز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.
1936 - ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان.
1939 - ليدو فييري، لاعب كرة قدم إيطالي.
1941 - يوسف درويش، ممثل كويتي.
1942 - مارغريت سميث كورت، لاعبة كرة مضرب أسترالية.
1957 - فلودزميزيرز سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.
1962 - أحمد منصور، إعلامي مصري.
1963 - سريتشكو كاتانيتش، لاعب ومدرب كرة قدم سلوفيني.
1967 - ويل فيرل، ممثل أمريكي.
1976 - نسرين الحكيم، ممثلة سورية
1979 - أحمد السعدني، ممثل مصري.
1981 - ماهر زين، منشد سويدي.
1984 -كاترينا كايف، ممثلة هندية.بدر الميمني لاعب كرة قدم عُماني.
1988 - سيرجيو بوسكيتس لاعب كرة قدم إسباني.
1989 - غاريث بيل، لاعب كرة قدم ويلزي.
وفيات
1557 - الملكة آن من كليفز، الزوجة الرابعة لهنري الثامن ملك إنجلترا.
1764 - القيصر إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1916 - إيليا ميتشنيكوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.
1951 - رياض الصلح، رئيس وزراء لبنان.
1960 - ألبرت كسلرنغ، قائد عسكري ألماني.
1982 - محمود الكويتي، مغني كويتي.
1985 - هاينريش بول، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1972.
1989 - هيربرت فون كارايان، موسيقي نمساوي.
1994 - جوليان شفينجر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.
2012 - ستيفن كوفي، كاتب أمريكي.
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