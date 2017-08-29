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حدث في مثل هذا اليوم August 29, 2017

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات 16 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 29, 2017

أحداث سياسية وعامة

1526 - وقوع معركة موهاج بين جيش السلطان العثماني سليمان القانوني والجيش المجري بقيادة لويس الثاني، وانتهت المعركة بهزيمة الملك لويس الثاني ومقتله مع عدد كبير من رجال دولته.

1724 - لقاء السفير المغربي الأدميرال الحاج عبد القادر بيريز بجورج الثاني ملك بريطانيا العظمى في إطار العلاقات المغربية البريطانية.

1831 - الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

1866 ـ بداية حكم توكوغاوا يوشينوبو، وهوالشوغون الخامس عشر والأخير في شوغونية توكوغاوا.

1914 ـ انتحار القائد العسكري الروسي ألكسندر سامسونوف عقب تعرض قواته لهزيمة ساحقة على يد الألمان في معركة تاننبرغ أثناء الحرب العالمية الأولى.

1934 - أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين الألمان.

1949 - تفجير إر ده إس - 1، وهي أول تجربة يجريها الاتحاد السوفيتي على سلاح نووي، ولم يعلن عنها رسميًا.

1950 ـ تأسيس البحرية السورية.

1967 - عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم وذلك بعد حرب 1967، وقد أسميت القمة بقمة اللاءات الثلاثة.

1976 ـ أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرًا أميريًا بحل مجلس الأمة.

1982 ـ فريق بحثي ألماني من «معهد أبحاث الأيونات الثقيلة» في دارمشتات يكتشف عنصر المايتنريوم.

1989 ـ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 0640 بشأن ناميبيا.

1995 - نجاه رئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه من محاولة اغتيال.

2002 - الجيش الروسي يتم انسحابه من لتوانيا إحدى دول البلطيق الثلاث بعد أن أعلنت استقلالها عنه.

2008 - مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين يختار حاكمة ولاية ألاسكا سارة بالين لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.

2008 -الحكومة اللبنانية ترقي العميد جان قهوجي إلى رتبة عماد وتعينه قائدًا للجيش اللبناني.

2008 -افتتاح مركز شانغهاي المالي العالمي.

2011 - اختيار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا زعيمًا للحزب الديمقراطي الحاكم، ليصبح سادس رئيس وزراء للبلاد في غضون خمس سنوات خلفًا لناوتو كان.

2013 - قطر تطلق قمر سهيل سات من قاعدة كورو في مستعمرة غويانا الفرنسية على متن الصاروخ أريان 5.

2015 - تلاشي العاصفة الاستوائية إريكا مخلفةً 30 قتيلاً وخسائر بالملايين، بعد أن ضرب منطقة الكاريبي والدومينيكا لأربعة أيام.

2015 - متظاهرو حملة طلعت ريحتكم يمهلون الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبهم.

2016 - وقوع تفجير قرب معسكر للتجنيد تابع للجيش اليمني بمدينة عدن يسفر عن مقتل 71 شخصا وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير.

 

مواليد

1619 - جان بابتيست كولبير، اقتصادي فرنسي.

1632 - جون لوك، فيلسوف إنجليزي.

1780 - جان أوغست دومينيك آنغر، رسام فرنسي.

1790 - ليوبولد، دوق دوقية بادن الكبرى.

1862 - موريس ماترلينك، شاعر وأديب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1911.

1871 - ألبير فرانسوا لوبرون، رئيس فرنسا.

1876 - تشارلز كترنج، عالم ومخترع أمريكي.

1886 - ماركو سالا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1904 - فرنر فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.

1915 - إنغريد برغمان، ممثلة سويدية.

1920 - شارلي باركر، موسيقي أمريكي.

1922 - عبد الله بن علي الخليلي، شاعر عُماني.

1925 - أحمد سعيد، مذيع مصري.

1933 - جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري محمد أنور السادات.

1936 - جون ماكين، سياسي أمريكي.

1938 - إليوت غولد، ممثل أمريكي.

1946 - ديميتريس خريستوفياس، رئيس قبرص.

1957 - شيرو ساغيسو، ملحن ياباني.

1958 - مايكل جاكسون، مغني أمريكي.

1960 - زهير عبد الكريم، ممثل سوري.

1962 -إين جيمز كورليت، ممثل أداء صوتي كندي.

1971 -هاني ناظر، ممثل سعودي.

1973 - عبدو حكيم، ممثل وممثل صوت لبناني.

1976 -ستيفن كار، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1977 -باسل خياط، ممثل سوري.

1978 -إيفلين حسن، ممثلة سورية.

1979 - غزلان ناصر، ممثلة لبنانية تعيش في السعودية.

1982 - فينسنت إنياما، لاعب كرة قدم نيجيري.

1984 - كريم سلطاني، لاعب كرة قدم فرنسي من أصل جزائري.

1986 ـ ليا ميشيل، ممثلة أمريكية

1989 - فرح الصراف، ممثلة كويتية

1993 - ليام باين، مغني انجليزي

 

وفيات

1526 - الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر.

1904 - السلطان مراد الخامس، السلطان العثماني الرابع والثلاثون.

1914 - ألكسندر سامسونوف، قائد عسكري روسي.

1922 - جورج سيرويل، فيلسوف فرنسي.

1935 - الملكة أستريد، زوجة ليوبولد الثالث ملك بلجيكا.

1947 - مانوليتي، مصارع ثيران إسباني.

1966 - سيد قطب، قيادي بجماعة الإخوان المسلمون.

1975 - إيمون دي فاليرا، رئيس جمهورية أيرلندا.

1982 - إنغريد برغمان، ممثلة سويدية.

1987 - ناجي العلي، رسام كاريكتير فلسطيني.

1991 - إبراهيم جلال، ممثل عراقي.

2001 - مخلص البحيري، ممثل مصري.

2003 - محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

2005 - أنطون مقدسي، مفكر وفيلسوف سوري.

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