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حدث في مثل هذا اليوم August 7, 2017
أحداث سياسية وعامة
1493 - توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك المسلمين في الأندلس وبين ملك القشتاليين باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها.
1798 - الولايات المتحدة تضم جزر هاواي إلى نفوذها.
1921 - تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم ويعتبر عميد الأندية الجزائرية.
1926 - إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة تخص ميناء طنجة المغربي المتنازع عليه؛ لأهميته ووقوعه على مدخل مضيق جبل طارق.
1941 - الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية.
1960 - الإعلان عن استقلال كوت ديفوار عن فرنسا.
1963 - مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري.
2010 - خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسميًا خلفًا لألفارو أوريبي بيليث.
مواليد
317 - الإمبراطور قنسطانطيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1779 - كارل ريتر، عالم جغرافيا ألماني.
1904 - رالف بنش، دبلوماسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1950.
1928 - جيمس راندي، لاعب خفه أمريكي.
1929 - ليلى حمدي، ممثلة مصرية.
1933 - إلينور أوستروم، اقتصادية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009.
1938 - نبيلة السيد، ممثلة مصرية.
1943 - محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين.
1949 - وليد جنبلاط، سياسي لبناني.
1952 - كيس كيست، لاعب كرة قدم هولندي.
1960 - ديفيد دشوفني، ممثل أمريكي.
1963 -هيرواكي هيراتا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1966 - جيمي ويلز، رجل أعمال أمريكي وأحد مؤسسي ويكيبيديا.
1967 - سعد الغامدي، إمام وقارئ قرآن سعودي.
1972 - عمرو واكد، ممثل مصري.
1973 - كيفن موسكات، لاعب كرة قدم أسترالي.
1975 - تشارليز ثيرون، ممثلة جنوب أفريقية.
وفيات
479 - الإمبراطور يورياكو، إمبراطور اليابان.
1415 - يان هوس، مصلح ديني تشيكي.
1848 - يونس ياكوب بيرتسيليوس، عالم كيمياء سويدي.
1941 - روبندرونات تاكور، أديب هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.
1957 - أوليفر هاردي، ممثل أمريكي.
1983 - نعيمة وصفي، ممثلة مصرية.
1987 - كميل شمعون، رئيس الجمهورية اللبنانية.
2009 - طه محيي الدين معروف، سياسي عراقي.
2011 - حسن الأسمر، مغني مصري.
2015 - سعود الدوسري، مذيع سعودي.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في كوت ديفوار.
عيد ميلاد بوغوتا في كولومبيا.
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