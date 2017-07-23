حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2017

أحداث سياسية وعامة

750 - مقتل آخر خلفاء الدولة الأموية مروان بن محمد على يد أتباع العباسيين.

1291 - المسلمون يفتحون مدينة بيروت التي كانت تحت السيطرة الصليبية.

1829 - ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة.

1970 - قابوس بن سعيد يتولى مقاليد الحكم في عُمان .

1995 - المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة.

2001 - ميجاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.

2014 - سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار، وقد أودى الحادث بحياة 48 شخصا.

2015 - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض هو كيبلر 452 بي وأطلق عليه أسم كوكب الأرض2.

2016 - وقوع تفجير بمدينة كابُل العاصمة الأفغانية أدى إلى قتل 80 شخصًا وجرح 260 من عرقية الهزارة الشيعية وقد تبنى تنظيم داعش العملية.

مواليد

645 - يزيد بن معاوية، ثاني خلفاء الدولة الأموية.

1775 - إتيان لويس مالس، عالم فيزياء ورياضيات فرنسي.

1888 - رايموند تشاندلر، أديب أمريكي.

1892 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.

1906 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي / سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

1921 - عاطف سالم، مخرج مصري.

1941 - مديحة حمدي، ممثلة مصرية.

1953 - سمية الألفي، ممثلة مصرية.

1961 - وودي هارلسون، ممثل أمريكي.

1967 - فيليب سيمور هوفمان، ممثل أمريكي.

1971 - أحمد عز، ممثل مصري.

1973 - مونيكا لوينسكي، صاحبة الفضيحة الجنسية مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

1976 - جوديت بولغار، لاعبة شطرنج هنغارية.

1977 - هالة خليل، مخرجة مصرية.غادة السراج، إعلامية كويتية.

1981 - ياركو نييمينن، لاعب كرة مضرب فنلندي.

1982 - بول ويزلي، ممثل أمريكي.

1989 - دانيال رادكليف، ممثل إنجليزي.

1992 - ثنيان خالد، يوتيوبر سعودي

وفيات

750 - مروان بن محمد، خليفة أموي.

1373 - القديسة بريجيت، قديسة سويدية.

1757 - دومينيكو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.

1885 - يوليسيس جرانت، رئيس الولايات المتحدة.

1916 - ويليام رامزي، عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1904.

1951 - فيليب بيتان، عسكري فرنسي ورئيس الدولة الفرنسية.

1955 - كورديل هل، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1945.

1963 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصري.

1966 - مونتغومري كليفت، ممثل أمريكي.

1968 - هنري ديل، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.

1990 - كينجيرو تاكاياناغي، مخترع ياباني.

1992 - سليمان فرنجية، رئيس الجمهورية اللبنانية.

1999 - الملك الحسن الثاني، ملك المغرب.

2007 - الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان.

2012 - سالي رايد، رائدة فضاء أمريكية.

أعياد ومناسبات

العيد القومي في مصر، ذكرى ثورة 23 يوليو.

عيد النهضة في سلطنة عمان، ذكرى جلوس السلطان قابوس بن سعيد.