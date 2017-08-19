حدث في مثل هذا اليوم August 19, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1934 - انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسًا لها.
1940 - القوات الإيطالية تستولي على منطقة الصومال البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية.
1953 - الجيش الإيراني يقوم بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق وإعادة تنصيب محمد رضا بهلوي شاهًا لإيران.
1973 - فرنسا تفجر قنبلتها الذرية الثالثة على بعد سبعمائة وخمسين كيلو مترًا من جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادي.
1981 - طائرتان إف - 14 توم كات أمريكيتان تسقطان طائرتين ليبيتين من طراز سوخوي سو-17 في خليج سرت قبالة السواحل الليبية وهي الحادثة التي عرفت باسم حادثة خليج سرت.
1991 - انقلاب الاتحاد السوفيتي قاده نائب الرئيس غينادي ياناييف وأدى للإطاحه بالرئيس ميخائيل غورباتشوف وتشكيل لجنة للرئاسة بقيادة ياناييف، إلا أن الانقلاب فشل وعاد غورباتشوف إلى السلطة خلال أيام.
2003 - إلقاء القبض على طه ياسين رمضان على يد قوات البشمركة الكردية التي سلمته للقوات الأمريكية.
2009 - تفجيرات في بغداد تستهدف منشآت حكومية وأخرى خاصة أسفرت عن مقتل 95 شخصًا وإصابة 565 آخرين.
2010 - آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق قبل نحو أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها وإنهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي بالعراق وذلك بعد حوالي سبعة أعوام ونصف العام على الغزو الأمريكي.
2015 - اختطاف أربعة مسافرين فلسطينيين من غزة في مدينة رفح شمال سيناء بمصر.
مواليد
1871 - أورفيل رايت، أحد الأخوان رايت الأمريكيين اللذان اخترعا الطائرة.
1878 - مانويل كويزون، رئيس الفلبين.
1946 - بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة.
وفيات
14 - أغسطس قيصر، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الأول.
1954 - ألتشيدي دي غاسبيري، رئيس وزراء إيطاليا.
1994 - أنطون بطرس خريش، بطريرك الكنيسة المارونية.
1994 - لينوس باولنغ، عالم فيزياء وكيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1954 وجائزة نوبل للسلام عام 1962.
2013 - مساعد بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.
2014 - سميح القاسم، شاعر فلسطيني من عرب 48.
2016 - دونالد هندرسون، عالم أوبئة وطبيب ومعلم أمريكي، لعبَ دوراً أساسياً في القضاء على الجدري.
أعياد ومناسبات
يوم الطيران الوطني في الولايات المتحدة.
عيد اللغة الفلبينية.
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العنكبوت الالكتروني
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