إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2017

آخر تحديث: منذ 12 ساعة 4 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 30
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

حدث في مثل هذا اليوم August 15, 2017

أحداث سياسية وعامة

1096 - انطلاق حملة الفقراء التي سبقت الحملة الصليبية الأولى.

1912 - أحمد الهيبة يدخل مراكش ويبايع سلطانا على المغرب.

1914 - افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي.

1918 - قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك في أعقاب الثورة البلشفية.

1945 - اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية.

1947 - الإعلان عن استقلال الهند عن المملكة المتحدة.

1948 - الإعلان عن قيام جمهورية كوريا وذلك في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كوريا.

1960 - استقلال الكونغو برازافيل عن فرنسا.

1975 - اغتيال رئيس بنغلاديش مجيب الرحمن في انقلاب عسكري.

1990 - العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله «بمعاهدة الجزائر 1975» والقاضية بتقسيم شط العرب بينهما.

 

مواليد

1195 - القديس أنطونيو، قديس برتغالي.

1432 - لويجي بولشي، شاعر إيطالي.

1769 - نابليون بونابرت، إمبراطور فرنسا.

1771 - والتر سكوت، شاعر وأديب اسكتلندي.

1888 - توماس إدوارد لورنس، رجل استخبارات بريطاني معروف باسم لورنس العرب.

1890 - جاك إبرت، موسيقي فرنسي.

1892 - لويس دي بروي، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1929.

1896 - جرتي كوري، عالمة كيمياء حيوية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب لعام 1947.

1912 - جوليا تشايلد، طاهية أمريكية.

1925 - هدى سلطان، ممثلة مصرية.

1926 - كوستاس ستيفانوبولوس، رئيس اليونان.

1931 -ريتشارد هيك، عالم كيمياء عضوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.

1944 - هدى حداد، مغنية وممثلة لبنانية.

1945 - ألان جوبيه، سياسي فرنسي.

1950 - الأميرة آن، ابنه الملكة إليزابيث الثانية.

 

وفيات

423 - الإمبراطور هونوريوس، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الغربية.

1040 - الملك دنكان الأول، ملك اسكتلندا.

1118 - الإمبراطور ألكسيوس الأول كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1936 - غراتسيا ديليدا، أديبة إيطالية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1926.

1952 - سميرة موسى، عالمة ذرة مصرية.

1967 - رينيه ماغريت، فنان سيريالي بلجيكي.

1975 - مجيب الرحمن، رئيس بنغلاديش.

1982 - هوغو تيورل، طبيب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1955.

2004 - سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)