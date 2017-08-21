حدث في مثل هذا اليوم August 21, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1944 - عقد اجتماع بين ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.
1959 - هاواي تنظم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم 51.
1969 - إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان.
1983 - اغتيال زعيم المعارضة الفلبينية بنينو أكينو في مطار مانيلا الدولي بعد عودته إلى بلاده بعد عشرين عامًا قضاها في المنفى.
1991 - لاتفيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
2012 - نائب رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه يتولى رئاسة الوزراء بالوكالة وذلك بعد وفاة رئيس الوزراء ملس زيناوي.
2013 - الحكم بالسجن لمدة 35 عامًا على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لتسريبه وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس.
2014 - تسمية أحمد داود أوغلو زعيمًا لِحزب العدالة والتنمية ورئيسًا لوزراء تُركيَّا.
مواليد
1165 - الملك فيليب أوغست، ملك فرنسا.
1643 - الملك ألفونسو السادس، ملك البرتغال الثاني والعشرين.
1765 - الملك ويليام الرابع، ملك المملكة المتحدة.
1789 - أوغستين لوي كوشي، عالم رياضيات فرنسي.
1798 - جول ميشليه، مؤرخ فرنسي.
1906 - فريز فريلينغ، رسام رسوم متحركة ومخرج أمريكي.
1930 - الأميرة مارجريت، ابنه جورج السادس ملك المملكة المتحدة وكونتيسة سنودون.
1938 - كيني روجرز، مغني أمريكي.
1945 - منير فخري عبد النور، سياسي مصري.
1941 - مظهر أبو النجا، ممثل مصري.
1947 - اللواء. أحمد مختار، عسكري وسياسي مصري.
1948 - عزت أبو عوف، ممثل مصري.
1963 - الملك محمد السادس، ملك المغرب.
1969 - ابتسام عبد الله، ممثلة بحرينية.
1971 - فتحي عبد الوهاب، ممثل مصري.
1972 - الحسن اليامي، لاعب كرة قدم سعودي.
1973 - سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل.
1984 - أليزي، مغنية فرنسية.
1986 - يوسين بولت، عداء جمايكي.
1988 - روبرت ليفاندوفسكي، لاعب كرة قدم بولندي.
1989 - هايدن بانتير، ممثلة ومغنية أمريكية.
وفيات
1153 - القديس برنارد، قديس كاثوليكي.
1157 - الملك ألفونسو السابع، ملك إسبانيا.
1796 - جون مكينلي، سياسي أمريكي.
1836 - كلود-لوي نافيير، عالم فيزياء ومهندس فرنسي.
1926 - الملك يوجين وانغشوك، ملك بوتان.
1940 - ليون تروتسكي، زعيم شيوعي.
1943 - هنريك بونتوبيدان، أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.
1964 - بالميرو تولياتي، قائد شيوعي إيطالي.
1979 - جوزيبي مياتسا، لاعب كرة قدم إيطالي.
1980 - محمد عبد المطلب ، مغني مصري
2010 - لخضر بن طوبال، سياسي جزائري.
2011 - الأمير محمد العبد الله الفيصل آل سعود، أمير وشاعر ورياضي سعودي.
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