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- حدث في مثل هذا اليوم August 24, 2017
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أحداث سياسية وعامة
1516 - وقوع «معركة مرج دابق» بين المماليك والعثمانيين.
1821 - الإعلان عن استقلال المكسيك.
1912 - ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح أرضًا أمريكية.
1954 - الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية وذلك خوفًا من الخطر الشيوعي.
1954 - رئيس البرازيل جيتوليو فارجاس يستقيل من منصبه وينتحر بعد ذلك بسبب تزايد الأزمة السياسية في البلاد.
1989 - الموسيقار ياني يصدر ألبومه الخامس بعنوان «Niki Nana» والذي إحتوى على ثمان مقطوعات.
1991 -ميخائيل غورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفييتي.
أوكرانيا تعن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
1995 - طرح ويندوز 95 في الأسواق.
2011 - المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل من منصبه.
2016 - اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدعى بروكسيما سنتوري بي في النطاق الصالح للحياة حول بروكسيما سنتوري وهو أقرب نجم إلى الشمس.
مواليد
1759 - ويليام ويلبرفورس، سياسي بريطاني.
1787 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.
1865 - الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.
1899 -خورخي لويس بورخيس، كاتب أرجنتيني.
ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.
1922 - هوارد زين، مؤرخ أمريكي.
1924 - أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون.
1927 -هاري ماركويتز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.
1929 - ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.
1939 - رءوف عباس حامد، مؤرخ مصري.
1947 - باولو كويلو، كاتب برازيلي.
وفيات
1832 - سادي كارنو، عالم فيزياء ومهندس عسكري فرنسي.
1888 - رودولف كلاوزيوس، عالم فيزياء ألماني.
1954 - جيتوليو فارجاس، رئيس البرازيل.
2003 -ويلفريد ثيسيجر، رحالة بريطاني.
2007 - عبد الرحمن عارف، رئيس العراق الأسبق.
2015 - هاني المصري، فنان تشكيلي مصري.
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