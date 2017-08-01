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حدث في مثل هذا اليوم August 1, 2017

آخر تحديث: منذ 10 ساعة 2 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 1, 2017

أحداث سياسية وعامة

1498 - كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.

1774 - اكتشاف عنصر الأكسجين.

1790 - إجراء أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة، وكان تعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن للولايات الثلاث عشرة.

1834 - صدور أول طابع بريدي في البرازيل.

1876 - كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.

1914 - ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.

1933 - القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.

1967 - إسرائيل تحتل القدس الشرقية.

2005 - الأمير عبد الله بن عبد العزيز يصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز.

 

مواليد

10 ق.م - كلوديوس، إمبراطور روماني.

1643 - السلطان أحمد الثاني، سلطان عثماني.

1744 - جان باتيست لامارك، عالم فرنسي في علم الأحياء.

1863 - غاستون دومرغ، رئيس فرنسا.

1885 - جورج هيفيشي، عالم كيمياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.

1893 - الملك ألكسندر الأول، ملك اليونان.

1924 - جورج تشارباك، عالم فيزياء فرنسي / بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.

1945 - دوغلاس أوشيروف، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

 

وفيات

30 ق.م - ماركوس أنطونيوس، عسكري روماني.

527 - جستين الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1137 - الملك لويس السادس، ملك فرنسا.

1464 - كوزيمو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1714 - الملكة آن، ملكة بريطانيا.

1944 - مانويل كويزون، رئيس الفلبين.

1967 - ريشارد كون، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.

1970 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

1990 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع

1991 - يوسف إدريس، كاتب مصري.

1996 - تاديوش رايخشتاين، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.

2005 - الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

2008 - هركيشن سينغ سورجيت، سياسي هندي.

2009 - كورازون أكينو، رئيسة الفلبين.

2014 - سعيد صالح، ممثل مصري.

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