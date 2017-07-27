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حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2017
أحداث سياسية وعامة
1291 - فتح المسلمون مدينة بيروت التي كانت في قبضة الصليبيين.
1694 - تأسيس بنك إنجلترا.
1898 - الإعلان عن سوء الحالة الصحية للزعيم الألماني أوتو فون بسمارك.
1953 - انتهاء الحرب الكورية.
1954 -التوقيع بالأحرف الأولى عن اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر.
1956 - القيادة العسكرية الإنجليزية تضع «الخطه 700» للهجوم على مصر وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.
1988 - مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في ثلاثين عاماً.
2012 - افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن.
مواليد
1452 - لودوفيكو سفورزا، دوق دوقية ميلانو.
1667 - يوهان بيرنولي، عالم رياضيات سويسري.
1835 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.
1881 - هانس فيشر، عالم كيمياء عضوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1930.
1929 - جين باودريلارد، فيلسوف فرنسي.
1937 - أنسي الحاج، شاعر لبناني.
1941 - أسامة أنور عكاشة، كاتب مصري.
وفيات
1841 - ميخائيل ليرمنتوف، شاعر روسي.
1844 - جون دالتون، عالم كيمياء إنجليزي.
1916 - دانيال بليس، مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت.
1917 - تيودور كوخر، طبيب جراح سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.
1946 - جيرترود شتاين، كاتبة أمريكية.
1970 - أنطونيو سالازار، رئيس وزراء البرتغال.
1980 -محمد رضا بهلوي، شاه إيران.
رشدي أباظة، ممثل مصري.
1994 - كيفين كارتر، مصور صحفي.
2008 - يوسف شاهين، مخرج سينمائي مصري. محمود جبر، ممثل سوري.
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