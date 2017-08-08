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حدث في مثل هذا اليوم August 8, 2017

آخر تحديث: منذ 7 ساعة 27 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 8, 2017

أحداث سياسية وعامة

1521 - فتح المسلمون العثمانيون مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية، وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة ثلاث مرات: سنة 1441م و1456م و1492م لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد القانوني.

1786 - وصول الرحالة «جان بالما» إلى قمة جبال الألب.

1815 - نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت هيلينا إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي والتي ظل بها حتى وفاته عام 1821.

1942 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يصدر قرارًا بتعيين الجنرال برنارد مونتغمري قائدًا للجيش الثامن.

1955 - عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.

1966 - تأميم قطاع المناجم في الجزائر من الشركات الأجنبية وذلك بعد 4 سنوات من الاستقلال.

1974 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن عن استقالته من منصبه في أعقاب فضيحة ووترغيت.

1983 - فرار 30 معتقلًا من معتقل أنصار.

1985 - مقتل وجرح 17 أمريكيًا في انفجار سيارة ملغومة في «قاعدة رين مين» في فرانكفورت.

1988 - إيران تقبل «القرار الأممي رقم 598» لسنة 1987 والداعي لوقف إطلاق النار بينها وبين العراق وذلك لإنهاء الحرب بينهما التي بدأت في 22 سبتمبر 1980.

1991 - إطلاق سراح الرهينة البريطاني المصور الصحافي «جون ماكارثي» الذي كان مختطفًا في بيروت الغربية منذ 17 أبريل 1987.

2001 - طلاق نجمة هوليوود الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز.

2008 - افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في بكين.

 

مواليد

1879 - إيمليانو زاباتا، ثائر مكسيكي.

1901 - إرنست أورلاندو لورنس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1939.

1902 - بول ديراك، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.

1921 - ويب بيرس، مغني أمريكي.

1922 - ألبيرتو غرانادو، دكتور وكاتب أرجنتيني / كوبي.

1925 - علي عزت بيغوفيتش، رئيس البوسنة والهرسك.

1931 - روجر بنروز، عالم فيزياء رياضية إنجليزي.

1933 - أبو بكر عزت، ممثل مصري.

1937 - داستين هوفمان، ممثل أمريكي.

1939 - كمال الحلو، ممثل لبناني.

1944 - موغيهيتو، ممثل أداء صوتي ياباني.

1951 - محمد مرسي، الحاكم الخامس لجمهورية مصر العربية.

1951 - إجلال زكي، ممثلة مصرية.

1954 - واسيني الأعرج، أديب جزائري

1957 - هوزمي غودا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1959 - موزة المسند، زوجة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

1976 - تاني سايبريس، ممثلة أمريكية.

1978 - لويس ساها، لاعب كرة قدم فرنسي.

1981 - روجر فيدرير، لاعب كرة مضرب سويسري.

1985 - يسرا اللوزي، ممثلة مصرية.

 

وفيات

1002 - محمد بن أبي عامر، مؤسس الدولة العامرية في الأندلس.

1827 - جورج كانينغ، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1977 - إدغار أدريان، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1932.

1985 - لويز بروكس، ممثلة أمريكية.

1990 - سناء الفودري، مناضلة كويتية.

1996 - نيفيل موت، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977.

2005 - أحمد ديدات، داعية إسلامي هندي / جنوب أفريقي.

2010 - أحمد البغدادي، مفكر وأكاديمي كويتي.

2011 - هند رستم، ممثلة مصرية.

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