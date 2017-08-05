حدث في مثل هذا اليوم August 5, 2017

أحداث سياسية وعامة

1858 - إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي.

1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام.

1919 - بِدء الثورة العسكرية التركية بقيادة مصطفى كمال ضد الحكم العثماني.

1914 - نَصب أول إشارة مرور ضوئية في التاريخ في مدينة كليفلاند الأمريكية.

1966 - إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.

2007 - انتخابات نيابية في دائرتي بيروت الثانية والمتن الشمالي لانتخاب بدلاء لعضوي البرلمان المغتالين بيار أمين الجميل ووليد عيدو وذلك بدون توقيع رئيس الجمهورية إميل لحود بسبب اعتباره كل أعمال الحكومة غير شرعية، وأدت الانتخابات إلى فوز مرشح التيار الوطني الحر في المتن ومرشح تيار المستقبل في بيروت.

2010 - انهيار منجم كوبيابو في تشيلي يسفر عن احتجاز 33 عاملًا على عمق حوالي 700 متر تحت الأرض.

2015 - العُثور على حُطام طائرة على شواطئ جزيرة لا ريونيون تبيَّن أنها تعود إلى طائرة الخُطوط الجويَّة الماليزيَّة الرحلة رقم 370 المفقودة مُنذ شهر آذار (مارس) سنة 2014.

مواليد

1802 - نيلس هنريك أبيل، عالم رياضيات نرويجي.

1850 - غي دو موباسان، روائي فرنسي.

1879 - ساطع الحصري، مفكر سوري.

1891 - زكي مبارك، أديب مصري.

1905 - فاسيلي ليونتييف، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1973.

1930 - نيل آرمسترونغ، رائد فضاء أمريكي وأول من مشي على سطح القمر.

وفيات

1792 - فريديريك نورث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1888 ـ فيليب شيريدان، قائد عسكري أمريكي وأحد قادة الجيش الاتحادي في الحرب الأهلية الأمريكية.

1895 - فريدرخ انغلز، فيلسوف ألماني.

1957 - هاينريش فيلاند، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.

1962 - مارلين مونرو، ممثلة أمريكية.

1984 - ريتشارد بورتن، ممثل ويلزي.

1991 - سويتشيرو هوندا، صانع شركة هوندا للسيارات والمحركات اليابان