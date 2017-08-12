حدث في مثل هذا اليوم August 12, 2017

أحداث سياسية وعامة

636 - المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ينتصرون على الروم بقيادة ماهان في معركة اليرموك، وقد قتل من الروم 50 ألفًا ومن المسلمين 3 آلاف، وتم إثر هذه المعركة فتح باقي بلاد الشام وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.

1099 - وقوع معركة عسقلان آخر معارك الحملة الصليبية الأولى، وانتصار الصليبيين على الفاطميين.

1164 - المسلمون يحققون نصرًا على الفرنجة في معركة حارم بقيادة السلطان نور الدين زنكي.

1888 - بيرتا بنز زوجة المخترع الألماني كارل بنز تصبح أول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخاري في التاريخ.

1928 - بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع.

1949 - توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

1952 - ألمانيا الغربية واليابان تنضمان إلى صندوق النقد الدولي.

1953 - الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الهيدروجينية الأولى.

1981 - ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة آي‌ بي‌ إم.

2000 - غرق الغواصة الروسية كي-141 كورسك.

2008 - حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية تنال ثقة البرلمان بمائة صوت من أصل حضور 107، حيث رفض إعطاء الثقة 5 نواب وامتنع نائبان...

2015 - انفجارات ضخمة في مدينة تيانجين بالصين تؤدي لمقتل 50 شخصًا على الأقل وإصابة المئات.

2016 - عالم الأحياء الدنماركي يوليوس نيلسن ينشر بحثه الذي يُؤكِّد بأنَّ قرش غرينلاند هو أطول الفقاريَّات عُمرًا، إذ أنَّ مُتوسِّط حياة الفرد منها يصل إلى نحو 400 سنة.

مواليد

1503 - الملك كريستيان الثالث، ملك الدنمارك والنرويج.

1720 - كونراد إيكهوف، ممثل ألماني.

1762 - الملك جورج الرابع، ملك المملكة المتحدة وهانوفر.

1866 - خاسينتو بينابنتي، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1922.

1887 - إرفين شرودنغر، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.

1919 - فيكرام سرابهاي، عالم فيزياء هندي.

1924 - محمد ضياء الحق، رئيس باكستان.

1935 - يان بوبلوهار، لاعب كرة قدم سلوفاكي.

1936 - إبراهيم خان، ممثل سوداني من أصل مصري.

1938 - ناهد شريف، ممثلة مصرية.

1971 - بيت سامبراس، لاعب كرة مضرب أمريكي.

1972 - تاكانوهانا كوجي، مصارع سومو ياباني.

1973 - مقتدى الصدر، رجل دين وقائد عراقي.

1975 - كايسي أفليك، ممثل أمريكي.

1977 - يسبر غرونكيار، لاعب كرة قدم دنماركي.

1981 - جبريل سيسي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1982 -رشا مهدي، ممثلة مصرية.

1983 -كلاس يان هونتيلار، لاعب كرة قدم هولندي.

1983 -مريم أوزرلي، ممثلة تركية / ألمانية.

1990 - ماريو بالوتيلي، لاعب كرة قدم إيطالي.

وفيات

1484 - البابا سيكتوس الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1827 - ويليام بليك، شاعر إنجليزي.

1848 - جورج ستيفنسون، مهندس إنجليزي.

1901 - أدولف إريك نوردنسكيولد، مستكشف فنلندي / سويدي.

1955 - توماس مان، كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1929.

1955 - جيمس سومنر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1964 - إيان فليمنج، روائي بريطاني.

1973 - فالتر هس، عالم فيزيولوجيا سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949.

1973 - كارل تزيغلر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

1973 -محمد الطاهر بن عاشور، عالم وفقيه تونسي صاحب تفسير التحرير والتنوير.

1979 - إرنست تشين، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.

1982 - هنري فوندا، ممثل أمريكي.

1985 - ساكاموتو كيو، مغني ياباني.

1989 - ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

2004 - غودفري هاونسفيلد، مهندس كهربائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1979.

2005 - منصور الخرقاوي، شاعر كويتي.

2010 - الطاهر وطار، كاتب جزائري.

أعياد ومناسبات

اليوم الدولي للشباب.

عيد الأم في تايلاند.

عيد القوات الجوية الروسية.