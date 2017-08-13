حدث في مثل هذا اليوم August 13, 2017

أحداث سياسية وعامة

1892 - صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.

1913 - اختراع مادة الستاينليس ستيل على يد المخترع الإنجليزي هاري بيرلي.

1940 - القوة الجوية الألمانية تنفذ عملية قصف جوي كبيرة إعتبرت الأعنف بذلك الوقت ضد العاصمة البريطانية لندن أثناء الحرب العالمية الثانية.

1960 - أفريقيا الوسطى تعلن استقلالها عن فرنسا.

1961 - إغلاق الحدود بين الألمانيتين وبدأ بناء جدار برلين.

1987 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسئوليته عن قضية إيران / كونترا.

2004 - بدأ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها اليونان.

2015 - عالم آثار أمريكي يقول باحتمال العُثور على قبر نفرتيتي الذي حيَّر مكانه العُلماء طيلة سنوات، وأنهُ يقع في حُجرة سريَّة خلف قبر توت عنخ آمون.

مواليد

1814 - آندرز أنجستروم، عالم فيزياء سويدي.

1819 - جورج جابرييل ستوكس، عالم رياضيات وفيزياء أيرلندي.

1872 - ريشارد فيلشتيتر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1915.

1888 - جون لوجي بيرد، مهندس كهربائي اسكتلندي.

1899 - ألفريد هتشكوك، مخرج سينمائي إنجليزي.

1913 - المطران مكاريوس، رئيس وكبير أساقفة الكنيسة القبرصية الأرثوذكسية وأول رئيس لقبرص.

1918 - فردريك سانغر، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1958 وعام 1980.

1926 - فيدل كاسترو، رئيس كوبا.

وفيات

1810 - جاك فرانسوا مينو، جنرال فرنسي.

1863 - ديلاكروا، رسام فرنسي.

1917 - إدوارد بوخنر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1907.

1941 - طلعت حرب، اقتصادي مصري.

1946 - هربرت جورج ويلز، كاتب إنجليزي.

2012 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.