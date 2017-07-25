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حدث في مثل هذا اليوم July 25, 2017

آخر تحديث: منذ 6 ساعة 43 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 93
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أحداث سياسية وعامة

1544 - ملوك أوروبا يعترفون بسيادة الدولة العثمانية على المجر بعد عشرين عاماً من الحروب منذ نجاح القوات العثمانية في فتحها وضمها إلى سيادتها.

1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس على عرش إنجلترا باسم جيمس الأول ليكون أول ملوكها من أسرة ستيوارت.

1957 - إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسًا لها.

1982 - بشير الجميل يعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية.

2004 - لتوانيا وقبرص وسلوفينيا وسلوفاكيا وهنغاريا وإستونيا والتشيك ولاتفيا وبولندا ومالطا ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي.

2007 - براتيبها باتيل تتولى رئاسة الهند لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب فيه.

2009 - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين، وكانت نسبة المشاركة 78.5%.

2016 - شركة فيرايزون للاتصالات الأمريكية تعلن عن استحواذها على ياهو بصفقة قدرت بـ 4.8 مليار دولار.

2016 - افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بمدينة نواكشوط.

 

 

مواليد

1487 - إسماعيل الصفوي، مؤسس الدولة الصفوية.

1848 - آرثر جيمس بلفور، رئيس وزراء المملكة المتحدة وصاحب وعد بلفور.

1905 - إلياس كانيتي، روائي وكاتب مسرحي بلغاري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1981.

1953 - روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي.

1964 - شريف شيخ أحمد، رئيس الصومال السابع.

1978 - لويز براون، أمريكية هي أول من ولد عن طريق عملية أطفال الأنابيب في العالم.

 

 

وفيات

946 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية

1492 - البابا إينوسنت الثامن، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

2010 - كامل الأسعد، رئيس مجلس النواب اللبناني.

2011 - زبن الخوالدة، حارس مرمى كرة قدم أردني.

2013 - محمد براهمي، معارض تونسي وأمين عام حركة الشعب.

 

أعياد ومناسبات

اليوم العربي للثقافة.

عيد الجمهورية في تونس.

يوم الدستور في بورتوريكو.

اليوم الوطني في منطقة غاليسيا بإسبانيا.

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