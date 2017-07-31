حدث في مثل هذا اليوم July 31, 2017

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أحداث سياسية وعامة
626 - النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج على رأس جيشة إلى دومة الجندل وذلك لتأمين طريق القوافل.
634 - انتصار المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة أجنادين، «قرب مدينة الرملة في فلسطين» وقد قتل من الروم ثلاثة آلاف جندي.
1790 - تسجيل أول براءة اختراع في الولايات المتحدة، للمخترع صموئيل هوبكنز لعملية البوتاس.
1913 - دول البلقان توقع هدنة في بوخارست.
1938 - بلغاريا توقع معاهدة عدم اعتداء مع اليونان ودول أخرى في أتفاق دول البلقان، «تركيا، رومانيا، يوغوسلافيا».
1938 - علماء الآثار يكتشفون في برسبوليس نقوش ولوحات من الذهب الفضة تعود للملك دارا الأول ملك الفرس.
1947 - الإعلان عن انتهاء عصبة الأمم.
1954 - رئيس وزراء فرنسا بيير منديس فرانس يعلن في قرطاج عن استعداد بلاده لمنح تونس استقلالها الداخلي.
1958 - انتخاب قائد الجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب رئيسًا للجمهورية اللبنانية.
1964 - التقاط أول صورة مقربة للأرض من على سطح القمر بثتها سفينة الفضاء الأمريكية «رينجر-7».
1971 - مقتل 162 شخصاً في اصطدام طائرة يابانية من طراز بوينغ 727 مع مقاتلة من طراز «إف 86».
1973 - برلمان أيرلندا الشمالية ينعقد للمرة الأولى في بلفاست، وهو يعتبر أول برلمان ديمقراطي منتخب فيها.
1988 - مقتل 32 شخصاً واصابة 1.674 آخرين، بسبب انهيار محطة جسر العبارة في بتروورث، بينانق، ماليزيا.
1990 - انعقاد المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية لأول مرة في القاهرة منذ إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.
1991 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاقاً تاريخياً لخفض عدد الرؤوس النووية إلى حوالي الثلث.
1992 - انضمام جورجيا إلى الأمم المتحدة.
1992 - الرحلة رقم 311 للخطوط الجوية التايلاندية الدولية تصطدم في شمال جبل كاتماندو، نيبال مما أسفر عن مقتل كل 113 شخصا كانوا على متنها.
2012 - مايكل فيلبس يحطم الرقم القياسي في عام 1964 متفوقاً على لاريسا لاتينينا بكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب الاولمبية.
2015 -اختيار العاصمة الصينية بكين لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في كوالالمبور.
مواليد
1912 - ميلتون فريدمان، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1976.
1914 - لويس دي فنيس، ممثل فرنسي.
1918 - بول بوير، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.
1939 - سعيد صالح، ممثل مصري.
1944 - روبرت ميرتون، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1997.
1953 - تورو فريا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1956 - مايكل بين، ممثل أمريكي.
1962 -سفيان الشعري، ممثل تونسي.
1965 -جوان رولينغ موراي، روائية بريطانية.
1969 - أنطونيو كونتي، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.
1973 - عبد العزيز الخثران، لاعب كرة قدم سعودي.
1976 - باولو وانشوب، لاعب كرة قدم كوستاريكي.
1979 -بير كرولدروب، لاعب كرة قدم دنماركي.
1984 -شذى، مغنية وممثلة مصرية.
1987 - ميكائيل برادلي، لاعب كرة قدم أمريكي.
1989 - فيكتوريا ازارينكا، لاعبة كرة مضرب بيلاروسية.
وفيات
1784 - دنيس ديدرو، فيلسوف فرنسي.
1875 - أندرو جونسون، رئيس الولايات المتحدة.
1914 - جان جوريس، سياسي فرنسي.
1944 - أنطوان دو سانت-إيكسوبيري، كاتب فرنسي.
1968 - الأخطل الصغير، شاعر لبناني.
1993 - الملك بودوان الأول، ملك بلجيكا.
2009 - بوبي روبسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
أعياد ومناسبات
عيد العلم في هاواي.
عيد البحرية الروسية.
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