حدث في مثل هذا اليوم August 27, 2017

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- كيف نَجحت وَساطة السيد نصر الله في نَزع فَتيل الصّدام الدّموي بين الحوثيين وأنصار صالح؟ ولماذا نَعتقد أن هذهِ “التهدئة” مُؤقّتة إذا لم تُحَل أسباب الخِلاف جَذريًّا؟ ومن هو الطّابور الخامس الذي يُحذّر مِنه الطّرفان؟ وهل مَجزرة “فج عطان” انعكاسٌ لخَيبة أمل التّحالف العربي؟
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أحداث سياسية وعامة
813 - المأمون ابن هارون الرشيد يتولى الخلافة في الدولة العباسية بعد مقتل أخيه الأمين.
1513 - احتلال البرتغال لأزمور ، بعد أن نزل الأسطول بمرسى مازغان.
1883 - فيضان في إندونيسيا يقتل 36000 شخص.
1896 - اندلاع الحرب الإنجليزية الزنجبارية، وهي أقصر حرب بالتاريخ حيث استمرت حوالي أربعين دقيقة وانتهت بانتصار المملكة المتحدة.
1939 - أول طيران بطائرة نفاثة.
1991 - مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
1992 - إعصار أندرو يجتاح ولاية أريزونا ويوقع خسائر بقيمة مليار دولار.
مواليد
1666 - القيصر إيفان الخامس، قيصر روسيا.
1770 - غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، فيلسوف ألماني.
1865 - تشارلز جيتس دويز، نائب رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925.
1874 - كارل بوش، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1931.
1884 - فينسنت أوريول، رئيس فرنسا.
1908 - ليندون جونسون، رئيس الولايات المتحدة.
1915 - نورمان رامسي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
1953 - علي عبد الله جابر، عالم دين سعودي وإمام الحرم المكي.
1977 - ديكو، لاعب كرة قدم برتغالي.
وفيات
1576 - تيتيان، رسام إيطالي.
1635 - لوبي دي فيغا، كاتب وشاعر إسباني.
1958 - إرنست أورلاندو لورنس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1939.
1975 - هيلا سيلاسي، إمبراطور إثيوبيا.
1979 - لويس مونتباتن، عسكري بريطاني وآخر حاكم عسكري للهند.
2012 - عبود روجو، رجل دين كيني.
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