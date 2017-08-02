حدث في مثل هذا اليوم August 2, 2017

أحداث سياسية وعامة

1914 - ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارًا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1921 - الزعيم السوفييتي فلاديمير لينين يوجه نداءً للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، وعصبة الأمم ترفض نداءه وتحمل حكومته مسئولية هذا الوضع.

1934 - أدولف هتلر يصبح قائدًا لألمانيا.

1940 - حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1945 - ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.

1984 - الصين والمملكة المتحدة تتفقان على عودة مستعمرة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997.

1992 - إجراء أول انتخابات رئاسية في كرواتيا وذلك بعد انفصالها عن يوغوسلافيا.

مواليد

1612 - ساسكيا فان يولنبرج، زوجة الرسام الهولندي رامبرانت.

1696 - السلطان محمود الأول، السلطان العثماني ال25.

1815 - أدولف فريدريش فون شاك، شاعر ومؤرخ ألماني.

1824 - فريديريك أوغست بارتولدي، نحات فرنسي قام بصنع تمثال الحرية.

1868 - الملك قسطنطين الأول، ملك اليونان.

1925 - خورخه فيديلا، رئيس الأرجنتين.

1926 - رشدي أباظة، ممثل مصري.

1931 - فيليام ستشرويف، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1932 - بيتر أوتول، ممثل أيرلندي.

1941 -جول هوفمان، عالم فرنسي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011.

1946 - محمد العربي، ممثل مصري.

1958 - شو هايامي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1962 - سينثيا ستيفنسون، ممثلة أمريكية.

1964 - ماري-لويز باركر، ممثلة أمريكية.

1968 - ستيفان ايفنبرغ، لاعب كرة قدم ألماني.

1969 - فرناندو كوتو، لاعب كرة قدم برتغالي.

1972 - محمد الدعيع، حارس مرمى كرة قدم سعودي.

1975 -مينيرو، لاعب كرة قدم برازيلي.عزيز إسكندر، ممثل سوري.

1976 - سام ورذينجتن، ممثل أسترالي.

1977 - إدوارد فورلونغ، ممثل أمريكي.

1980 - إيفيكا بانوفيتش، لاعب كرة قدم كرواتي.

1982 - هيلدر بوستيغا، لاعب كرة قدم برتغالي.

1984 - جيامباولو بازيني، لاعب كرة قدم إيطالي.

1985 - حمد العماني، ممثل كويتي.

1986 - وليد جاسم، لاعب كرة قدم قطري.

1988 - ناير، مغنية أمريكية.

1990 - أمير المصري، ممثل مصري.

وفيات

1100 - الملك وليام الثاني، ملك إنجلترا.

1589 - الملك هنري الثالث، ملك فرنسا.

1849 - محمد علي باشا، حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية.

1922 - ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف.

1923 - وارن هاردن، رئيس الولايات المتحدة.

1934 - المشير.باول فون هيندنبورغ، رئيس ألمانيا الثاني.

1976 - فريتز لانغ، مخرج سينمائي نمساوي.

1990 - الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في الخليج وآسيا.

1996 - محمد فرح عيديد، رئيس الصومال.

2008 - محمد سليمان، عسكري سوري.

2009 - شفيق الحوت، سياسي وكاتب فلسطيني.

2011 - فؤاد غازي، مغني سوري.

2011 - باروج بيناسيراف، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.

2012 - عبد الكريم الأشموري، ممثل ومؤلف يمني.

2016 - أحمد زويل، عالم كيميائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.

أعياد ومناسبات

عيد الجمهورية (جمهورية مقدونيا).

يوم المظليين (روسيا).

يوم القوات الجوية المتنقلة (أوكرانيا).

يوم السينما الأذربيجانية (أذربيجان).