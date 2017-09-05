حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2017

أحداث سياسية وعامة

635 - انتصار المسلمين بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد في فتح مدينة دمشق، بعد حصار شديد دافع فيه الروم عن المدينة، ولكن ذلك لم يمنع من سقوطها وطلبهم الصلح، بعد أن اشتد خالد في الحصار، فأجابهم أبو عبيدة إلى الصلح.

1113 - اغتيال وقتل الأمير السلجوقي مودود بن التونتكين (حاكم الموصل) في الصحن الجامع بمدينة دمشق.

1725 - الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا يتزوج من ماريا ليزينسكا ابنة ملك بولندا.

1909 - المستكشف الأمريكي روبرت بيري يصل إلى القطب الشمالي.

1950 - الجمعية التأسسية السورية تُقر الدستور الجديد للبلاد وتعيد انتخاب هاشم الاتاسي كرئيس لسوريا.

1951 - الملك طلال بن عبد الله بن الحسين يتولى العرش في الأردن.

1960 - محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما. وكانت تلك بداية الشهرة العالمية التي احرزها، ولكنْ باسمه الأصلي آنذاك كاسيوس وليس محمد علي الذي اكتسبه بعد اشهار إسلامه.

1977 - إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 1.

1982 - عودة مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر بعد 6 أيام من انطلاقها في الفضاء.

1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

2013 - اكتشاف تامو مسيف، أكبر بركان في العالم في شمال غرب المحيط الهادئ.

مواليد

973 - أبو الريحان البيروني، عالم مسلم في الجغرافيا والرياضيات والصيدلة.

1638 - الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا.

1909 - عبلة بنت الطاهر، أميرة مغربية، أم الحسن الثاني.

1921 - الملكة فريدة الزوجة الأولى للملك فاروق الأول وملكة مصر بين عامى 1938 و1948

1938 - أسعد فضة، ممثل سوري.

وفيات

1113 - مودود بن التونتكين أمير سلجوقي وحاكم الموصل.

1548 - كاثرين بار، الزوجة السادسة لهنري الثامن ملك إنجلترا.

1566 - السلطان سليمان القانوني، سلطان عثماني.

1857 - أوغست كونت، عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي.

1906 - لودفيغ بولتزمان، عالم فيزياء وفيلسوف نمساوي.

1910 - جوليان إدواردز، موسيقي إنجليزي.

1997 - الأم تريزا، راهبة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.

2015 - شاندرا بهادور دانغي، أقصر إنسان في العالم.