- أردوغان يزور الخليج ويؤكد أن الأزمة لا تفيد أحدا
- شاهد فاكهة على الانترنت.. خصص لها أرضاً ليزرعها وحقق أرباحا عالية
- "قرية الخرف" في أستراليا
- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
- حاجة أميركا وروسيا.. إلى صفقة سورية
- طبيب نفسي.. عندك شيزوفرينيا.. النظام القطري
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017
- معارك ميدانية وإعلامية في عرسال ... ومقتل «الوسيط» مع «فتح الشام»
- «معركة تلال» في جرود عرسال والخسائر المتبادلة كبيرة
- لبنان: أحمد الفليطي الذي عاد ليستشهد مفاوضاً
- معركة الجرود: بري متفائل بإنجاز سريع.. وحزب الله لا يرى وقتاً محدداً لإنهائها
- المقاومة والجيش السوري يسيطران على أهم المراكز الاستراتيجية وأيام وينتهي التكفيريون.. الجيش اللبناني يحمي عرسال والمخيمات بزنار أمان
- لبنان يدفع ضريبة حزب الله خليجيا
- قراءة في الخارطة السياسية في سنة الانتخابات اللبنانية.. تيار المستقبل - سعد الحريري
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2017
- درس عرسال: لبنان تجربة مسيحية فشلت
- بين الأيرنة بالنووي والأسرلة بالبعض العربي المنطقة في سيولة شديدة
- معركة الجرود: نار الميدان ونار التداعيات سبع توصيات أممية “وقائية” حول لبنان
- في أسبوع واحد إسرائيل تحاصر الأقصى المجلس النيابي يحاصر يوم الجمعة
- تشريع أميركي يخنق حزب الله
- 3 شهداء ومئات الجرحى في معركة «استنزاف» حول الأقصى
- بالفيديو: خطيبته السابقة خلعت حذاءها ورقصت أمام عروسه لاستفزازها!
- أنا قلقٌ جدّاً على أميركا!
- مواجهات قاسية في الجرود وعشرات الضحايا
- رسائل ميقاتي: معارضة بناءة.. وجهوزية للانتخابات
حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2017
أحداث سياسية وعامة
750 - مقتل آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمد على يد أتباع العباسيين.
1291 - المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية.
1829 - ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.
1970 - قابوس بن سعيد يتولى مقاليد الحكم في عُمان .
1995 - المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة.
2001 - ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.
2014 - سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار، وقد أودى الحادث بحياة 48 شخصا.
2015 - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي وأطلق عليه أسم كوكب الأرض2.
2016 - وقوع تفجير بمدينة كابُل العاصمة الأفغانية أدى إلى قتل 80 شخصًا وجرح 260 من عرقية الهزارة الشيعية وقد تبنى تنظيم داعش العملية.
مواليد
645 - يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.
1775 - إتيان لويس مالس، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.
1888 - رايموند تشاندلر، أديب أمريكي.
1892 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.
1906 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي / سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.
1921 - عاطف سالم، مخرج مصري.
1941 - مديحة حمدي، ممثلة مصرية.
1953 - سمية الألفي، ممثلة مصرية.
1961 - وودي هارلسون، ممثل أمريكي.
1967 - فيليب سيمور هوفمان، ممثل أمريكي.
1971 - أحمد عز، ممثل مصري.
1973 - مونيكا لوينسكي، صاحبة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.
1976 - جوديت بولغار، لاعبة شطرنج هنغارية.
1977 - هالة خليل، مخرجة مصرية.غادة السراج، إعلامية كويتية.
1981 - ياركو نييمينن، لاعب كرة مضرب فنلندي.
1982 - بول ويزلي، ممثل أمريكي.
1989 - دانيال رادكليف، ممثل إنجليزي.
1992 - ثنيان خالد، يوتيوبر سعودي
وفيات
750 - مروان بن محمد، خليفة أموي.
1373 - القديسة بريجيت، قديسة سويدية.
1757 - دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.
1885 - يوليسيس جرانت، رئيس الولايات المتحدة.
1916 - ويليام رامزي، عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904.
1951 - فيليب بيتان، عسكري فرنسي ورئيس الدولة الفرنسية.
1955 - كورديل هل، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1945.
1963 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصري.
1966 - مونتغومري كليفت، ممثل أمريكي.
1968 - هنري ديل، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.
1990 - كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني.
1992 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.
1999 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.
2007 - الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان.
2012 - سالي رايد، رائدة فضاء أمريكية.
أعياد ومناسبات
العيد القومي في مصر، ذكرى ثورة 23 يوليو.
عيد النهضة في سلطنة عمان، ذكرى جلوس السلطان قابوس بن سعيد.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- بالفيديو: خطيبته السابقة خلعت حذاءها ورقصت أمام عروسه لاستفزازها!
- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
- سيرينا "الحامل" تتعرّى وتثير ضجة بصور "جريئة"!
- نجمة عالمية صدرها الكبير يحرمها من التمثيل !!
- لبنان يدفع ضريبة حزب الله خليجيا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 10, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)