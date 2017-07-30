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حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2017

آخر تحديث: منذ 20 ساعة 17 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 84
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حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2017

أحداث سياسية وعامة

1936 - تشكيل مجلس المعارف في الكويت وذلك لوضع خطوط السياسة التعليمية وتحديد طرق تنفيذها، ورئس المجلس الشيخ عبد الله الجابر الصباح.

1954 - النجم الأمريكي إلفيس بريسلي يحيي أولى حفلاته.

1971 - مركبة الفضاء أبولو 15 تهبط على سطح القمر.

1999 - تنصيب ملك المغرب محمد السادس على العرش رسميًا.

2005 - مصرع زعيم جنوب السودان جون قرنق في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلّه قادماً من أوغندا.

2013 - انتخاب ممنون حسين رئيسًا لباكستان، خلفًا لآصف علي زرداري.

 

مواليد

1511 - جورجو فازاري، رسام إيطالي.

1863 - هنري فورد، رجل صناعة أمريكي.

1818 - إيميلي برونتي، روائية وشاعرة إنجليزية.

1920 - فريد شوقي، ممثل مصري.

1947 - أرنولد شوارزنيجر، ممثل وسياسي أمريكي.

 

وفيات

1898 - أوتو فون بسمارك، مستشار ألمانيا.

1912 - الإمبراطور ميجي، إمبراطور اليابان.

2002 - عاطف سالم، مخرج مصري.

2005 - جون قرنق، زعيم جنوب السودان.

 

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