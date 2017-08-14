حدث في مثل هذا اليوم August 14, 2017

أحداث سياسية وعامة

1844 - وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب.

1947 - باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح.

1949 - الضابط سامي الحناوي يقود انقلابًا عسكريًا في سوريا ضد حسني الزعيم ويعدمه.

1974 - الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية نيقوسيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته قبرص ووصول حكومة عسكرية من القبارصة اليونانين إلى الحكم.

1994 - إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان.

2003 - انقطاع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وكندا.

2005 - اصطدام طائرة «خطوط هيليوز الجوية» بجبل شمال ماراثوناس وفارنافاس باليونان، وأدت الحادثة إلى مقتل 121 شخص وجميع طاقم الطائرة.

مواليد

1642 - قزما الثالث، دوق توسكانا.

1777 -

فرانشيسكو الأول، ملك مملكة الصقليتين.

هانز أورستد، عالم فيزياء وكيمياء دنماركي.

1867 - جون غلزورثي، أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1932.

1874 - مصطفى كامل، سياسي مصري.

1926 - رينيه جوسيني، كاتب فرنسي.

1933 - ريتشارد إرنست، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1991.

وفيات

582 - الإمبراطور تيبريوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1118 - الخليفة العباسي المستظهر بالله.

1464 - البابا بيوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1941 - بول ساباتييه، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.

1949 - حسني الزعيم، عسكري وسياسي سوري.

1956 - برتولت بريشت، شاعر ألماني.

1958 - فردريك جوليو-كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1988 - اينزو فيراري، مستثمر إيطالي ومؤسس فريق فيراري لسباق السيارات وصاحب العلامة التجارية ذاتها.