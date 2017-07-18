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حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017

آخر تحديث: منذ 11 ساعة 7 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 101
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حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017

أحداث سياسية وعامة

64- نشوب حريق روما الكبير.

1195 - وقوع معركة الأرك والتي انتصر فيها الموحدون بقيادة السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور انتصارًا كبيرًا على قوات مملكة قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن.

1918 - توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.

1925 - الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه «كفاحي».

1971 - صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.

1988 - إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.

1990 - التوقيع بالأحرف الأولى على إنفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.

1991 - إنتهاء الحرب الموريتانية السنغالية الحدودية والتي بدأت في سنة 1989.

 

مواليد

1552 - رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1635 - روبرت هوك، عالم كيمياء وفيزياء إنجليزي.

1853 - هندريك أنتون لورنتس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.

1909 - أندريه جروميكو، سياسي سوفييتي.

1918 - نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

1922 - توماس صامويل كون، مفكر أمريكي.

1937 - رولد هوفمان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.

1942 - جاشينتو فاكيتي، لاعب كرة قدم إيطالي، ورئيس سابق لنادي إنتر ميلان.

1948 - هارتموت ميشيل، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.

1950 - ريتشارد برانسون، رجل أعمال بريطاني.

1961 - عبد الله الرويشد، مغني كويتي.

1967 - فين ديزل، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.

1975 - دارون ملكيان، مغني وعازف جيتار أمريكي.

1978 - مليسيا توريو، مذيعة فرنسية.

1980 -كريستين بيل، ممثلة أمريكية.

1982 - ريان كابريرا، مغني ومقدم برامج أمريكي.

1983 - كارلوس ديوغو، لاعب كرة قدم الأوروغواياني.

1984 -بدر العازمي، لاعب كرة قدم كويتي.

1984 -عماد الحوسني، لاعب كرة قدم عُماني.

1985 - تشيس كراوفورد، مفكر أمريكي.

1988 - سيرجيو بوسكيتس، لاعب كرة قدم إسباني.

 

وفيات

715 - محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري مسلم.

1100 - جودفري، حاكم بولون.

1610 - كارافاجيو، فنان إيطالي.

1721 - أنطوان واتو، رسام فرنسي.

1817 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.

1872 - بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.

1892 - توماس كوك، رجل أعمال بريطاني.

1899 - هوراشيو ألجر، روائي أمريكي.

1968 - كورناي هايمانس، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.

1976 - محمد بن عرفة، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.

1998 - أبو الفتوح عمارة، ممثل مصري.

2012 - داود راجحة، وزير الدفاع السوري.

2012 -آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري.

2012 -حسن توركماني، معاون نائب الرئيس السوري.

2012 -حافظ مخلوف، عسكري سوري.

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