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حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2017

آخر تحديث: منذ 8 ساعة 35 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2017

أحداث سياسية وعامة

1402 - جيش تيمورلنك المغولي ينتصر على جيش بايزيد الأول العثماني عند جبق أباد، حيث انتهت المعركة بهزيمة العثمانيين وأسر السلطان بايزيد الأول.

1944 - نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج.

1951 - تتويج الملك طلال بن عبد الله على عرش الأردن ليكون خلفًا لوالده الملك عبد الله الأول بن حسين.

1953 - انعقاد أول مؤتمر لوزراء المال والاقتصاد العرب في مدينة شتورة اللبنانية، واستمر حتى 10 أغسطس.

1961 - الكويت تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1969 - أبولو 11 يحط على سطح القمر.

 

 

مواليد

810 - محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر علماء الحديث وصاحب صحيح البخاري.

1822 - غريغور يوهان مندل، راهب وعالم نمساوي يعرف باسم مؤسس علم الوراثة.

1864 - إريك أكسل كارلفلت، شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931.

1897 - تاديوش رايخشتاين، طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.

1919 - إدموند هيلاري، مستكشف نيوزيلندي وأول شخص يصل إلى قمة جبل إفرست في العالم.

1935 -جف شيل، عالم بلجيكي في علم الأحياء الجزيئي.

1947 - جيرد بينيج، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.

1973 - الأمير هاكون، ولي العهد في النرويج.

 

وفيات

1454 - خوان الثاني، ملك مملكة قشتالة.

1866 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.

1903 - البابا ليون الثالث عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1927 - الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.

1936 - خوسي سانخورخو، عسكري إسباني.

1937 - غولييلمو ماركوني، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.

1951 - الملك عبد الله الأول، مؤسس وملك المملكة الأردنية الهاشمية.

1973 - بروس لي، ممثل ولاعب كاراتيه أمريكي من أصول صينية.

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