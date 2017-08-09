حدث في مثل هذا اليوم August 9, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1805 - زيبولون بايك يبدأ رحلة من سانت لويس لاستكشاف مصب نهر ميسيسيبي.
1842 - توقيع معاهدة وبستر-أشبرتون.
1892 - مدينة فاكافيلي بمقاطعة سولانو في ولاية كاليفورنيا تحصل على صفة مدينة.
1896 - الطيران الأخير لرائد الطيران الألماني أوتو ليلينتال، والذي نجم عنه سقوطه ثم وفاته في اليوم التالي.
1928 - مصطفى كمال أتاتورك يطلع المشاركين في احتفال "كلخانه" من حزب الشعب الجمهوري على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها في كتابة اللغة التركية تمهيدًا لما عرف بالانقلاب اللغوي.
1929 - اندلاع ثورة البراق في مدينة القدس إبان الانتداب البريطاني على فلسطين.
1956 - استقلال سنغافورة عن ماليزيا.
1960 - اعتماد علم جمهورية الغابون رسميًا.
1971 - توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الهند والاتحاد السوفيتي.
1993 -تتويج الأمير ألبير ملكًا على بلجيكا تحت اسم ألبير الثاني.
2005 - مكوك الفضاء ديسكفري يهبط بسلام في «قاعدة إدواردز لسلاح الجو» في كاليفورنيا في أول رحلة مكوكية منذ انفجار المكوك كولومبيا في 2 فبراير 2003.
2016 - تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على فريق إشبيلية بنتيجة 3-2.
مواليد
1631 - جون درايدن، شاعر إنجليزي.
1776 - أميديو أفوجادرو، عالم فيزياء إيطالي.
1889 - إبراهيم المازني، كاتب وأديب مصري.
1896 - جان بياجيه، عالم سويسري في علم النفس.
1911 - وليام فاولر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.
1922 - كلاوس نونيمان، أديب ألماني.
1927 - مارفن مينسكي، عالم أمريكي مختص بالعلوم الإدراكية والمعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي.
1931 - ماريو زاغالو، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.
1932 - حورية حسن، مغنية وممثلة مصرية.
1938 -ليونيد كوتشما، رئيس أوكرانيا.
1939 - رومانو برودي، رئيس وزراء إيطاليا.
1944 -جورج أرمسترونغ، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1947 - روي هدجسون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1957 - ميلاني جريفيث، ممثلة أمريكية.
1961 ـ جون كي، رئيس وزراء نيوزيلندي.
1963 - ويتني هيوستن، مغنية أمريكية.
1973 - فيليبو إنزاغي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1976 -وعد، مغنية سعودية.
1977 - ميكائيل سيلفيستر، لاعب كرة قدم فرنسي.
1978 -غادة الفيحاني، ممثلة بحرينية.
1987 -نهلة زكي، ممثلة مصرية.فادي الشامي، ممثل سوري.
1989 - ستيفانو أوكاكا، لاعب كرة قدم إيطالي.
1991 - هانسيكا موتواني، ممثلة هندية.
وفيات
117 - الإمبراطور تراجان، الإمبراطور روماني الثالث عشر.
378 - الإمبراطور فالنس، إمبراطور روماني.
1173 - نجم الدين أيوب، سياسي وعسكري أيوبي.
1954 ـ ليو كاتس، كاتب روائي نمساوي، كتب بالألمانية والعبرية.
1957 - كارل كلاوبيرغ، طبيب نازي اتسم ببشاعة تجاربه في معسكرات الاعتقال النازية.
1962 - هرمان هيسه، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1946.
1969 - سيسل باول، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1950.
1977 - عبد العزيز المسعود، ممثل كويتي.
1994 - ثريا حلمي، ممثلة مصرية.
1999 - محمد فؤاد سراج الدين، سياسي مصري.
2000 - جون هارساني، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.
2005 - مصلح العازمي، نائب في مجلس الأمة الكويتي.
2008 - محمود درويش، شاعر فلسطيني.
2013 - سليمان العيسى، شاعر سوري.
2015 - وهبة الزحيلي، عالم دين وفقيه سوري.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للسكان الأصليون في العالم.
اليوم الوطني في سنغافورة.
يوم النساء الوطني في جنوب أفريقيا.
اليوم الوطني لقوات حفظ السلام في كندا.
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