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حدث في مثل هذا اليوم August 21, 2017

آخر تحديث: منذ 10 ساعة 14 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 21, 2017

أحداث سياسية وعامة

1944 - عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.

1959 - هاواي تنظم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51.

1969 - إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان.

1983 - اغتيال زعيم المعارضة الفلبينية بنينو أكينو في مطار مانيلا الدولي بعد عودته إلى بلاده بعد عشرين عامًا قضاها في المنفى.

1991 - لاتفيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

2012 - نائب رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه يتولى رئاسة الوزراء بالوكالة وذلك بعد وفاة رئيس الوزراء ملس زيناوي.

2013 - الحكم بالسجن لمدة 35 عامًا على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لتسريبه وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس.

2014 - تسمية أحمد داود أوغلو زعيمًا لِحزب العدالة والتنمية ورئيسًا لوزراء تُركيَّا.

 

مواليد

1165 - الملك فيليب أوغست، ملك فرنسا.

1643 - الملك ألفونسو السادس، ملك البرتغال الثاني والعشرين.

1765 - الملك ويليام الرابع، ملك المملكة المتحدة.

1789 - أوغستين لوي كوشي، عالم رياضيات فرنسي.

1798 - جول ميشليه، مؤرخ فرنسي.

1906 - فريز فريلينغ، رسام رسوم متحركة ومخرج أمريكي.

1930 - الأميرة مارجريت، ابنه جورج السادس ملك المملكة المتحدة وكونتيسة سنودون.

1938 - كيني روجرز، مغني أمريكي.

1945 - منير فخري عبد النور، سياسي مصري.

1941 - مظهر أبو النجا، ممثل مصري.

1947 - اللواء. أحمد مختار، عسكري وسياسي مصري.

1948 - عزت أبو عوف، ممثل مصري.

1963 - الملك محمد السادس، ملك المغرب.

1969 - ابتسام عبد الله، ممثلة بحرينية.

1971 - فتحي عبد الوهاب، ممثل مصري.

1972 - الحسن اليامي، لاعب كرة قدم سعودي.

1973 - سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل.

1984 - أليزي، مغنية فرنسية.

1986 - يوسين بولت، عداء جمايكي.

1988 - روبرت ليفاندوفسكي، لاعب كرة قدم بولندي.

1989 - هايدن بانتير، ممثلة ومغنية أمريكية.

 

وفيات

1153 - القديس برنارد، قديس كاثوليكي.

1157 - الملك ألفونسو السابع، ملك إسبانيا.

1796 - جون مكينلي، سياسي أمريكي.

1836 - كلود-لوي نافيير، عالم فيزياء ومهندس فرنسي.

1926 - الملك يوجين وانغشوك، ملك بوتان.

1940 - ليون تروتسكي، زعيم شيوعي.

1943 - هنريك بونتوبيدان، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.

1964 - بالميرو تولياتي، قائد شيوعي إيطالي.

1979 - جوزيبي مياتسا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1980 - محمد عبد المطلب ، مغني مصري

2010 - لخضر بن طوبال، سياسي جزائري.

2011 - الأمير محمد العبد الله الفيصل آل سعود، أمير وشاعر ورياضي سعودي.

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