حدث في مثل هذا اليوم July 17, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1238 - الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.
1717 - جورج فريدريك هاندل يعرض لأول مرة موسيقى الماء أمام الملك جورج الأول.
1762 - تتويج كاترين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه بقلعة روبشينسكي.
1917 - جورج الخامس ملك المملكة المتحدة يغير اسم العائلة الحاكمة من ساكس-كوبرغ-غوتا إلى ويندسور.
1919 - الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية.
1936 - بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية.
1955 - افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.
1994 - منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.
2009 - تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة الإندونيسية جاكارتا، والاشتباه في وقوف الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا خلف الحادث.
2014 - تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في أوبلاست دونيتسك جنوبي شرق أوكرانيا، وعلى متنها 295 شخصًا.
2014 -انتهاء أعمال قمة البريكس لسنة 2014 بتدشين بنك التنمية الجديد.
2015 - وفاة سائق الفورمولا 1 جول بيانكي عن عُمرٍ يُناهز 25 سنة مُتأثرًا بإصاباتٍ في رأسه تعرض لها خلال حادثٍ قويٍّ أواخر سنة 2014.
مواليد
1888 - شموئيل يوسف عجنون، أديب إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.
1906 - نادرة، مغنية مصرية.
1913 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.
1914 - يوسف عز الدين عيسى، كاتب مصري.
1920 - خوان أنطونيو سامارانش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
1924 - علي رضا، مؤسس فرقة رضا.
1935 - دونالد سثرلاند، ممثل كندي.
1939 - علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران ومرجع ديني شيعي.
1944 - كارلوس ألبرتو توريس، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.
1947 - كاميلا، دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز ولي العهد المملكة المتحدة.
1949 -محمد العلي، ممثل سعودي.مصطفى بن حمزة، عالم دين مغربي.
1952 - دحان ولد أحمد محمود، دبلوماسي موريتاني.
1954 - أنغيلا ميركل، مستشارة ألمانيا.
1960 - يان ووترس، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.
1963 - سهى عرفات، زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات.
1972 - ياب ستام، لاعب كرة قدم هولندي.
1974 - سمية الخنة، ممثلة ومذيعة بحرينية.
1980 - خافيير كاموناس غاليغو، لاعب كرة قدم إسباني.
1988 - سمر بيشيل، ممثلة أمريكية.
وفيات
656 - عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.
1790 - آدم سميث، فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي.
1845 - تشارلز غراي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1851 - روجر هيل شيف، نائب حاكم كندا العليا (أونتاريو حالياً)، وجنرال في الجيش البريطاني.
1907 - هيكتور مالو، كاتب فرنسي.
1912 - هنري بوانكاريه، عالم رياضيات فرنسي.
1918 - القيصر نيقولا الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1919 - عبد الله البهبهاني عالم دين ومجتهد شيعي إيراني ومن قادة الثورة الدستورية الفارسية.
1928 - جيوفاني جوليتي، رئيس وزراء إيطاليا.
1935 - جورج ويليام راسل، شاعر أيرلندي.
1959 - بيلي هوليدي، مغنية أمريكية.
1965 - حسين رياض، ممثل مصري.
1978 - عائشة المرطة، مغنية كويتية.
2005 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
2015 - جول بيانكي، سائق فورمولا 1.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للقضاء الدولي.
اليوم الوطني في العراق.
يوم الدستور في كوريا الجنوبية.
مهرجان غيون في كيوتو باليابان.
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