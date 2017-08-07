حدث في مثل هذا اليوم August 7, 2017

أحداث سياسية وعامة

1493 - توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك المسلمين في الأندلس وبين ملك القشتاليين باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها.

1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إلى نفوذها.

1921 - تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم ويعتبر عميد الأندية الجزائرية.

1926 - إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة تخص ميناء طنجة المغربي المتنازع عليه؛ لأهميته ووقوعه على مدخل مضيق جبل طارق.

1941 - الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية.

1960 - الإعلان عن استقلال كوت ديفوار عن فرنسا.

1963 - مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري.

2010 - خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسميًا خلفًا لألفارو أوريبي بيليث.

مواليد

317 - الإمبراطور قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1779 - كارل ريتر، عالم جغرافيا ألماني.

1904 - رالف بنش، دبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950.

1928 - جيمس راندي، لاعب خفه أمريكي.

1929 - ليلى حمدي، ممثلة مصرية.

1933 - إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.

1938 - نبيلة السيد، ممثلة مصرية.

1943 - محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين.

1949 - وليد جنبلاط، سياسي لبناني.

1952 - كيس كيست، لاعب كرة قدم هولندي.

1960 - ديفيد دشوفني، ممثل أمريكي.

1963 -هيرواكي هيراتا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1966 - جيمي ويلز، رجل أعمال أمريكي وأحد مؤسسي ويكيبيديا.

1967 - سعد الغامدي، إمام وقارئ قرآن سعودي.

1972 - عمرو واكد، ممثل مصري.

1973 - كيفن موسكات، لاعب كرة قدم أسترالي.

1975 - تشارليز ثيرون، ممثلة جنوب أفريقية.

وفيات

479 - الإمبراطور يورياكو، إمبراطور اليابان.

1415 - يان هوس، مصلح ديني تشيكي.

1848 - يونس ياكوب بيرتسيليوس، عالم كيمياء سويدي.

1941 - روبندرونات تاكور، أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.

1957 - أوليفر هاردي، ممثل أمريكي.

1983 - نعيمة وصفي، ممثلة مصرية.

1987 - كميل شمعون، رئيس الجمهورية اللبنانية.

2009 - طه محيي الدين معروف، سياسي عراقي.

2011 - حسن الأسمر، مغني مصري.

2015 - سعود الدوسري، مذيع سعودي.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في كوت ديفوار.

عيد ميلاد بوغوتا في كولومبيا.