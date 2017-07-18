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حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017
أحداث سياسية وعامة
64- نشوب حريق روما الكبير.
1195 - وقوع معركة الأرك والتي انتصر فيها الموحدون بقيادة السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور انتصارًا كبيرًا على قوات مملكة قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن.
1918 - توقيع معاهدة صداقة وحماية بين فرنسا وموناكو.
1925 - الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه «كفاحي».
1971 - صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1988 - إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق.
1990 - التوقيع بالأحرف الأولى على إنفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس.
1991 - إنتهاء الحرب الموريتانية السنغالية الحدودية والتي بدأت في سنة 1989.
مواليد
1552 - رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1635 - روبرت هوك، عالم كيمياء وفيزياء إنجليزي.
1853 - هندريك أنتون لورنتس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.
1909 - أندريه جروميكو، سياسي سوفييتي.
1918 - نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.
1922 - توماس صامويل كون، مفكر أمريكي.
1937 - رولد هوفمان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.
1942 - جاشينتو فاكيتي، لاعب كرة قدم إيطالي، ورئيس سابق لنادي إنتر ميلان.
1948 - هارتموت ميشيل، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.
1950 - ريتشارد برانسون، رجل أعمال بريطاني.
1961 - عبد الله الرويشد، مغني كويتي.
1967 - فين ديزل، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.
1975 - دارون ملكيان، مغني وعازف جيتار أمريكي.
1978 - مليسيا توريو، مذيعة فرنسية.
1980 -كريستين بيل، ممثلة أمريكية.
1982 - ريان كابريرا، مغني ومقدم برامج أمريكي.
1983 - كارلوس ديوغو، لاعب كرة قدم الأوروغواياني.
1984 -بدر العازمي، لاعب كرة قدم كويتي.
1984 -عماد الحوسني، لاعب كرة قدم عُماني.
1985 - تشيس كراوفورد، مفكر أمريكي.
1988 - سيرجيو بوسكيتس، لاعب كرة قدم إسباني.
وفيات
715 - محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري مسلم.
1100 - جودفري، حاكم بولون.
1610 - كارافاجيو، فنان إيطالي.
1721 - أنطوان واتو، رسام فرنسي.
1817 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.
1872 - بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.
1892 - توماس كوك، رجل أعمال بريطاني.
1899 - هوراشيو ألجر، روائي أمريكي.
1968 - كورناي هايمانس، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.
1976 - محمد بن عرفة، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.
1998 - أبو الفتوح عمارة، ممثل مصري.
2012 - داود راجحة، وزير الدفاع السوري.
2012 -آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري.
2012 -حسن توركماني، معاون نائب الرئيس السوري.
2012 -حافظ مخلوف، عسكري سوري.
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