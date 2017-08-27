حدث في مثل هذا اليوم August 27, 2017

أحداث سياسية وعامة

813 - المأمون ابن هارون الرشيد يتولى الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الأمين.

1513 - احتلال البرتغال لأزمور ، بعد أن نزل الأسطول بمرسى مازغان.

1883 - فيضان في إندونيسيا يقتل 36000 شخص.

1896 - اندلاع الحرب الإنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ حيث استمرت حوالي أربعين دقيقة وانتهت بانتصار المملكة المتحدة.

1939 - أول طيران بطائرة نفاثة.

1991 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

1992 - إعصار أندرو يجتاح ولاية أريزونا ويوقع خسائر بقيمة مليار دولار.

مواليد

1666 - القيصر إيفان الخامس، قيصر روسيا.

1770 - غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني.

1865 - تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.

1874 - كارل بوش، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.

1884 - فينسنت أوريول، رئيس فرنسا.

1908 - ليندون جونسون، رئيس الولايات المتحدة.

1915 - نورمان رامسي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

1953 - علي عبد الله جابر، عالم دين سعودي وإمام الحرم المكي.

1977 - ديكو، لاعب كرة قدم برتغالي.

وفيات

1576 - تيتيان، رسام إيطالي.

1635 - لوبي دي فيغا، كاتب وشاعر إسباني.

1958 - إرنست أورلاندو لورنس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1939.

1975 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.

1979 - لويس مونتباتن، عسكري بريطاني وآخر حاكم عسكري للهند.

2012 - عبود روجو، رجل دين كيني.