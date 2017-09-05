- اهتزازات “الصفقة” هل يحتويها عون والحريري؟
- طرابلس .. إزالة المخالفات، تنفيس احتقان، أم بداية النهاية لهذه المعضلة؟
- في بلد العجايب.. اللبناني ″متل الأطرش بالزفة″!
- تسريب صور لهيفا بمايوه أحمر .. كشف الكثير!
- العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2017
- 10 سيناريوهات لنهاية العالم كما يراها الحاصلون على "نوبل"
- تعاظم قوة حزب الله يقود مناوئيه بلبنان إلى حمل السلاح مجددا
- هجوم سعودي عنيف على «حزب الله» ... والبواخر: «صفقة» مريبة بالتراضي
- إيران تستعجل تطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري
- ترحيل «الدواعش» اتفاق «حزب الله»والنظام ولبنان ليس طرفاً في آلية تنظيم انتقالهم
- اللواء إبراهيم يُحذّر من «الخلايا النائمة» و«الذئاب المنفردة»
- هل الرئيس الحريري في «ورطة» مع الاميركيين ؟
- بدون تعليق
- هذه الطيور المغردة خارج السرب
- مواجهة الذي قتل زوج عمته!
- تعويل على الرياض وطهران لحل أزمات المنطقة
- إذا كانت المُخابرات الإسرائيليّة رَصدت رحلة السيّد نصر الله السريّة إلى دِمشق.. فلماذا لم تُقدم على اغتياله أُسوةً بقادة المُقاومة الآخرين؟ ولماذا ارتدى ملابس رجال الأعمال مثلاً؟ وهل حَلق لِحيته ووضع عَمامته جانبًا؟
- أيّ عراق للأكراد؟
- كوستا خارج تشكيلة تشلسي ويونايتد
- بدون تعليق
- الموسوي: كلام الحريري في باريس شخصي ولا يمثل الحكومة!
- «موسوعة شهداء الكنائس المشرقية»: فِعلُ رجاءٍ بصناعةِ أمجادٍ آتية!
- السنة الدراسية بين «الطوارئ» والإنعاش... وموقف للراعي اليوم
حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2017
أحداث سياسية وعامة
635 - انتصار المسلمين بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد في فتح مدينة دمشق، بعد حصار شديد دافع فيه الروم عن المدينة، ولكن ذلك لم يمنع من سقوطها وطلبهم الصلح، بعد أن اشتد خالد في الحصار، فأجابهم أبو عبيدة إلى الصلح.
1113 - اغتيال وقتل الأمير السلجوقي مودود بن التونتكين (حاكم الموصل) في الصحن الجامع بمدينة دمشق.
1725 - الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا يتزوج من ماريا ليزينسكا ابنة ملك بولندا.
1909 - المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي.
1950 - الجمعية التأسسية السورية تُقر الدستور الجديد للبلاد وتعيد انتخاب هاشم الاتاسي كرئيس لسوريا.
1951 - الملك طلال بن عبد الله بن الحسين يتولى العرش في الأردن.
1960 - محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما. وكانت تلك بداية الشهرة العالمية التي احرزها، ولكنْ باسمه الأصلي آنذاك كاسيوس وليس محمد علي الذي اكتسبه بعد اشهار إسلامه.
1977 - إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 1.
1982 - عودة مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر بعد 6 أيام من انطلاقها في الفضاء.
1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.
2013 - اكتشاف تامو مسيف، أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادئ.
مواليد
973 - أبو الريحان البيروني، عالم مسلم في الجغرافيا والرياضيات والصيدلة.
1638 - الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا.
1909 - عبلة بنت الطاهر، أميرة مغربية، أم الحسن الثاني.
1921 - الملكة فريدة الزوجة الأولى للملك فاروق الأول وملكة مصر بين عامى 1938 و1948
1938 - أسعد فضة، ممثل سوري.
وفيات
1113 - مودود بن التونتكين أمير سلجوقي وحاكم الموصل.
1548 - كاثرين بار، الزوجة السادسة لهنري الثامن ملك إنجلترا.
1566 - السلطان سليمان القانوني، سلطان عثماني.
1857 - أوغست كونت، عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي.
1906 - لودفيغ بولتزمان، عالم فيزياء وفيلسوف نمساوي.
1910 - جوليان إدواردز، موسيقي إنجليزي.
1997 - الأم تريزا، راهبة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.
2015 - شاندرا بهادور دانغي، أقصر إنسان في العالم.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 24, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 21, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)