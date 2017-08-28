إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم August 28, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم August 28, 2017

آخر تحديث: منذ 8 ساعة 38 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 101
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

حدث في مثل هذا اليوم August 28, 2017

أحداث سياسية وعامة

476 - قبائل الجرمان تحتل روما.

1916 - ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1943 - إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي.

1963 - مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشهير عندي حلم في ولاية واشنطن.

1981 - المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين، وقد سمي بمرض الأيدز لاحقًا.

1996 - طلاق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته ديانا سبينسر.

2007 - البرلمان التركي ينتخب عبد الله غل رئيسًا وذلك بالجولة الثالثة من التصويت وبعد اعتراض قادة الجيش والعلمانين.

2009 - هدم قصر تحوف التاريخي الذي بني في العهد العثماني في مدينة بانياس وسط إعتراضات من المديرية العامة للآثار والمتاحف وشعبة آثار بانياس.

2014 - اختتام الدورة الثانية من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في نانجينغ بالصين.

2014 -رجب طيب أردوغان يخلف عبد الله غل في رئاسة الجمهورية التركية ويعين أحمد داوود أوغلو في منصب رئيس الوزراء.

 

مواليد

1728 - جون ستارك، جندي أمريكي في حرب الاستقلال.

1749 - يوهان فولفغانغ فون غوته، فيلسوف ألماني.

1878 - جورج ويبل، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1892 - هنري ترنر، طبيب أمريكي.

1910 - تجالينغ كوبمانز، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.

1911 - حسين مؤنس، كاتب ومؤرخ مصري.

1919 - غودفري هاونسفيلد، مهندس كهربائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1979.

1921 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

1943 - جهاد الأطرش، ممثل لبناني.

1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.

1957 - مانويل بريسيادو، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

1963 - جينيفر كوليدج، ممثلة أمريكية.

1973 - كيربي مورو، ممثل كندي.

1978 - سعدون الشمري، لاعب كرة قدم كويتي.

1979 - ماركوس برول، لاعب كرة قدم ألماني.

1981 - دانييل غيغاس، لاعب كرة قدم سويسري.

1982 -إيمان العاصي، ممثلة مصرية.

1983 - شهد الياسين، ممثلة عراقية تعيش في الكويت.

1986 - جلعاد شاليط، جندي إسرائيلي اختطف في قطاع غزة بعام 2006.

1990 - بويان كركيتش، لاعب كرة قدم إسباني.

 

وفيات

430 - أوغسطينوس، أسقف شمال أفريقيا.

1943 - بوريس الثالث، قيصر بلغاريا.

1981 - بيلا غوتمان، لاعب كرة قدم هنغاري.

1984 - اللواء محمد نجيب، رئيس جمهورية مصر العربية.

1995 - نبيل الدسوقي، ممثل مصري.

2006 - ملفن شفارتز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.

2007 - أنتونيو بويرتا، لاعب كرة قدم إسباني

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)