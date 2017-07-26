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حدث في مثل هذا اليوم July 26, 2017
أحداث سياسية وعامة
657 - معركة صفين، على ضفاف نهر الفرات العراق، بين جيش خليفة المسلمين علي بن أبي طالب، وجيش والي الشام معاوية بن أبي سفيان، استمرت الاشتباكات بينهم ثلاثة أيام وانتهت دون حسم.
1309 - هنري السابع يُعترف به ملك الرومان من البابا كلمنت الخامس.
1788 - نيويورك تصبح الولاية الحادية عشر في الولايات المتحدة الأمريكية.
1891 - فرنسا تضم جزيرة تاهيتي أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية.
1908 - تأسيس مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» بقيام المدعي العام تشارلز بونابرت بأمر مجموعة من المحققين الفيدراليين المعينين حديثًا بأن يرسلوا تقاريرهم إلى المفتش العام «ستانلي فينش» بوزارة العدل.
1939 - واشنطن تنقض المعاهدة التجارية مع اليابان.
1945 - هزيمة حزب المحافظين الذي يرأسه ونستون تشرشل في الانتخابات العامة، ما منح الفرصة لحزب العمال لكي يحقق الأغلبية لأول مره في تاريخ الانتخابات البريطانية.
1945 -انتهاء أعمال مؤتمر بوتسدام.
1963 - زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع الآلاف من الأشخاص.
2016 - الطائرة العاملة بالطاقة الشمسيَّة سولار إمپلس تحط في أبو ظبي مُكملةً رحلتها حول الأرض بعد أكثر من 16 شهرًا من انطلاقها، لِتكون أوَّل طائرة من نوعها تُحقق هذا الإنجاز.
2016 - الحكومة البورمية تصدر بيانات التعداد السكاني الخاصة بالدين والعرق بعد تأخر دام سنتين، مظهرةً تراجعًا في نسبة مسلمي البلاد بسبب أعمال العنف والاضطهادات المستمرة منذ سنوات.
مواليد
1612 - السلطان مراد الرابع، سلطان عثماني.
1829 - أوجست ماري فرنسوا برناريت، رئيس وزراء بلجيكا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.
1842 - ألفرد مارشال، اقتصادي بريطاني.
1856 - جورج برنارد شو، كاتب مسرحي وناقد أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925.
1865 - فيليب شايدمان، مستشار ألمانيا.
1875 - كارل يونغ، عالم سويسري في علم النفس.
1899 - محمد مهدي الجواهري شاعر عراقي
1922 - جيسون روباردس، ممثل أمريكي.
1923 ـ محمد حمدي النشار، وزير مالية مصري سابق والرئيس الرابع لجامعة أسيوط.
1936 - سيد عبد الكريم، ممثل مصري.
1939 - جون هوارد، رئيس وزراء أستراليا.
1942 - فلاديمير ميتشيار، رئيس وزراء سلوفاكيا.
1945 - هيلين ميرين، ممثلة إنجليزية.
1949 - تاكسين شيناواترا، رئيس وزراء تايلاند.
1955 - آصف علي زرداري، رئيس باكستان.
1952 - محمد إسماعيل المقدم، داعية إسلامي مصري.
1957 - نانا فيسيتور، ممثلة أمريكية.
1959 - كيفين سبيسي، ممثل أمريكي.
1967 - جيسون ستاتهام ممثل إنجليزي وغطاس سابق.
1968 - أوليفيا وليامز، ممثلة إنجليزية.
1973 - كيت بيكينسيل، ممثلة إنجليزية.
1977 - مارتن لاورسن، لاعب كرة قدم دنماركي.
1984 - صبري ساريوغلو، لاعب كرة قدم تركي.
1985 - غايل كليشي، لاعب كرة قدم فرنسي.
1986 - ماجد خزيم، لاعب كرة قدم كويتي.
وفيات
796 - الملك أوفا، ملك مرسيا.
1830 - الملك جورج الرابع، ملك المملكة المتحدة وهانوفر.
1863 - سام هيوستن، سياسي أمريكي.
1925 - وليام جيننغز بريان، سياسي أمريكي.
1934 - ونسر ماكاي، رسام أمريكي.
1959 - عيسات إيدير، أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
1984 - محمد عزة دروزة، مفكر وكاتب ومناضل قومي عربي.
1986 - أفيريل هاريمان، ديبلوماسي ورجل أعمال وسياسي أمريكي.
1987 - توفيق الحكيم، كاتب وأديب مصري.
1996 - عبد الرحمن الضويحي، شاعر وممثل كويتي.
2015 - محمد اللنجاوي، إعلامي ومعلق رياضي قطري.
2016 - محمد خان، مخرج مصري.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في ليبيريا.
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