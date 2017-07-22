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- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017
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- هل تأسيس جِهاز رئاسة أمن الدّولة المَرسوم “الأخير” الذي يُصدره العاهل السّعودي قبل تنازله عن العَرش لولي عَهده؟ وهل بات هذا التّنازل وشيكًا؟ وماذا يَجري في كواليس السّعودية هذه الأيام بالضّبط؟ وهل نحن أمام “انقلابٍ أبيض” غير مُفاجئ؟
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حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017
أحداث سياسية وعامة
1598 - مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.
1896 - صدور العدد الأول من «صحيفة الشام» في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.
1906 - تتويج هاكون السابع ملكًا على النرويج.
1921 - جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود الإسبان في معركة أنوال.
1933 - الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحدة حول العالم في سبعة أيام.
1944 - استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.
2006 - افتتاح ملعب الإمارات، الملعب الحالي لنادي أرسنال لكرة القدم.
2015 - جامعة برمنغهام تُعلن عن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ ترجع إلى العصر النبوي، بعد أن كانت قد دُمجت بالخطأ مع مخطوطةٍ أُخرى طيلة سنوات.
مواليد
1478 - الملك فيليب الأول، ملك مملكة قشتالة.
1510 - ألساندرو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.
1849 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.
1887 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.
1888 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.
1925 - عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.
1939 - نبيل المشيني، ممثل أردني.وردة، مغنية جزائرية.
1946 -داني غلوفر، ممثل أمريكي.
1953 - ريني فان در يكن، لاعب كرة قدم بلجيكي.
1962 - سعيد سالم، ممثل إماراتي.
1963 - إيميليو بوتراغينيو، لاعب كرة قدم إسباني.
1964 - جون ليجويزامو، ممثل كولومبي.
1965 - شون مايكلز، مصارع أمريكي.
1977 - غوستافو نيري، لاعب كرة قدم برازيلي.
1978 - دينيس روميدال، لاعب كرة قدم دنماركي.
1980 -ديرك كويت، لاعب كرة قدم هولندي.
1984 - ستيوارت داونينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1992 - سيلينا غوميز، مغنية و ممثلة أمريكية.
1998 - ماديسن بتيس، ممثلة أمريكية.
2013 - جورج أمير كامبريدج، الثالث ترتيبًا على العرش البريطاني.
وفيات
1908 - ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.
1936 - أحمد عزة الأعظمي، كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.
1979 - ساندور كوشيتش، لاعب كرة قدم هنغاري.
2003 - عدي صدام حسين، سياسي عراقي.
2003 - قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.
2008 - الأمير فواز بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني لغرس الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى.
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