حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1914 - القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية أثناء الحرب العالمية الأولى.
1916 - الحكومة الأمريكية تصدر "قانون جونز" الذي تعد فيه بمنح الفلبين استقلالها.
1916 - الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.
1918 - الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاوله لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية.
1928 - إعلان تشكيل "حزب الاستقلال الهندي".
1944 - القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.
1944 - الإعلان عن استقلال فيتنام الجنوبية.
1946 - القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.
1951 - الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك.
1979 - إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في هذه الدولة.
1981 - انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهُنَر.
1982 - إطلاق القمر الصناعي "كوزموس -1402" وكان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كغم يوارانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه لإجراء تجارب تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها.
1991 - أذربيجان تُعلِن إستقلالها من الإتحاد السوفييتي.
1992 - ديفيد جويت وجين لو ينهيان بحثهما اللذان أثبتا فيه وجود حزام كايبر باكتشاف أول جرم فيه بعد بلوتو وقمره "شارون".
1993 - تدشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء.
1997 - المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والجزائر العاصمة.
2009 - الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عامًا.
2015 - تنظيم داعش يُفجِّر معبد بل في تدمر تفجيرًا جُزئيًّا.
2015 - فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 المقامة في تونس وذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.
مواليد
1852 - ياكوبس فانت هوف، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901.
1871 - إرنست رذرفورد، عالم كيمياء وفيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.
1884 - تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926.
1912 - إدوارد بورسيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
1913 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.
1959 - الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.
وفيات
526 - ثيودوريك العظيم، ملك القوط الشرقيين.
1621 - الشيخ البهائي، عالم دين وفقيه ورياضياتي وفيلسوف شيعي.
1928 - فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.
1940 - جوزيف طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1906.
1980 - محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر
1981 - محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1987 - محمد كامل ليلة، رئيس مجلس الشعب المصري.
2006 - نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
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