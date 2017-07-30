حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1936 - تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها، ورئس المجلس الشيخ عبد الله الجابر الصباح.
1954 - النجم الأمريكي إلفيس بريسلي يحيي أولى حفلاته.
1971 - مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.
1999 - تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميًا.
2005 - مصرع زعيم جنوب السودان جون قرنق في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلّه قادماً من أوغندا.
2013 - انتخاب ممنون حسين رئيسًا لباكستان، خلفًا لآصف علي زرداري.
مواليد
1511 - جورجو فازاري، رسام إيطالي.
1863 - هنري فورد، رجل صناعة أمريكي.
1818 - إيميلي برونتي، روائية وشاعرة إنجليزية.
1920 - فريد شوقي، ممثل مصري.
1947 - أرنولد شوارزنيجر، ممثل وسياسي أمريكي.
وفيات
1898 - أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا.
1912 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.
2002 - عاطف سالم، مخرج مصري.
2005 - جون قرنق، زعيم جنوب السودان.
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