حدث في مثل هذا اليوم August 23, 2017

أحداث سياسية وعامة

1514 - وقوع معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين وهي من المعارك الفاصلة في تاريخ الدولة العثمانية.....

1821 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.

1833 - تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية.

1889 - أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة.

1939 - أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا.

1982 - انتخاب بشير الجميّل رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

1990 - الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تعلنان نيتهما الاتحاد في 3 أكتوبر من نفس العام.

1990 - أرمينيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي من جانب واحد.

2000 - سقوط طائرة تابعة لشركة طيران الخليج من نوع إيرباص A320 كانت قادمة من القاهرة في مياه الخليج العربي قرب البحرين، وأدى الحادث إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 143 شخصًا.

2005 - سقوط طائرة ركاب في بيرو يؤدي إلى مصرع جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 51 شخص.

2008 - مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما يختار السيناتور جو بايدن لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه.

مواليد

1740 - الإمبراطور إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1754 - الملك لويس السادس عشر، ملك فرنسا.

1906 - هايدي تمزالي، ممثلة تونسية.

1910 - جوزيبي مياتسا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1913 - عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية.

1914 - الشيخ عبد الله المبارك الصباح، نائب حاكم الكويت من عام 1950 حتى عام 1961.

1921 - كينيث ارو، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1972.

1923 -نازك الملائكة، أديبة عراقية.

1924 - روبرت سولو، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1987.

1932 - العقيد. هواري بومدين، رئيس الجزائر الثاني.

1933 - روبرت كورل، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.

1934 - الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق في المملكة العربية السعودية.

1944 - محسن زايد، كاتب مصري.

1949 - شيلي لونج، ممثلة أمريكية.

1951 -الملكة نور الحسين، زوجة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال.

1952 - كارلوس سانتيلانا، لاعب كرة قدم إسباني.

1969 - طارق الناصر، موسيقي أردني.

1971 - ديميتريو ألبرتيني، لاعب كرة قدم إيطالي.

1974 - كونستانتين نوفوسيلوف، عالم فيزياء روسي / بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010.

1975 - مشيرة أحمد، ممثلة مصرية.

1976 - سكوت كان، ممثل أمريكي.

1977 - كينتا مياكي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1984 - غلين جونسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1992 - لينارد سواح، لاعب كرة قدم ألماني.

وفيات

30 ق.م - بطليموس الخامس عشر، آخر ملوك الفراعنة البطالمة.

93 - نيياس جولياس أغريقولا، قائد روماني.

634 - أبو بكر الصديق، أول الخلفاء الراشدون.

1305 - ويليام والاس، فارس اسكتلندي.

1806 - شارل أوغستان دي كولوم، عالم فيزياء فرنسي.

1900 - كيوتاكا كورودا، رئيس وزراء اليابان.

1926 - رودلف فالنتينو، ممثل إيطالي.

1927 - سعد زغلول، رئيس وزراء مصر.

1965 - مصطفى النحاس، رئيس وزراء مصر.

1969 - أحمد بدرخان، مخرج مصري.

1982 - ستانفورد مور، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

1997 - جون كندرو، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.

2000 - سامي المنيس، سياسي كويتي.

2008 - توماس ولر، عالم أمريكي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 1954.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق والقضاء عليها.

عيد التحرير في رومانيا.

عيد العلم في أوكرانيا.