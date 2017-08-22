حدث في مثل هذا اليوم August 22, 2017

أحداث سياسية وعامة

1798 - نابليون بونابرت يصدر قرارًا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.

1799 - نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدًا إلى فرنسا.

1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1901 - تأسيس شركة كاديلاك للسيارات.

1911 - سرقة «لوحة موناليزا» التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

1962 - الرئيس الفرنسي شارل ديغول ينجو من محاولة اغتيال.

1965 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل المشكلة اليمنية.

1966 - تأسيس بنك التنمية الآسيوي.

1975 - الرئيس الأمريكي جيرالد فورد ينجو من محاولة اغتيال.

2015 - مقتل 11 شخصاً على الأقل عندما تحطمت طائرة عرض جوي من نوع هوكر هنتر على طريق مزدحم في بريطانيا.

مواليد

980 - ابن سينا عالم وشاعر وعالم فلك وطبيب وفيزيائي مسلم.

1904 - دينج شياو بينج، سياسي صيني.

1920 - راي برادبري، أديب أمريكي.

1930 - جيلمار، لاعب كرة قدم برازيلي.

1934 - نورمان شوارزكوف، عسكري أمريكي.

1966 - روب ويتشجه، لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.

1968 - ألكساندر موستوفوي، لاعب كرة قدم روسي.

1977 - هايدار هيليغسون، لاعب كرة قدم آيسلندي.

1991 - فيديريكو ماكيدا، لاعب كرة قدم إيطالي.

وفيات

911 - الهادي إلى الحق يحيى، إمام الزيدية في اليمن.

1350 - فيليب السادس، ملك فرنسي.

1485 - ريتشارد الثالث، ملك إنجليزي.

1903 - روبرت سيسل، رئيس وزراء بريطاني.

1948 - أحمد عبد العزيز، عسكري مصري.

1958 - روجه مارتين دو غار، أديب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1937.

1976 - جوسيلينو كوبيتشيك، رئيس البرازيل الحادي والعشرون.

1978 - جومو كينياتا، رئيس كيني.

1986 - محمود جلال بايار، رئيس تركي.

2012 - نينا باودن، كاتبة وروائية إنجليزية.