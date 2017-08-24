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حدث في مثل هذا اليوم August 24, 2017

آخر تحديث: منذ 9 ساعة 23 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 24, 2017

أحداث سياسية وعامة

1516 - وقوع «معركة مرج دابق» بين المماليك والعثمانيين.

1821 - الإعلان عن استقلال المكسيك.

1912 - ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح أرضًا أمريكية.

1954 - الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية وذلك خوفًا من الخطر الشيوعي.

1954 - رئيس البرازيل جيتوليو فارجاس يستقيل من منصبه وينتحر بعد ذلك بسبب تزايد الأزمة السياسية في البلاد.

1989 - الموسيقار ياني يصدر ألبومه الخامس بعنوان «Niki Nana» والذي إحتوى على ثمان مقطوعات.

1991 -ميخائيل غورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفييتي.

أوكرانيا تعن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

1995 - طرح ويندوز 95 في الأسواق.

2011 - المدير التنفيذي لشركة أبل ستيف جوبز يستقيل من منصبه.

2016 - اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدعى بروكسيما سنتوري بي في النطاق الصالح للحياة حول بروكسيما سنتوري وهو أقرب نجم إلى الشمس.

 

مواليد

1759 - ويليام ويلبرفورس، سياسي بريطاني.

1787 - جيمس ودل، مستكشف إنجليزي.

1865 - الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.

1899 -خورخي لويس بورخيس، كاتب أرجنتيني.

ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

1922 - هوارد زين، مؤرخ أمريكي.

1924 - أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون.

1927 -هاري ماركويتز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1990.

1929 - ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.

1939 - رءوف عباس حامد، مؤرخ مصري.

1947 - باولو كويلو، كاتب برازيلي.

 

وفيات

1832 - سادي كارنو، عالم فيزياء ومهندس عسكري فرنسي.

1888 - رودولف كلاوزيوس، عالم فيزياء ألماني.

1954 - جيتوليو فارجاس، رئيس البرازيل.

2003 -ويلفريد ثيسيجر، رحالة بريطاني.

2007 - عبد الرحمن عارف، رئيس العراق الأسبق.

2015 - هاني المصري، فنان تشكيلي مصري.

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