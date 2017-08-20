حدث في مثل هذا اليوم August 20, 2017

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أحداث سياسية وعامة
636 - وقوع معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والبيزنطيين بقيادة هرقل.
1914 - ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى.
1940 - الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم.
1956 - قادة الثورة الجزائرية يعقدون مؤتمر الصومام في منطقة القبائل، وفيه اتخذ قرارًا بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
1960 - الاعلان عن استقلال السنغال.
1975 - ناسا تطلق المستكشف فايكينغ 1 باتجاه المريخ.
1977 - إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 2.
1991 - إستونيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في بوادر انهيار الاتحاد.
2009 - اسكتلندا تعلن الإفراج عن المدان في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي وذلك لأسباب إنسانية.
2009 -إجراء ثاني انتخابات رئاسية في أفغانستان بعد سقوط حكومة طالبان.
2009 -العداء الجامايكي يوسين بولت يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 متر وذلك في بطولة العالم لألعاب القوى.
مواليد
1779 - يونس ياكوب بيرتسيليوس، عالم كيمياء سويدي.
1833 - بنجامين هاريسون، رئيس الولايات المتحدة.
1860 - ريمون بوانكاريه، رئيس فرنسا.
1888 - محمد حسين هيكل، شاعر وأديب وسياسي مصري.
1890 - هوارد فيليبس لافكرافت، أديب أمريكي.
1901 - سالفاتوري كوازيمودو، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1959.
1913 - روجر سبيري، عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1981.
1933 - جورج ميتشل، سياسي الولايات المتحدة.
1935 - رون بول، سياسي أمريكي.
1936 - هيديكي شيراكاوا، عالم كيمياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000.
1941 - سلوبودان ميلوشيفيتش، رئيس صربيا ويوغوسلافيا.
1944 - راجيف غاندي، رئيس وزراء الهند.
1946 - لوران فابيوس، سياسي فرنسي.
1956 - جوان ألين، ممثلة أمريكية.
1965 - هدى حسين، ممثلة عراقية تعمل في الكويت.
1968 - كلاس إنغيسون، لاعب كرة قدم سويدي.
1974 - إيمي آدمز، ممثلة أمريكية.
1976 - إيمان نجم، إعلامية كويتية.
1977 - إيفار إنغيمارسون، لاعب كرة قدم آيسلندي.
1978 - تقي مبارك، لاعب كرة قدم عماني.
1980 - جيني إسبر، ممثلة سورية.
1981 - بيرنار ميندي، لاعب كرة قدم فرنسي.
1982 - جوشوا كينيدي، لاعب كرة قدم أسترالي.
1983 - يوري جيركوف، لاعب كرة قدم روسي.
1992 - ديمي لوفاتو، ممثلة أمريكية.
وفيات
1914 - البابا بيوس العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1915 - باول إرليخ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.
1917 - أدولف فون باير، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1905.
1961 - بيرسي ويليامز بريجمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1946.
1998 - هايدي تمزالي، ممثلة تونسية.
2011 - نغم فتوكي، ممثلة جزائرية.
2012 - ملس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا.
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