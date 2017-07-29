- هيفاء وهبي في أقصر فستان لها عبر انستقرام: إثارة في الشكل وأنوثة في المضمون
- احمد عز وقع في فخ كذبته: توأم زينة من صلبه
- أرملة ستيف جوبز تقضي عطلة الصيف مع حبيبها على متن يخت زوجها الراحل
- كوكا كولا تستبدل كوك زيرو بمشروب جديد من دون سكر
- طلاق "أنجلينا" من "براد" أصابها بالشلل
- الشريف في لقاء مع الاعلاميين: نقولا نحاس خيار الرئيس ميقاتي أرثوذكسيا
- هل خَدَمَ وئام وهاب الرئيس فؤاد السنيورة؟
- ترامب يهين الحريري.. في البيت الابيض!
- أستراليا: حكومة نيو ساوث ويلز تتخلى عن المعركة القانونية مع البلديات المعارضة للاندماج
- السكر مصدر خطر لنمو الخلايا السرطانية
- علينا الاستعداد قبل سقوط البترول
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2017
- مجلس التعاون... النظام القطري.. إيران
- الصفقة بين «حزب الله» و«النصرة» تشمل جثامين لعناصر من «الحرس الثوري»
- مصادر بعبدا: هناك ارقام مالية في سلسلة الرتب والرواتب بحاجة الى تقييم.. مرجع بارز : من حق الرئيس عدم التوقيع والمجلس فعل ما استطاع
- معلومات عن التحضير لنقل أسرى «حزب الله» إلى تركيا
- آب شهر «المحطات الحاسمة»... والديمان يستضيف بطاركة الشرق
- الجيش يقصف «داعش» بجرود رأس بعلبك والقاع .. بالمدفعية
- الجيش اللبناني يمهد لمعركة القاع
- سياسة ضريبية تُوسِّع رقعة الفقر في المجتمع
- محاربة داعش والنصرة: ما قبل وما بعد
- قراءات بين ألغام المليارات للوزير علي حسن خليل
- توقيت خاطئ
- ما بعد حرب الجرود: كيف يقرّشها حزب الله ومتى؟
حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2017
أحداث سياسية وعامة
1868 - تم إقرار التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية. ويضمن حقوق المواطنة للامريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي.
1870 - وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري.
1881 - وصول أول سفينة تحمل يهوداً روساً إلى ميناء نيويورك الأمريكي. كانت بداية هجرة جماعية لليهود الروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1899 - التوقيع على "إعلان لاهاي" الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب.
1900 - اغتيال ملك إيطاليا أومبيرتو الأول على يد "جايتانو بريسي" الذي أطلق الرصاص عليه في منزا.
1913 - المملكة المتحدة والدولة العثمانية توقعان اتفاقًا بشأن تعيين الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين من جهة أخرى.
1921 - أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني.
1937 - تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري.
1942 - افتتاح مركز ديني للشباب اليهود سراً في جيتو "كوفنو" إبان الحرب العالمية الثانية رغم الاحتلال النازي.
1945 - السفن الحربية اليابانية تغرق السفينة الحربية الأمريكية "إنديانابوليس" مما أسفر عن مقتل 883 بحارًا فيما اعتبر أسوأ خسارة من نوعها في تاريخ البحرية الأمريكية.
1957 - تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1958 - إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا.
1965 - وصول أول 4000 جندي أمريكي من فرقة جنود المظلات رقم 101 إلى فيتنام.
1968 - البابا بولس السادس يكرر تحريم استعمال وسائل منع الحمل على الكاثوليك الرومان على الرغم من توصية من مفوضية الكنيسة بالنظر في ذلك.
1981 - ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر.
1988 - الحكم العنصري في جنوب أفريقيا يمنع عرض فيلم معادٍ لنظام "الأبارتهايد" (الفصل العنصري) يحمل اسم "ابكِ الحرية".
1991 - جمهورية روسيا السوفيتية ولاتفيا توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل بينهما.
1993 - إطلاق سراح جون دمجانجوك الذي اتهم بأنه من أخطر حراس معسكر الإبادة الجماعية النازي وذلك بعد أن رفضت المحكمة الدفع بإدانته.
1994 - صحيفة "النهار" المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية.
1996 - المعارضة العراقية تعلن فشل عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين، وإعدام ثلاثة عسكريين قادوا المحاولة.
1996 - الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبيات أطلنطا في الولايات المتحدة.
2013 - قتل 8 جنود تونسيين في كمين في جبل الشعانبي في تونس، وقيام الجيش التونسي بعملية عسكرية واسعة النطاق بقصف الجبل بالطائرات والمدفعية فيما عرفت بأحداث جبل الشعانبي.
2015 - اصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10.
مواليد
1883 - بينيتو موسوليني، ديكتاتور إيطاليا.
1898 - أيزيدور اسحق رابي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1944.
1900 - إيفند يونسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.
1905 - داغ همرشولد، اقتصادي سويدي وأمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.
1937 - دانييل مكفادين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2000.
وفيات
1099 - البابا أوربانوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1887 - أغوستينو دبريتيس، رئيس وزراء إيطاليا.
1900 - الملك أومبيرتو الأول، ملك إيطاليا.
1913 - توبياس ميخائيل كايل آسر، رجل قانون هولندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.
1994 - دوروثي هودجكن، عالمة كيمياء بريطانية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.
2004 - عبد الرحمن بن سعود آل سعود، إداري رياضي سعودي وأحد أبناء الملك سعود بن عبد العزيز.
أعياد ومناسبات
عيد النشيد الوطني في رومانيا.
إعلانات Zone 5B
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- جمهور ريهانا يتكهن أنها حامل من صديقها السعودي
- الفنانة السورية تتلقّى انتقادات بسبب "الشورت"
- أكبر عملية إبادة لكائن حي.. أستراليا تتكلَّف 411 مليون دولار لتجنُّب الخطر الذي يهدِّد بقاءها
- أستراليا: حكومة نيو ساوث ويلز تتخلى عن المعركة القانونية مع البلديات المعارضة للاندماج
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم July 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 18, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 17, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم July 16, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)