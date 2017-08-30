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حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2017

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات 57 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2017

أحداث سياسية وعامة

1914 - القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية أثناء الحرب العالمية الأولى.

1916 - الحكومة الأمريكية تصدر "قانون جونز" الذي تعد فيه بمنح الفلبين استقلالها.

1916 - الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.

1918 - الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاوله لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية.

1928 - إعلان تشكيل "حزب الاستقلال الهندي".

1944 - القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.

1944 - الإعلان عن استقلال فيتنام الجنوبية.

1946 - القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.

1951 - الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك.

1979 - إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة.

1981 - انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهُنَر.

1982 - إطلاق القمر الصناعي "كوزموس -1402" وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كغم يوارانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه لإجراء تجارب تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها.

1991 - أذربيجان تُعلِن إستقلالها من الإتحاد السوفييتي.

1992 - ديفيد جويت وجين لو ينهيان بحثهما اللذان أثبتا فيه وجود حزام كايبر باكتشاف أول جرم فيه بعد بلوتو وقمره "شارون".

1993 - تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.

1997 - المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والجزائر العاصمة.

2009 - الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عامًا.

2015 - تنظيم داعش يُفجِّر معبد بل في تدمر تفجيرًا جُزئيًّا.

2015 - فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس وذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.

 

 

مواليد

1852 - ياكوبس فانت هوف، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901.

1871 - إرنست رذرفورد، عالم كيمياء وفيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.

1884 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.

1912 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

1913 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.

1959 - الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.

 

 

وفيات

526 - ثيودوريك العظيم، ملك القوط الشرقيين.

1621 - الشيخ البهائي، عالم دين وفقيه ورياضياتي وفيلسوف شيعي.

1928 - فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.

1940 - جوزيف طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.

1980 - محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر

1981 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

1987 - محمد كامل ليلة، رئيس مجلس الشعب المصري.

2006 - نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

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