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- حدث في مثل هذا اليوم August 29, 2017
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حدث في مثل هذا اليوم August 29, 2017
أحداث سياسية وعامة
1526 - وقوع معركة موهاج بين جيش السلطان العثماني سليمان القانوني والجيش المجري بقيادة لويس الثاني، وانتهت المعركة بهزيمة الملك لويس الثاني ومقتله مع عدد كبير من رجال دولته.
1724 - لقاء السفير المغربي الأدميرال الحاج عبد القادر بيريز بجورج الثاني ملك بريطانيا العظمى في إطار العلاقات المغربية البريطانية.
1831 - الكيميائي والفيزيائي البريطاني مايكل فاراداي يكتشف ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.
1866 ـ بداية حكم توكوغاوا يوشينوبو، وهوالشوغون الخامس عشر والأخير في شوغونية توكوغاوا.
1914 ـ انتحار القائد العسكري الروسي ألكسندر سامسونوف عقب تعرض قواته لهزيمة ساحقة على يد الألمان في معركة تاننبرغ أثناء الحرب العالمية الأولى.
1934 - أدولف هتلر يبدأ حملة تطهير واسعة في ألمانيا شملت عدد كبير من العسكريين والسياسيين الألمان.
1949 - تفجير إر ده إس - 1، وهي أول تجربة يجريها الاتحاد السوفيتي على سلاح نووي، ولم يعلن عنها رسميًا.
1950 ـ تأسيس البحرية السورية.
1967 - عقد مؤتمر القمة العربية الرابع في الخرطوم وذلك بعد حرب 1967، وقد أسميت القمة بقمة اللاءات الثلاثة.
1976 ـ أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرًا أميريًا بحل مجلس الأمة.
1982 ـ فريق بحثي ألماني من «معهد أبحاث الأيونات الثقيلة» في دارمشتات يكتشف عنصر المايتنريوم.
1989 ـ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 0640 بشأن ناميبيا.
1995 - نجاه رئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه من محاولة اغتيال.
2002 - الجيش الروسي يتم انسحابه من لتوانيا إحدى دول البلطيق الثلاث بعد أن أعلنت استقلالها عنه.
2008 - مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين يختار حاكمة ولاية ألاسكا سارة بالين لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات.
2008 -الحكومة اللبنانية ترقي العميد جان قهوجي إلى رتبة عماد وتعينه قائدًا للجيش اللبناني.
2008 -افتتاح مركز شانغهاي المالي العالمي.
2011 - اختيار وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا زعيمًا للحزب الديمقراطي الحاكم، ليصبح سادس رئيس وزراء للبلاد في غضون خمس سنوات خلفًا لناوتو كان.
2013 - قطر تطلق قمر سهيل سات من قاعدة كورو في مستعمرة غويانا الفرنسية على متن الصاروخ أريان 5.
2015 - تلاشي العاصفة الاستوائية إريكا مخلفةً 30 قتيلاً وخسائر بالملايين، بعد أن ضرب منطقة الكاريبي والدومينيكا لأربعة أيام.
2015 - متظاهرو حملة طلعت ريحتكم يمهلون الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبهم.
2016 - وقوع تفجير قرب معسكر للتجنيد تابع للجيش اليمني بمدينة عدن يسفر عن مقتل 71 شخصا وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير.
مواليد
1619 - جان بابتيست كولبير، اقتصادي فرنسي.
1632 - جون لوك، فيلسوف إنجليزي.
1780 - جان أوغست دومينيك آنغر، رسام فرنسي.
1790 - ليوبولد، دوق دوقية بادن الكبرى.
1862 - موريس ماترلينك، شاعر وأديب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1911.
1871 - ألبير فرانسوا لوبرون، رئيس فرنسا.
1876 - تشارلز كترنج، عالم ومخترع أمريكي.
1886 - ماركو سالا، لاعب كرة قدم إيطالي.
1904 - فرنر فورسمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956.
1915 - إنغريد برغمان، ممثلة سويدية.
1920 - شارلي باركر، موسيقي أمريكي.
1922 - عبد الله بن علي الخليلي، شاعر عُماني.
1925 - أحمد سعيد، مذيع مصري.
1933 - جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري محمد أنور السادات.
1936 - جون ماكين، سياسي أمريكي.
1938 - إليوت غولد، ممثل أمريكي.
1946 - ديميتريس خريستوفياس، رئيس قبرص.
1957 - شيرو ساغيسو، ملحن ياباني.
1958 - مايكل جاكسون، مغني أمريكي.
1960 - زهير عبد الكريم، ممثل سوري.
1962 -إين جيمز كورليت، ممثل أداء صوتي كندي.
1971 -هاني ناظر، ممثل سعودي.
1973 - عبدو حكيم، ممثل وممثل صوت لبناني.
1976 -ستيفن كار، لاعب كرة قدم أيرلندي.
1977 -باسل خياط، ممثل سوري.
1978 -إيفلين حسن، ممثلة سورية.
1979 - غزلان ناصر، ممثلة لبنانية تعيش في السعودية.
1982 - فينسنت إنياما، لاعب كرة قدم نيجيري.
1984 - كريم سلطاني، لاعب كرة قدم فرنسي من أصل جزائري.
1986 ـ ليا ميشيل، ممثلة أمريكية
1989 - فرح الصراف، ممثلة كويتية
1993 - ليام باين، مغني انجليزي
وفيات
1526 - الملك لويس الثاني، ملك مملكة المجر.
1904 - السلطان مراد الخامس، السلطان العثماني الرابع والثلاثون.
1914 - ألكسندر سامسونوف، قائد عسكري روسي.
1922 - جورج سيرويل، فيلسوف فرنسي.
1935 - الملكة أستريد، زوجة ليوبولد الثالث ملك بلجيكا.
1947 - مانوليتي، مصارع ثيران إسباني.
1966 - سيد قطب، قيادي بجماعة الإخوان المسلمون.
1975 - إيمون دي فاليرا، رئيس جمهورية أيرلندا.
1982 - إنغريد برغمان، ممثلة سويدية.
1987 - ناجي العلي، رسام كاريكتير فلسطيني.
1991 - إبراهيم جلال، ممثل عراقي.
2001 - مخلص البحيري، ممثل مصري.
2003 - محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.
2005 - أنطون مقدسي، مفكر وفيلسوف سوري.
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