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حدث في مثل هذا اليوم August 28, 2017
أحداث سياسية وعامة
476 - قبائل الجرمان تحتل روما.
1916 - ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1943 - إضراب عام في الدنمارك ضد الاحتلال النازي.
1963 - مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشهير عندي حلم في ولاية واشنطن.
1981 - المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين، وقد سمي بمرض الأيدز لاحقًا.
1996 - طلاق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته ديانا سبينسر.
2007 - البرلمان التركي ينتخب عبد الله غل رئيسًا وذلك بالجولة الثالثة من التصويت وبعد اعتراض قادة الجيش والعلمانين.
2009 - هدم قصر تحوف التاريخي الذي بني في العهد العثماني في مدينة بانياس وسط إعتراضات من المديرية العامة للآثار والمتاحف وشعبة آثار بانياس.
2014 - اختتام الدورة الثانية من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في نانجينغ بالصين.
2014 -رجب طيب أردوغان يخلف عبد الله غل في رئاسة الجمهورية التركية ويعين أحمد داوود أوغلو في منصب رئيس الوزراء.
مواليد
1728 - جون ستارك، جندي أمريكي في حرب الاستقلال.
1749 - يوهان فولفغانغ فون غوته، فيلسوف ألماني.
1878 - جورج ويبل، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934.
1892 - هنري ترنر، طبيب أمريكي.
1910 - تجالينغ كوبمانز، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.
1911 - حسين مؤنس، كاتب ومؤرخ مصري.
1919 - غودفري هاونسفيلد، مهندس كهربائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1979.
1921 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.
1943 - جهاد الأطرش، ممثل لبناني.
1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.
1957 - مانويل بريسيادو، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.
1963 - جينيفر كوليدج، ممثلة أمريكية.
1973 - كيربي مورو، ممثل كندي.
1978 - سعدون الشمري، لاعب كرة قدم كويتي.
1979 - ماركوس برول، لاعب كرة قدم ألماني.
1981 - دانييل غيغاس، لاعب كرة قدم سويسري.
1982 -إيمان العاصي، ممثلة مصرية.
1983 - شهد الياسين، ممثلة عراقية تعيش في الكويت.
1986 - جلعاد شاليط، جندي إسرائيلي اختطف في قطاع غزة بعام 2006.
1990 - بويان كركيتش، لاعب كرة قدم إسباني.
وفيات
430 - أوغسطينوس، أسقف شمال أفريقيا.
1943 - بوريس الثالث، قيصر بلغاريا.
1981 - بيلا غوتمان، لاعب كرة قدم هنغاري.
1984 - اللواء محمد نجيب، رئيس جمهورية مصر العربية.
1995 - نبيل الدسوقي، ممثل مصري.
2006 - ملفن شفارتز، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1988.
2007 - أنتونيو بويرتا، لاعب كرة قدم إسباني
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