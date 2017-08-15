حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1096 - انطلاق حملة الفقراء التي سبقت الحملة الصليبية الأولى.
1912 - أحمد الهيبة يدخل مراكش ويبايع سلطانا على المغرب.
1914 - افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي.
1918 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية.
1945 - اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية.
1947 - الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة.
1948 - الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.
1960 - استقلال الكونغو برازافيل عن فرنسا.
1975 - اغتيال رئيس بنغلاديش مجيب الرحمن في انقلاب عسكري.
1990 - العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله «بمعاهدة الجزائر 1975» والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما.
مواليد
1195 - القديس أنطونيو، قديس برتغالي.
1432 - لويجي بولشي، شاعر إيطالي.
1769 - نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا.
1771 - والتر سكوت، شاعر وأديب اسكتلندي.
1888 - توماس إدوارد لورنس، رجل استخبارات بريطاني معروف باسم لورنس العرب.
1890 - جاك إبرت، موسيقي فرنسي.
1892 - لويس دي بروي، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1929.
1896 - جرتي كوري، عالمة كيمياء حيوية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب لعام 1947.
1912 - جوليا تشايلد، طاهية أمريكية.
1925 - هدى سلطان، ممثلة مصرية.
1926 - كوستاس ستيفانوبولوس، رئيس اليونان.
1931 -ريتشارد هيك، عالم كيمياء عضوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.
1944 - هدى حداد، مغنية وممثلة لبنانية.
1945 - ألان جوبيه، سياسي فرنسي.
1950 - الأميرة آن، ابنه الملكة إليزابيث الثانية.
وفيات
423 - الإمبراطور هونوريوس، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الغربية.
1040 - الملك دنكان الأول، ملك اسكتلندا.
1118 - الإمبراطور ألكسيوس الأول كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1936 - غراتسيا ديليدا، أديبة إيطالية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1926.
1952 - سميرة موسى، عالمة ذرة مصرية.
1967 - رينيه ماغريت، فنان سيريالي بلجيكي.
1975 - مجيب الرحمن، رئيس بنغلاديش.
1982 - هوغو تيورل، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1955.
2004 - سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.
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