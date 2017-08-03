حدث في مثل هذا اليوم August 3, 2017

أحداث سياسية وعامة

1342 - بدء حصار الجزيرة الخضراء أثناء حروب الاسترداد الإسبانية.

1492 - كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارًا يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأمريكيتين.

1783 - انفجار بركان جبل أساما ويتسبب ذلك في مقتل 35 ألف شخص.

1914 - ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى.

1940 - الجيش الإيطالي يجتاح أرض الصومال البريطانية في الحرب العالمية الثانية.

1960 - النيجر تنال استقلالها من فرنسا.

2005 - انقلاب سلمي في موريتانيا بقيادة العقيد إعلي ولد محمد فال يطيح بالرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز.

2009 - مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو.

مواليد

1867 - ستانلي بلدوين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1903 - الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية.

1907 - محمد الحليوي، شاعر تونسي.

1923 - البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1926 - رشدي أباظة، ممثل مصري.

وفيات

1460 - الملك جيمس الثاني، ملك اسكتلندا.

1780 - كوندياك، فيلسوف فرنسي.

1797 - الفيلد مارشال جيفري أمهيرست، قائد عسكري إنجليزي وأول حاكم عام بريطاني لكندا.

1924 - جوزيف كونراد، كاتب بريطاني.

1942 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.

1977 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.

1979 - بيرتل أولين، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.

1999 - عبد الوهاب البياتي، شاعر عراقي.

2008 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970.