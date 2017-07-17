حدث في مثل هذا اليوم July 17, 2017

أحداث سياسية وعامة

1238 - الصالح أيوب يتولى حكم مصر بعد وفاة السلطان الكامل محمد بن العادل.

1717 - جورج فريدريك هاندل يعرض لأول مرة موسيقى الماء أمام الملك جورج الأول.

1762 - تتويج كاترين الثانية إمبراطورة على الإمبراطورية الروسية بعد مقتل زوجها الإمبراطور بيتر الثالث في سجنه بقلعة روبشينسكي.

1917 - جورج الخامس ملك المملكة المتحدة يغير اسم العائلة الحاكمة من ساكس-كوبرغ-غوتا إلى ويندسور.

1919 - الإعلان عن قيام الجمهورية الفنلندية.

1936 - بدء الحركة الوطنية في إسبانيا بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية.

1955 - افتتاح مدينة ملاهي ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا.

1994 - منتخب البرازيل يتغلب على المنتخب الإيطالي في نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ويحصل على اللقب الرابع له في تاريخه.

2009 - تفجيران في فندقين من أفخم فنادق العاصمة الإندونيسية جاكارتا، والاشتباه في وقوف الجماعة الإسلامية في جنوب شرق آسيا خلف الحادث.

2014 - تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في أوبلاست دونيتسك جنوبي شرق أوكرانيا، وعلى متنها 295 شخصًا.

2014 -انتهاء أعمال قمة البريكس لسنة 2014 بتدشين بنك التنمية الجديد.

2015 - وفاة سائق الفورمولا 1 جول بيانكي عن عُمرٍ يُناهز 25 سنة مُتأثرًا بإصاباتٍ في رأسه تعرض لها خلال حادثٍ قويٍّ أواخر سنة 2014.

مواليد

1888 - شموئيل يوسف عجنون، أديب إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1966.

1906 - نادرة، مغنية مصرية.

1913 - روجيه غارودي، كاتب وفيلسوف فرنسي.

1914 - يوسف عز الدين عيسى، كاتب مصري.

1920 - خوان أنطونيو سامارانش، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

1924 - علي رضا، مؤسس فرقة رضا.

1935 - دونالد سثرلاند، ممثل كندي.

1939 - علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران ومرجع ديني شيعي.

1944 - كارلوس ألبرتو توريس، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.

1947 - كاميلا، دوقة كورنوال وزوجة الأمير تشارلز ولي العهد المملكة المتحدة.

1949 -محمد العلي، ممثل سعودي.مصطفى بن حمزة، عالم دين مغربي.

1952 - دحان ولد أحمد محمود، دبلوماسي موريتاني.

1954 - أنغيلا ميركل، مستشارة ألمانيا.

1960 - يان ووترس، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1963 - سهى عرفات، زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات.

1972 - ياب ستام، لاعب كرة قدم هولندي.

1974 - سمية الخنة، ممثلة ومذيعة بحرينية.

1980 - خافيير كاموناس غاليغو، لاعب كرة قدم إسباني.

1988 - سمر بيشيل، ممثلة أمريكية.

وفيات

656 - عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين.

1790 - آدم سميث، فيلسوف وباحث اقتصادي اسكتلندي.

1845 - تشارلز غراي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1851 - روجر هيل شيف، نائب حاكم كندا العليا (أونتاريو حالياً)، وجنرال في الجيش البريطاني.

1907 - هيكتور مالو، كاتب فرنسي.

1912 - هنري بوانكاريه، عالم رياضيات فرنسي.

1918 - القيصر نيقولا الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1919 - عبد الله البهبهاني عالم دين ومجتهد شيعي إيراني ومن قادة الثورة الدستورية الفارسية.

1928 - جيوفاني جوليتي، رئيس وزراء إيطاليا.

1935 - جورج ويليام راسل، شاعر أيرلندي.

1959 - بيلي هوليدي، مغنية أمريكية.

1965 - حسين رياض، ممثل مصري.

1978 - عائشة المرطة، مغنية كويتية.

2005 - إدوارد هيث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

2015 - جول بيانكي، سائق فورمولا 1.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للقضاء الدولي.

اليوم الوطني في العراق.

يوم الدستور في كوريا الجنوبية.

مهرجان غيون في كيوتو باليابان.