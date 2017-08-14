حدث في مثل هذا اليوم August 14, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1844 - وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب.
1947 - باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح.
1949 - الضابط سامي الحناوي يقود انقلابًا عسكريًا في سوريا ضد حسني الزعيم ويعدمه.
1974 - الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية نيقوسيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته قبرص ووصول حكومة عسكرية من القبارصة اليونانين إلى الحكم.
1994 - إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان.
2003 - انقطاع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي من الولايات المتحدة وكندا.
2005 - اصطدام طائرة «خطوط هيليوز الجوية» بجبل شمال ماراثوناس وفارنافاس باليونان، وأدت الحادثة إلى مقتل 121 شخص وجميع طاقم الطائرة.
مواليد
1642 - قزما الثالث، دوق توسكانا.
1777 -
فرانشيسكو الأول، ملك مملكة الصقليتين.
هانز أورستد، عالم فيزياء وكيمياء دنماركي.
1867 - جون غلزورثي، أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1932.
1874 - مصطفى كامل، سياسي مصري.
1926 - رينيه جوسيني، كاتب فرنسي.
1933 - ريتشارد إرنست، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1991.
وفيات
582 - الإمبراطور تيبريوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1118 - الخليفة العباسي المستظهر بالله.
1464 - البابا بيوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1941 - بول ساباتييه، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.
1949 - حسني الزعيم، عسكري وسياسي سوري.
1956 - برتولت بريشت، شاعر ألماني.
1958 - فردريك جوليو-كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.
1988 - اينزو فيراري، مستثمر إيطالي ومؤسس فريق فيراري لسباق السيارات وصاحب العلامة التجارية ذاتها.
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