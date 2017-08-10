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حدث في مثل هذا اليوم August 10, 2017
أحداث سياسية وعامة
1793 - افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بعد عام من اقتحام الثورة الفرنسية له وكان يعرف قبل ذلك بقصر التوى لرى وكان مقرا لإقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية.
1809 - إعلان استقلال الإكوادور عن إسبانيا.
1821 - ولاية ميزوري تصبح الولاية 24 من الولايات المكونة للولايات المتحدة الأمريكية.
1913 - التوصل لاتفاق سلام ينهي حرب البلقان.
1914 - فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية خلال الحرب العالمية الأولى.
1973 - الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم «مارس -7».
1974 - البرتغال تعلن عن خطة مدتها عامان لمنح الاستقلال لأنغولا.
1989 - تعين الجنرال كولن باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية كأول زنجي يتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.
1998 - سلطان بروناي حسن البلقيه يصدر أمرًا سلطانيًا بتعيين نجله المهتدي بالله البلقيه وليًا للعهد.
2002 - تركمانستان تصدر قانون تغيير أسماء الأشهر وأيام الأسبوع.
2010 - مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.
2014 - تحطّم طائرة خُطوط سپاهان الجويَّة الرحلة 5915 بالقرب من مطار مهرآباد الدولي في طهران ومصرع 38 شخصًا .
2014 -الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة في تركيا في الجولة الأولى بعد أن حصد 51.79% من أصوات الناخبين.
2015 - شركة جوجل تعلن عن تأسيس شركة ألفابت لتصبح شركة قابضة لها، وتعيين ساندر بيتشاي مديراً تنفيذياً جديداً لجوجل.
مواليد
1296 - الملك يانغ الأعمى، ملك بوهيميا.
1810 - كاميلو بنسو، رئيس وزراء إيطاليا.
1874 - هربرت هوفر، رئيس الولايات المتحدة.
1902 - أرني تيسيليوس، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1948.
1913 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
1936 - إبراهيم الشقنقيري، مخرج مصري.
1945 - الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في دول الخليج وآسيا.
1951 - خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا.
1959 - روزانا أركيت، ممثلة أمريكية.
1960 - أنتونيو بانديراس، ممثل إسباني.
1966 -إبراهيم حسن، لاعب ومدرب كرة قدم مصري.
1966 -حسام حسن، لاعب ومدرب كرة قدم مصري.
1969 -جوانا حاجي توما، مخرجة لبنانية.
1971 - روي كين، لاعب كرة قدم أيرلندي.
1973 -خافيير زانيتي، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
1973 -هيفاء المنصور، مخرجة سعودية.
1974 - ديفيد سوميل، لاعب كرة قدم فرنسي.
1978 - دانييل ألسوب، لاعب كرة قدم أسترالي.
1979 - جوانا غارسيا، ممثلة أمريكية.
1981 - مالك معاذ، لاعب كرة قدم سعودي.
1988 - عباس إبراهيم، مغني سعودي.
وفيات
1535 - إيبوليتو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.
1896 - أوتو ليلينتال، مخترع طيران ألماني.
1915 - هنري موزلي، عالم فيزياء إنجليزي.
1992 - أربيرت هايم، طبيب نمساوي نازي.
2012 - عمر بن سليمان الأشقر، رجل دين فلسطيني.
2012 - أحمد زيد السرحان، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
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