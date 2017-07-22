حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017

أحداث سياسية وعامة

1598 - مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.

1896 - صدور العدد الأول من «صحيفة الشام» في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.

1906 - تتويج هاكون السابع ملكًا على النرويج.

1921 - جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود الإسبان في معركة أنوال.

1933 - الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحدة حول العالم في سبعة أيام.

1944 - استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.

2006 - افتتاح ملعب الإمارات، الملعب الحالي لنادي أرسنال لكرة القدم.

2015 - جامعة برمنغهام تُعلن عن عُثورها على مخطوطةٍ قُرآنيَّةٍ ترجع إلى العصر النبوي، بعد أن كانت قد دُمجت بالخطأ مع مخطوطةٍ أُخرى طيلة سنوات.

مواليد

1478 - الملك فيليب الأول، ملك مملكة قشتالة.

1510 - ألساندرو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1849 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.

1887 - غوستاف هرتس، عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1888 - سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1952.

1925 - عايدة هلال، ممثلة لبنانية / مصرية.

1939 - نبيل المشيني، ممثل أردني.وردة، مغنية جزائرية.

1946 -داني غلوفر، ممثل أمريكي.

1953 - ريني فان در يكن، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1962 - سعيد سالم، ممثل إماراتي.

1963 - إيميليو بوتراغينيو، لاعب كرة قدم إسباني.

1964 - جون ليجويزامو، ممثل كولومبي.

1965 - شون مايكلز، مصارع أمريكي.

1977 - غوستافو نيري، لاعب كرة قدم برازيلي.

1978 - دينيس روميدال، لاعب كرة قدم دنماركي.

1980 -ديرك كويت، لاعب كرة قدم هولندي.

1984 - ستيوارت داونينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1992 - سيلينا غوميز، مغنية و ممثلة أمريكية.

1998 - ماديسن بتيس، ممثلة أمريكية.

2013 - جورج أمير كامبريدج، الثالث ترتيبًا على العرش البريطاني.

وفيات

1908 - ويليام راندال كريمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1903.

1936 - أحمد عزة الأعظمي، كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.

1979 - ساندور كوشيتش، لاعب كرة قدم هنغاري.

2003 - عدي صدام حسين، سياسي عراقي.

2003 - قصي صدام حسين، عسكري وسياسي عراقي.

2008 - الأمير فواز بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني لغرس الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى.