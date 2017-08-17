حدث في مثل هذا اليوم August 17, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1945 - إعلان استقلال إندونيسيا من الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949.
1949 - قائد الانقلاب العسكري في سوريا سامي الحناوي يعين هاشم الأتاسي رئيسًا للحكومة.
1960 - الغابون تحصل على استقلالها من فرنسا.
1988 - مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان بحادث تحطم طائرة.
1993 - لأول مرة في التاريخ الحكومة البريطانية تسمح للناس بالدخول إلى قصر باكنغهام و التجول فيه.
1999 - زلزال بقوة 7.4 على مقياس ريختر يضرب شمال تركيا ويخلف 17000 قتيل و 44000 جريح.
مواليد
1601 - بيير دي فيرما، عالم رياضيات فرنسي.
1629 - الملك يوحنا الثالث سوبياسكي، ملك بولندا.
1768 - لويس شارل أنطوان دوزيه، عسكري فرنسي.
1786 - ديفد كروكيت، جندي أمريكي
1823 - دانيال بليس، مبشر أمريكي ومؤسس الجامعة الأميركية في بيروت وأول رئيس لها.
وفيات
1786 - فريدرخ الثاني، ملك مملكة بروسيا.
1850 - خوسيه دي سان مارتين، رئيس بيرو.
1969 - أوتو شتيرن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1943.
1988 - محمد ضياء الحق، رئيس باكستان.
2005 - د. جون باهكال، عالم فيزياء أمريكي.
2006 - أحمد مستجير، عالم مصري في علم الأحياء متخصص في التقانة الحيوية.
2010 - فرانشيسكو كوسيغا، رئيس إيطاليا.
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