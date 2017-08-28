حدث في مثل هذا اليوم August 28, 2017

أحداث سياسية وعامة

476 - قبائل الجرمان تحتل روما.

1916 - ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1943 - إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي.

1963 - مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشهير عندي حلم في ولاية واشنطن.

1981 - المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين، وقد سمي بمرض الأيدز لاحقًا.

1996 - طلاق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته ديانا سبينسر.

2007 - البرلمان التركي ينتخب عبد الله غل رئيسًا وذلك بالجولة الثالثة من التصويت وبعد اعتراض قادة الجيش والعلمانين.

2009 - هدم قصر تحوف التاريخي الذي بني في العهد العثماني في مدينة بانياس وسط إعتراضات من المديرية العامة للآثار والمتاحف وشعبة آثار بانياس.

2014 - اختتام الدورة الثانية من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في نانجينغ بالصين.

2014 -رجب طيب أردوغان يخلف عبد الله غل في رئاسة الجمهورية التركية ويعين أحمد داوود أوغلو في منصب رئيس الوزراء.

مواليد

1728 - جون ستارك، جندي أمريكي في حرب الاستقلال.

1749 - يوهان فولفغانغ فون غوته، فيلسوف ألماني.

1878 - جورج ويبل، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.

1892 - هنري ترنر، طبيب أمريكي.

1910 - تجالينغ كوبمانز، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.

1911 - حسين مؤنس، كاتب ومؤرخ مصري.

1919 - غودفري هاونسفيلد، مهندس كهربائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1979.

1921 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

1943 - جهاد الأطرش، ممثل لبناني.

1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.

1957 - مانويل بريسيادو، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.

1963 - جينيفر كوليدج، ممثلة أمريكية.

1973 - كيربي مورو، ممثل كندي.

1978 - سعدون الشمري، لاعب كرة قدم كويتي.

1979 - ماركوس برول، لاعب كرة قدم ألماني.

1981 - دانييل غيغاس، لاعب كرة قدم سويسري.

1982 -إيمان العاصي، ممثلة مصرية.

1983 - شهد الياسين، ممثلة عراقية تعيش في الكويت.

1986 - جلعاد شاليط، جندي إسرائيلي اختطف في قطاع غزة بعام 2006.

1990 - بويان كركيتش، لاعب كرة قدم إسباني.

وفيات

430 - أوغسطينوس، أسقف شمال أفريقيا.

1943 - بوريس الثالث، قيصر بلغاريا.

1981 - بيلا غوتمان، لاعب كرة قدم هنغاري.

1984 - اللواء محمد نجيب، رئيس جمهورية مصر العربية.

1995 - نبيل الدسوقي، ممثل مصري.

2006 - ملفن شفارتز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.

2007 - أنتونيو بويرتا، لاعب كرة قدم إسباني