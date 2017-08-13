- واقعة ميليشياوية خطيرة… جرد جبيل خارج سلطة الدولة فإحذروا!
- فتاة سعودية تخطف عريسها وتصوره عاريا
- هل حان وقت الإقلاع عن التدخين والاستمتاع به في الوقت ذاته! اختراع هذا البديل كلف 3 مليارات دولار.. لكنّ المشككين لهم رأي مختلف
- توقعات الأبراج ليوم August 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2017
- النظام القطري..
- حزب الله يدفع بلبنان إلى إنهاء سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري
- دفْع «الدولة» في لبنان للذهاب إلى سورية يُثير مخاوف من العودة بـ «اللغم» السوري
- أن تعرف كيف تخسر…
- الحريري يبلغ أمير الكويت اليوم: لبنان يجب ألا يدفع ثمن أفعال المسيئين
- قصف صاروخي على الغوطة واغتيال 7 من «الخوذ البيضاء»
- ما هي انعكاسات مَقتل أربعة جُنود إماراتيين على الأزمة اليمنيّة؟ وهل سيَنفذ التّحالف الحوثي المُؤتمري تهديداته بقَصف مطارات السعوديّة والإمارات إذا لم يتم فَتح مطار صنعاء سريعًا؟ وهل يَملك الصّواريخ القادرة على ذلك؟
- تعثر اتفاق خروج «أهل الشام» وزيارة دمشق تعمق الأزمة الحكومية
- ليس صحيحاً ما يقوله «المستقبل» عن قرار دولي بتسليم لبنان لـ «حزب الله» ؟
- اجتماع بعبدا : توقيع السلسلة وتعديلات ملحقة ؟ بري ينبّه من مضاعفات سلبية على الامن الاجتماعي.. قضية «خلية العبدلي» محلولة... والحريري في الكويت
- هل يترشح جان عبيد في طرابلس؟
- من الارشيف.. الحريري لـ «الشرق الأوسط» : تسرعنا باتهام دمشق... ونعالج الأخطاء
- المكتب الاعلامي لميقاتي رداً على صقر: الوقائع تدحض أكاذيبك
- بين الممكن والمتاح وهلوسات بعضنا العربي تلبك معوي واسهال سياسي واستراتيجية المناديل لمرة واحدة
- استعدادات متقدمة للمعركة ولا تعديل لـ"اليونيفيل"
- برّي يستبق نتائج حوار بعبدا بالدعوة لجلسة تشريعية الأربعاء
- سمير جعجع أسير فشل رهاناته!
- بعد "المدرسة الحربيّة".. الضابط بطل لفضيحةِ بيع فِيَز!
- شركات الفاليه تتمرد على قرار المشنوق
- القصة الكاملة.. لمحاولة إستهداف ″سياح أجانب″ في المنصوري الكبير
حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2017
أحداث سياسية وعامة
1892 - صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.
1913 - اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.
1940 - القوة الجوية الألمانية تنفذ عملية قصف جوي كبيرة إعتبرت الأعنف بذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.
1960 - أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا.
1961 - إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدأ بناء جدار برلين.
1987 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسئوليته عن قضية إيران / كونترا.
2004 - بدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.
2015 - عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العُثور على قبر نفرتيتي الذي حيَّر مكانه العُلماء طيلة سنوات، وأنهُ يقع في حُجرة سريَّة خلف قبر توت عنخ آمون.
مواليد
1814 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.
1819 - جورج جابرييل ستوكس، عالم رياضيات وفيزياء أيرلندي.
1872 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.
1888 - جون لوجي بيرد، مهندس كهربائي اسكتلندي.
1899 - ألفريد هتشكوك، مخرج سينمائي إنجليزي.
1913 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.
1918 - فردريك سانغر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1958 وعام 1980.
1926 - فيدل كاسترو، رئيس كوبا.
وفيات
1810 - جاك فرانسوا مينو، جنرال فرنسي.
1863 - ديلاكروا، رسام فرنسي.
1917 - إدوارد بوخنر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.
1941 - طلعت حرب، اقتصادي مصري.
1946 - هربرت جورج ويلز، كاتب إنجليزي.
2012 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.
- فتاة سعودية تخطف عريسها وتصوره عاريا
- أدت الصلاة على الشاطئ بالـ "بكيني".. فكيف علَّق الأتراك؟
- مغنّية سويدية تكشف عن صدرها على المسرح: "التعرّي ليس جنسياً"
- المكتب الاعلامي لميقاتي رداً على صقر: الوقائع تدحض أكاذيبك
- هل حان وقت الإقلاع عن التدخين والاستمتاع به في الوقت ذاته! اختراع هذا البديل كلف 3 مليارات دولار.. لكنّ المشككين لهم رأي مختلف
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 2, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)