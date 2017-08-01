حدث في مثل هذا اليوم August 1, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1498 - كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا.
1774 - اكتشاف عنصر الأكسجين.
1790 - إجراء أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة، وكان تعداد السكان آنذاك 4 ملايين مواطن للولايات الثلاث عشرة.
1834 - صدور أول طابع بريدي في البرازيل.
1876 - كولورادو تصبح الولاية الثامنة والثلاثين من ولايات الولايات المتحدة.
1914 - ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في الحرب العالمية الأولى.
1933 - القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.
1967 - إسرائيل تحتل القدس الشرقية.
2005 - الأمير عبد الله بن عبد العزيز يصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز.
مواليد
10 ق.م - كلوديوس، إمبراطور روماني.
1643 - السلطان أحمد الثاني، سلطان عثماني.
1744 - جان باتيست لامارك، عالم فرنسي في علم الأحياء.
1863 - غاستون دومرغ، رئيس فرنسا.
1885 - جورج هيفيشي، عالم كيمياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943.
1893 - الملك ألكسندر الأول، ملك اليونان.
1924 - جورج تشارباك، عالم فيزياء فرنسي / بولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1992.
1945 - دوغلاس أوشيروف، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.
وفيات
30 ق.م - ماركوس أنطونيوس، عسكري روماني.
527 - جستين الأول، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1137 - الملك لويس السادس، ملك فرنسا.
1464 - كوزيمو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.
1714 - الملكة آن، ملكة بريطانيا.
1944 - مانويل كويزون، رئيس الفلبين.
1967 - ريشارد كون، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.
1970 - أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.
1990 - نوربير إلياس، عالم ألماني في علم الاجتماع
1991 - يوسف إدريس، كاتب مصري.
1996 - تاديوش رايخشتاين، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.
2005 - الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
2008 - هركيشن سينغ سورجيت، سياسي هندي.
2009 - كورازون أكينو، رئيسة الفلبين.
2014 - سعيد صالح، ممثل مصري.
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