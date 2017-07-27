حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2017

أحداث سياسية وعامة

1291 - فتح المسلمون مدينة بيروت التي كانت في قبضة الصليبيين.

1694 - تأسيس بنك إنجلترا.

1898 - الإعلان عن سوء الحالة الصحية للزعيم الألماني أوتو فون بسمارك.

1953 - انتهاء الحرب الكورية.

1954 -التوقيع بالأحرف الأولى عن اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر.

1956 - القيادة العسكرية الإنجليزية تضع «الخطه 700» للهجوم على مصر وذلك بعد قيام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس.

1988 - مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في ثلاثين عاماً.

2012 - افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن.

مواليد

1452 - لودوفيكو سفورزا، دوق دوقية ميلانو.

1667 - يوهان بيرنولي، عالم رياضيات سويسري.

1835 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.

1881 - هانس فيشر، عالم كيمياء عضوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1930.

1929 - جين باودريلارد، فيلسوف فرنسي.

1937 - أنسي الحاج، شاعر لبناني.

1941 - أسامة أنور عكاشة، كاتب مصري.

وفيات

1841 - ميخائيل ليرمنتوف، شاعر روسي.

1844 - جون دالتون، عالم كيمياء إنجليزي.

1916 - دانيال بليس، مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت.

1917 - تيودور كوخر، طبيب جراح سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909.

1946 - جيرترود شتاين، كاتبة أمريكية.

1970 - أنطونيو سالازار، رئيس وزراء البرتغال.

1980 -محمد رضا بهلوي، شاه إيران.

رشدي أباظة، ممثل مصري.

1994 - كيفين كارتر، مصور صحفي.

2008 - يوسف شاهين، مخرج سينمائي مصري. محمود جبر، ممثل سوري.