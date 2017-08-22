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- رفعت السعيد
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حدث في مثل هذا اليوم August 22, 2017
أحداث سياسية وعامة
1798 - نابليون بونابرت يصدر قرارًا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
1799 - نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدًا إلى فرنسا.
1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1901 - تأسيس شركة كاديلاك للسيارات.
1911 - سرقة «لوحة موناليزا» التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.
1962 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينجو من محاولة اغتيال.
1965 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية.
1966 - تأسيس بنك التنمية الآسيوي.
1975 - الرئيس الأمريكي جيرالد فورد ينجو من محاولة اغتيال.
2015 - مقتل 11 شخصاً على الأقل عندما تحطمت طائرة عرض جوي من نوع هوكر هنتر على طريق مزدحم في بريطانيا.
مواليد
980 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم.
1904 - دينج شياو بينج، سياسي صيني.
1920 - راي برادبري، أديب أمريكي.
1930 - جيلمار، لاعب كرة قدم برازيلي.
1934 - نورمان شوارزكوف، عسكري أمريكي.
1966 - روب ويتشجه، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.
1968 - ألكساندر موستوفوي، لاعب كرة قدم روسي.
1977 - هايدار هيليغسون، لاعب كرة قدم آيسلندي.
1991 - فيديريكو ماكيدا، لاعب كرة قدم إيطالي.
وفيات
911 - الهادي إلى الحق يحيى، إمام الزيدية في اليمن.
1350 - فيليب السادس، ملك فرنسي.
1485 - ريتشارد الثالث، ملك إنجليزي.
1903 - روبرت سيسل، رئيس وزراء بريطاني.
1948 - أحمد عبد العزيز، عسكري مصري.
1958 - روجه مارتين دو غار، أديب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1937.
1976 - جوسيلينو كوبيتشيك، رئيس البرازيل الحادي والعشرون.
1978 - جومو كينياتا، رئيس كيني.
1986 - محمود جلال بايار، رئيس تركي.
2012 - نينا باودن، كاتبة وروائية إنجليزية.
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